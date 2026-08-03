Messerschärfer CC120 von GRAEF

Der elektrische Messerschärfer zählt zu den Topsellern im GRAEF Sortiment und überzeugt durch diamantbeschichtete Schleifscheiben, eine komfortable Klingenführung und ein dreistufiges Schärfsystem. Je nach Reihenfolge der Schärfphasen lässt sich die Schneide optimal an die jeweilige Aufgabe anpassen – für feine Küchenarbeiten ebenso wie für robuste Outdoor-Einsätze:
Mehr Infos und Produkte findet ihr auf graef.de
So werden stumpfe Messer wieder scharf, beschädigte Schneiden aufgebaut und eure Lieblingsmesser bleiben immer einsatzbereit. Wir verlosen den GRAEF Messerschärfer CC120 für alle, die Wert auf scharfe Klingen, saubere Schnitte legen. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!