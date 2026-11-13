Wie komme ich in den Teutoburger Wald? Der Teuto liegt im östlichen Nordrhein-Westfalen und an der Grenze zu Niedersachsen. Er erstreckt sich auf 105 Kilometer Länge vom 95 Meter hohen Huckberg bei Rheine bis Horn-Meinberg. Größere Städte in der Nähe: Bielefeld, Detmold, Osnabrück.

Dank seiner zentralen Lage ist er verkehrstechnisch hervorragend angebunden – egal, ob du mit dem Auto oder der Bahn anreist:

Mit der Bahn: Von den großen Knotenpunkten im Ruhrgebiet (Dortmund, Essen, Duisburg), aus Köln und Düsseldorf sowie aus Hannover, Bremen und Hamburg bist du extrem schnell da. Aus Dortmund oder Hannover erreichst du Bielefeld, Herford oder Osnabrück per Regionalverkehr oder ICE in rund 1 bis 1,5 Stunden; von Hamburg oder aus dem Rheinland (Köln/Düsseldorf) bist du in ca. 2 bis 2,5 Stunden direkt im Geschehen und an perfekten Startpunkten für deine Wanderungen.

Von den großen Knotenpunkten im Ruhrgebiet (Dortmund, Essen, Duisburg), aus Köln und Düsseldorf sowie aus Hannover, Bremen und Hamburg bist du extrem schnell da. Aus Dortmund oder Hannover erreichst du Bielefeld, Herford oder Osnabrück per Regionalverkehr oder ICE in rund 1 bis 1,5 Stunden; von Hamburg oder aus dem Rheinland (Köln/Düsseldorf) bist du in ca. 2 bis 2,5 Stunden direkt im Geschehen und an perfekten Startpunkten für deine Wanderungen. Mit dem Auto: Eingerahmt von der A2 (im Norden/Osten über Bielefeld und Herford) und der A30 (im Westen über Osnabrück und Ibbenbüren) ist die Region bestens erreichbar. Aus den umliegenden Metropolen wie dem Ruhrgebiet, Hannover oder Bremen bist du meist in 1 bis 1,5 Stunden direkt am Ausgangspunkt deiner Tour. So kannst du (aus Norddeutschland kommend) den Alltag schnell hinter dir lassen und direkt in dichte Wälder und spannende Trails eintauchen. Das gilt übrigens ganz besonders für die kältere Jahreszeit: Wenn Nebelschwaden durch die uralten Buchenwälder ziehen und die Felsen in ein mystisches Licht getaucht werden, entfaltet der Teuto im Herbst und Winter einen ganz besonderen, fast magischen Charme. Hier sind die absoluten Highlights für dein nächstes Outdoor-Abenteuer.

Welche Wanderungen sind zu empfehlen? Hermannsdenkmal und Externsteine

Kein Besuch im Teutoburger Wald ohne diese beiden Klassiker: Die bizarr geformten Externsteine, markante Sandsteinfelsen die als Kraftort gekten und ein absolutes Muss für jede Tour in der Region sind. Nur wenige Kilometer entfernt erhebt sich die 53 Meter hohe Statue des Cheruskerfürsten Arminius. Sie thront erhaben auf dem Kamm und belohnt dich bei gutem Wetter mit einem fantastischen Blick bis ins Weserbergland.

Tipp: Eine der bekanntesten Etappen des berühmten Hermannswegs (der zusammen mit dem Eggeweg die bekannten "Hermannshöhen" bildet) führt direkt vom Hermannsdenkmal zu den Externsteinen und verbindet Naturgenuss perfekt mit Geschichte.

Denise Brachwitz via GettyImages Die Externsteine - Kultort oder nur imposante Felsen?

13 Steine ragen im Wiembecke-Tal bis zu 40 Meter hoch auf, teils frei stehend; Brücken und Treppen erschließen die markante Formation. Kraftort nennen esoterisch angehauchte Naturen ihn, und auch heute versammeln sich in der Walpurgisnacht Heerscharen von Anhängern verschiedener Kulte unter den schartigen Monolithen. Einen Besuch wert sind sie allemal, ganz für sich hat man die rätselhaften Kolosse jedoch nie, die sich an windstillen Tagen perfekt im aufgestauten Wasser der Wiembecke spiegeln und kopfüber ins Erdinnere zu wachsen scheinen.

Donoper Teich & Hiddeser Bent (bei Detmold) Wenn du es auf deinen Touren lieber etwas ruhiger und ursprünglicher magst, ist dieses Naturschutzgebiet ein echter Geheimtipp. Faszinierende Moorlandschaften, alte Eichenwälder und stille Teiche prägen das Bild.

Tipp: Ein rund sieben Kilometer langer Rundweg führt dich durch das abwechslungsreiche Biotop und am einzigartigen Hochmoor des Hiddeser Bents vorbei – ideal für eine entspannte Halbtageswanderung oder als ruhiger Ausklang des Wochenendes. Die Dörenther Klippen (bei Ibbenbüren) Im westlichen Teil des Gebirges erstrecken sich die markanten Sandsteinfelsen der Dörenther Klippen über mehrere Kilometer. Das absolute Highlight hier ist das "Hockende Weib" – eine Felsformation, die, wie der Name schon sagt, an eine sitzende Gestalt erinnert.

Christian Dahlhaus via Getty Images

Tipp: Der Klippenweg führt dich über schmale, wurzelreiche Pfade an den Felsen entlang und bietet dir immer wieder grandiose Aussichten auf das Münsterland. Gerade im Spätherbst, wenn die Bäume ihr Laub abgeworfen haben, eröffnen sich hier tolle Weitblicke. Zur Sparrenburg (Bielefeld) Die imposante Festungsanlage aus dem 13. Jahrhundert ist das Wahrzeichen von Bielefeld und liegt direkt auf dem Kamm des Teutoburger Waldes. Der Burgturm bietet dir den besten Panoramablick über die Stadt und das umliegende Grün.

Wandertipp: Hier verläuft ebenfalls der Hermannsweg, der auf rund 156 Kilometern Länge einmal komplett über den Kamm des Teutos führt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Mehrtagestour im Teuto: Der Hermannsweg Etappenüberblick:

Rheine – Hörstel

21,5 km, ca. 10 Hm, 5 h

Wald, Wiesen, Heide und Gewässer (Ems, Bevergerner Aa, Dortmund-Ems-Kanal) zeichnen die flache Einstiegsetappe aus. Zum Schluss: erster Anstieg auf den Huckberg (95m). Hörstel – Tecklenburg

22 km, 220 Hm, 6 h

An Tag zwei fühlt man sich schon als Kammwanderer: Es geht durch Mischwald aufwärts, an der Schönen Aussicht vorbei zu den Dörenther Klippen. Der Abend klingt im Fachwerkstädtchen Tecklenburg aus. Tecklenburg – Bad Iburg

23 km, 160 Hm, 6,5 h

Die meiste Zeit wandert man über Wiesen und durch Buchenwald.

Der Weg führt durch den Biergarten des Malepartus (bayerische Einkehr). Über den Kammweg mit steilen Flanken erreicht man Bad Iburg. Bad Iburg – Borgholzhausen

23 km, 310 Hm, 6,5–7 h

Viel Wald, ein steter Wechsel von Auf und Ab und mehrere Aussichtstürme wie Dissener Fernmeldeturm und Luisenturm bestimmen Etappe 4. Borgholzhausen – Bielefeld

26,5 km, 490 Hm, 7–8 h

Gleich zu Beginn winkt ein Abstecher zur Burg Ravensberg (Einkehr). An der Burgmauer hinab auf den regulären Weg. In stetem Auf und Ab durch Wald; wer will, besteigt den Fernsehturm an der Hünenburg. Bielefeld – Hörste

21,5 km, 280 Hm, 5,5–6 h

Zur Burg Sparrenburg, im Wald auf den Ebberg (309 m) mit Aussichtsturm. Bald ziehen Serpentinen im Wald hoch. Über Tönsberg (334 m), an Hügelgräbern vorbei zum Bienen-Schmidt (Einkehr). Auf dem Literarischen Wanderweg nach Hörste. Hörste – Externsteine/Horn

16,5 km, 270 Hm, 5,5 h

An Teichen entlang, den Berg hinauf und zum Hermannsdenkmal auf dem Teutberg (386 m). Nach dem Rummel genießt man die Rückkehr in den Wald. Über den Luftkurort Berlebeck weiter und schließlich hinab zu den Externsteinen. Externsteine – Leopoldstal

7,5 km, 160 Hm, 3 h

An den Externsteinen geht der Hermannsweg in den Eggeweg über und führt durchs romantische Silberbachtal (Einkehr: Silbermühle) auf den Endpunkt, die Lippische Velmerstot (441m). Dieser gehört schon zum im Südwesten angrenzenden Eggegebirge.

Der Hermannsweg überrascht nicht mit steilen Anstiegen oder übermäßig anstrengenden Etappen, sondern führt als Kammweg gut ausgeschildert auf angenehmen Pfaden zu Aussichtspunkten und -türmen. Die landschaftliche Vielfalt reicht von fast alpinen Eindrücken an den Dörenther Klippen über Schwarzwald-Impressionen im Silberbachtal bis zu einer Hochheide an der Lippischen Velmerstot. Beschauliche Ortschaften und Städte am Weg sorgen für ausreichend Einkehrmöglichkeiten. Wer will, hängt noch den Eggeweg an (zusätzliche zwei bis drei Tage) und begeht so die ganzen Hermannshöhen (Teuto und Eggegebirge).

Beste Zeit

Ganzjährig; besonders angenehm geht sich der Weg im Hochsommer, da der dichte Wald meist Schatten spendet. Die Etappe um das Hermannsdenkmal und die Externsteine sollte man besser nicht auf Wochenenden, Feiertage oder Ferien legen, denn dann ist der Rummel am größten.

Übernachtungen

Viele Pensionen und Hotels liegen fast direkt am Hermannsweg, zum Beispiel das Hotel Drei Kronen, Tecklenburg (hoteldreikronen.de). In der Nähe der Externsteine: Waldhotel Bärenstein, Horn-Bad Meinberg, im Teilort Holzhausen, hotel-baerenstein.de

Einkehr

Waldwirtschaft Malepartus, hier verläuft der Hermannsweg quer durch den Gastgarten; bayerische Gemütlichkeit, waldwirtschaft-malepartus.de.

Waldhotel Silbermühle auf der letzten Etappe: frische Forelle, schöner Biergarten, silbermuehle.de (in der Hochsaison besser Tisch reservieren).

Kaffee und Kuchen mit Aussicht: Burg Ravensberg. Extra-Tipp: Die Teutoschleifen Neben den bekannten Fernwanderwegen wie dem Hermannsweg hat sich der Teuto vor allem durch seine Qualitätswege charmant in Szene gesetzt: die Teutoschleifen. Diese zertifizierten Rundwanderwege sind zwischen 6 und 13 Kilometer lang und eignen sich perfekt für einen abwechslungsreichen Tagesausflug. Sie führen dich zu versteckten Aussichtspunkten, durch urige Hohlwege und vorbei an geologischen Besonderheiten. Im Herbst und Winter haben die Teutoschleifen einen riesigen Vorteil: Sie sind oft hervorragend ausgeschildert, gut begehbar und führen dich kompakt zu den schönsten Natur- und Kulturhighlights der Region, ohne dass du eine lange Etappenplanung brauchst.