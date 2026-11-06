Gebaut, um zu bleiben: 20 Jahre YETI für Ausrüstung

Lange Tage im texanischen Backcountry, Hitze, Staub und schweres Gepäck: Für Roy und Ryan Seiders war die Kühlbox kein Zubehör, sondern ein Werkzeug. Umso mehr störte es sie, dass keines der erhältlichen Modelle lange durchhielt. Scharniere brachen, Griffe lösten sich, und das Eis war oft schon geschmolzen, bevor der Fang im Boot lag. Die Brüder entschieden sich, nicht länger auf eine bessere Lösung zu warten.

Ein Produkt ohne Kompromisse Ihre Antwort hieß Tundra®. Statt auf günstige Massenfertigung setzten die Gründer auf Rotomolding. Bei diesem Rotationsformverfahren entsteht der Korpus nahtlos aus einem einzigen Stück. Für Kühlboxen war das damals ungewöhnlich, denn das Verfahren ist aufwendig und kostspielig. Dafür hält die Tundra Eis über Tage, übersteht Stöße und Stürze und ist für viele Jahre im Einsatz gebaut.

Schon mit diesem ersten Produkt war klar, wohin die Reise gehen sollte. YETI wollte nicht möglichst viele Menschen auf einmal erreichen, sondern zuerst diejenigen überzeugen, die ihre Ausrüstung täglich fordern. Das zeigte sich auch beim Preis. Handelsübliche Kühlboxen kosteten damals rund 30 Dollar, die Tundra startete bei etwa 300 Dollar. Für die Zielgruppe war das kein Widerspruch. Wer draußen arbeitet, kauft lieber einmal richtig als jede Saison neu. Auf Rabattaktionen verzichtete YETI bewusst und gewann damit an Glaubwürdigkeit.

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Vom Cooler zum Sortiment Zwanzig Jahre später ist aus der einzelnen Kühlbox ein breites Sortiment geworden. Trinkbecher und Flaschen, Soft Cooler, Campingstühle, Taschen und Transportlösungen gehören heute ebenso dazu. Am Prinzip hat sich nichts geändert: Qualität zuerst, Langlebigkeit als Maßstab, Form und Funktion ohne Abstriche. Der Leitsatz "Built for the Wild™" fasst dieses Versprechen zusammen. Jedes Produkt soll dort bestehen, wo es draußen ungemütlich wird.

Verbunden durch einen Anspruch Die Technik allein erklärt aber nicht, warum YETI so viele Fans hat. Die Marke bringt Menschen zusammen, deren Alltag kaum unterschiedlicher sein könnte: Fliegenfischer:innen, Bergsteiger:innen, Jäger:innen, Grillmeister:innen, Profis im Backcountry und Wochenendausflügler:innen. Sie teilen eine einfache Erwartung. Die Ausrüstung muss funktionieren, wenn es darauf ankommt.

Diese Verbundenheit spiegelt sich auch im Auftritt der Marke. Mit der Filmreihe "YETI Presents" porträtiert YETI Menschen, die draußen zu Hause sind. Die Produkte laufen dabei selbstverständlich mit, nicht als Werbebotschaft. Auch bei der Auswahl der Botschafter:innensetzt YETI auf echte Erfahrung statt auf große Followerzahlen. Glaubwürdig wird Ausrüstung schließlich dort, wo sie wirklich gefordert ist.

Verantwortung für draußen Wer seine Zeit in der Natur verbringt, will sie auch schützen. Unter dem Motto "Keep the Wild, Wild" übernimmt YETI deshalb Verantwortung über die eigenen Produkte hinaus. Gemeinsam mit Lieferpartner:innen arbeitet das Unternehmen an fairen Arbeitsbedingungen und an mehr erneuerbarer Energie in der Produktion. Besonders wirksam ist die Wahl der Materialien: 2025 stieg der Anteil bevorzugter Materialien wie Edelstahl und Tritan RENEW gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent, bei gleicher Robustheit und Leistung.

Zwanzig Jahre, ein Versprechen Vom Firmensitz in Austin, Texas, ist YETI inzwischen in viele Märkte gewachsen, darunter Deutschland, Großbritannien, Japan und Australien. Der Kern ist geblieben. Gute Ausrüstung soll den Weg nach draußen erleichtern und dafür sorgen, dass man dort länger bleiben kann.

YETI Daytrip® 6 Lunch Bag

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Die YETI Daytrip® 6 Lunch Bag ist die kompakte Kühltasche für den Tag am Klettergarten, die Hüttentour oder das Büro. Sie fasst 6 Liter, genug für Brotzeit, Obst und bis zu neun Dosen. Die ColdCell Flex™ Isolierung aus leichtem, geschlossenzelligem Schaum hält den Inhalt lange kühl, der MagSnap™ Magnetverschluss lässt sich mit einer Hand öffnen. Das robuste Außenmaterial widersteht Rissen, Durchstichen und UV-Strahlung. Leer lässt sich die Tasche flach zusammenfalten und platzsparend verstauen.

YETI Rambler® 26 oz Bottle mit Straw Cap

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