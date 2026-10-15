Klättermusen The Signal: Erste Freeride-Kollektion ab Oktober 2026

Die am 15. Oktober erscheinende Kollektion "The Signal" ist für Backcountry-Skiing und -Snowboarding ausgelegt und überträgt Klättermusens Philosophie von Schutz, Langlebigkeit und Bewegungsfreiheit in ein neues Terrain – und auf eine neue Frequenz.
Schutz trifft auf durchdachte Isolation
Das Herzstück der neuen Kollektion ist die Meile Jacke und die dazugehörige Hose. Als erste isolierte Freeride-Shell der Marke kombiniert das System wetterfeste Performance mit der nötigen Wärme für lange Tage im alpinen Gelände.
Dabei setzt Klättermusen konsequent auf Nachhaltigkeit: Zum Einsatz kommt ein leichtes, zweilagiges Cutan® Oculus-Material aus 100 Prozent recyceltem Polyester, gepaart mit einer fluorcarbonfreien Imprägnierung. Für die nötige thermische Leistung sorgt Thermore Ecodown – ebenfalls zu 100 Prozent aus recyceltem Post-Consumer-Polyester. Es bietet eine weiche, langlebige Alternative zu Daune, die ihre Wärmeleistung auch bei wechselhaften Bedingungen konstant hält.
Wer es lieber klassisch und rein hardshell-basiert mag, greift zur bewährten Brage 2.0-Serie, die für den Winter in frischen Farben zurückkehrt. Dank des robusten dreilagigen Cutan® Oculus Forte-Materials und clever platzierten Duracoat™-Verstärkungen an stark beanspruchten Stellen macht diese Kombination auch in unwegsamstem Gelände klaglos mit.
Detailverliebt – vom Midlayer bis zum Rucksack
Komplettiert wird das System durch den technischen Gimle Hoodie, der mit einer cleveren Mischung aus recyceltem Polyester, Wolle und Polyamid (Wuru Light) ein starkes Verhältnis von Wärme zu Gewicht liefert. Die Kapuze ist dabei so geschnitten, dass sie problemlos unter deinen Helm passt.
Für den Transport der Ausrüstung sorgt der Gyme Backpack, den es in 25 und 35 Liter gibt. Gefertigt aus robustem Retina® Light Seawastex-Gewebe aus recyceltem Polyamid, bietet er mit speziellen Skihalterungen, einer schnellen Eispickel-Fixierung und einem separaten Notfallfach alles, was du für einen anspruchsvollen Tag abseits der gesicherten Pisten brauchst.
Skandinavische Handschrift im Backcountry
Die neue Freeride-Kollektion verbindet technische Finesse mit dem unverkennbaren, funktionalen Designanspruch von Klättermusen. Isabelle Liahaugen, Head of design and Development bei Klättermusen, erklärt uns einige wichtige Schritte auf dem Weg zur neuen Kollektion:
"Ein Teil der Entwicklung fand im Rahmen der Klättermusen Experience in Nuvsvåg im Norden Norwegens statt. Die enge Zusammenarbeit mit Bergführern und ihren Gästen ermöglichte uns direktes Feedback von Menschen, die täglich unter realen Bedingungen im Gebirge unterwegs sind. Dabei ging es um ganz unterschiedliche Aspekte – von Belüftung und Stauraumlösungen bis hin zu so spezifischen Details wie den Geräuschen, die ein Stoff bei Bewegung verursacht. Darüber hinaus haben wir eine größere Gruppe aus unserer Testergemeinschaft einbezogen. Besonders bereichernd war dabei, dass viele unserer eigenen technischen Designer selbst begeisterte Skifahrer und Snowboarder sind. So wurde die Kollektion zu einem echten Gemeinschaftsprojekt, an dem Nutzer, Bergführer, Tester und das Designteam gleichermaßen beteiligt waren."
Die wichtigsten Erkenntnisse dabei?
"Eine der wichtigsten Erkenntnisse war, wie entscheidend eine gute Luftzirkulation und flexible Layering-Möglichkeiten sind. Freerider bevorzugen häufig eine etwas weitere Passform – nicht nur, um mehrere Kleidungsschichten darunter tragen zu können, sondern auch, damit die Luft innerhalb des Bekleidungssystems besser zirkulieren kann. Klättermusen hat traditionell auf weiche, besonders flexible Konstruktionen gesetzt. Eine Herausforderung bestand deshalb darin, den Kleidungsstücken mehr Struktur zu verleihen, ohne dabei den Komfort, die Geräuscharmut und die Bewegungsfreiheit einzubüßen, für die wir bekannt sind."
Wer also jetzt schon Vorfreude auf Schneeabenteuer entwickelt, findet die gesamte Kollektion ab 15. Oktober direkt auf der Klättermusen Website.
Weitere Fragen und Antworten zur neuen Kollektion
Diese Kollektion ist aus der Zusammenarbeit mit Athleten, Bergführern und Testern entstanden. Im Laufe dieser Arbeit haben wir deutliche Unterschiede zwischen den Anforderungen von Freeridern und denen unserer eher traditionellen Bergsportkunden erkannt. Beim Freeriden steht die Abfahrt im Mittelpunkt, während der Aufstieg ganz unterschiedlich aussehen kann – von kurzen Aufstiegen mit Fellen und Passagen zu Fuß mit den Skiern am Rucksack bis hin zu anderen Formen der Fortbewegung im Gebirge. Daher lag es für uns nahe, diese Anforderungen innerhalb unserer Kollektion klarer zu definieren und auf den Erfahrungen aufzubauen, die wir über Jahre bei der Entwicklung von Produkten für das Skibergsteigen gesammelt haben.
Unsere Bergsportprodukte sind häufig auf kontinuierliche Bewegung und Aktivitäten mit hoher körperlicher Belastung ausgelegt. Bei der Freeride-Kollektion haben wir den Fokus stärker auf Schutz während der Abfahrt, Bewegungsfreiheit beim Skifahren und Komfort bei unterschiedlichsten Aktivitätsniveaus gelegt. Das hat uns dazu veranlasst, sowohl die Passform als auch die Materialkonstruktion neu zu überdenken. So sind Kleidungsstücke entstanden, die einen schützenden Luftraum zwischen den Schichten ermöglichen und gleichzeitig weich, flexibel und komfortabel bleiben.
Freeride-Tage sind häufig von einem Wechsel zwischen aktiven Phasen und Zeiten geprägt, in denen man den Witterungsbedingungen ausgesetzt ist. Meile wurde für Skifahrer entwickelt, die lange Tage in den Bergen verbringen und dabei kurze Aufstiege, Übergänge und wiederholte Abfahrten miteinander verbinden. Die Isolierung sorgt für Komfort, wenn das Aktivitätsniveau sinkt, während der Wetterschutz und die Funktionalität erhalten bleiben, die man den ganzen Tag über benötigt.
Brage 2.0 ist ein Hardshell-System, das auf maximale Flexibilität beim Layering ausgelegt ist und es dem Nutzer ermöglicht, sein Isolationssystem ganz individuell zusammenzustellen. Meile verfolgt einen stärker integrierten Ansatz und kombiniert Wetterschutz und Isolierung in einem Produkt. Wer sich für Brage entscheidet, legt in der Regel besonderen Wert auf Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit. Meile ist dagegen ideal für alle, die bei kälteren Bedingungen zusätzliche Wärme und Komfort suchen.
Der typische Klättermusen-Freeride-Kunde ist ein unabhängiger Bergsportler, für den die Qualität der Abfahrt im Mittelpunkt steht und der bereit ist, sich diese auf unterschiedlichen Wegen zu erarbeiten. Er erwartet zuverlässigen Schutz, Langlebigkeit und eine intuitive Funktionalität, legt aber ebenso großen Wert auf Bewegungsfreiheit und Komfort während eines ganzen Tages in den Bergen. Vor allem sucht er Ausrüstung, die sein Bergerlebnis unterstützt, ohne sich selbst in den Vordergrund zu stellen.