Klättermusen The Signal: Erste Freeride-Kollektion ab Oktober 2026

Die am 15. Oktober erscheinende Kollektion "The Signal" ist für Backcountry-Skiing und -Snowboarding ausgelegt und überträgt Klättermusens Philosophie von Schutz, Langlebigkeit und Bewegungsfreiheit in ein neues Terrain – und auf eine neue Frequenz.

Schutz trifft auf durchdachte Isolation Das Herzstück der neuen Kollektion ist die Meile Jacke und die dazugehörige Hose. Als erste isolierte Freeride-Shell der Marke kombiniert das System wetterfeste Performance mit der nötigen Wärme für lange Tage im alpinen Gelände.

Klättermusen

Dabei setzt Klättermusen konsequent auf Nachhaltigkeit: Zum Einsatz kommt ein leichtes, zweilagiges Cutan® Oculus-Material aus 100 Prozent recyceltem Polyester, gepaart mit einer fluorcarbonfreien Imprägnierung. Für die nötige thermische Leistung sorgt Thermore Ecodown – ebenfalls zu 100 Prozent aus recyceltem Post-Consumer-Polyester. Es bietet eine weiche, langlebige Alternative zu Daune, die ihre Wärmeleistung auch bei wechselhaften Bedingungen konstant hält.

Wer es lieber klassisch und rein hardshell-basiert mag, greift zur bewährten Brage 2.0-Serie, die für den Winter in frischen Farben zurückkehrt. Dank des robusten dreilagigen Cutan® Oculus Forte-Materials und clever platzierten Duracoat™-Verstärkungen an stark beanspruchten Stellen macht diese Kombination auch in unwegsamstem Gelände klaglos mit.

Detailverliebt – vom Midlayer bis zum Rucksack

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Komplettiert wird das System durch den technischen Gimle Hoodie, der mit einer cleveren Mischung aus recyceltem Polyester, Wolle und Polyamid (Wuru Light) ein starkes Verhältnis von Wärme zu Gewicht liefert. Die Kapuze ist dabei so geschnitten, dass sie problemlos unter deinen Helm passt.

Für den Transport der Ausrüstung sorgt der Gyme Backpack, den es in 25 und 35 Liter gibt. Gefertigt aus robustem Retina® Light Seawastex-Gewebe aus recyceltem Polyamid, bietet er mit speziellen Skihalterungen, einer schnellen Eispickel-Fixierung und einem separaten Notfallfach alles, was du für einen anspruchsvollen Tag abseits der gesicherten Pisten brauchst.

Skandinavische Handschrift im Backcountry Die neue Freeride-Kollektion verbindet technische Finesse mit dem unverkennbaren, funktionalen Designanspruch von Klättermusen. Isabelle Liahaugen, Head of design and Development bei Klättermusen, erklärt uns einige wichtige Schritte auf dem Weg zur neuen Kollektion:

"Ein Teil der Entwicklung fand im Rahmen der Klättermusen Experience in Nuvsvåg im Norden Norwegens statt. Die enge Zusammenarbeit mit Bergführern und ihren Gästen ermöglichte uns direktes Feedback von Menschen, die täglich unter realen Bedingungen im Gebirge unterwegs sind. Dabei ging es um ganz unterschiedliche Aspekte – von Belüftung und Stauraumlösungen bis hin zu so spezifischen Details wie den Geräuschen, die ein Stoff bei Bewegung verursacht. Darüber hinaus haben wir eine größere Gruppe aus unserer Testergemeinschaft einbezogen. Besonders bereichernd war dabei, dass viele unserer eigenen technischen Designer selbst begeisterte Skifahrer und Snowboarder sind. So wurde die Kollektion zu einem echten Gemeinschaftsprojekt, an dem Nutzer, Bergführer, Tester und das Designteam gleichermaßen beteiligt waren."

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Die wichtigsten Erkenntnisse dabei?

"Eine der wichtigsten Erkenntnisse war, wie entscheidend eine gute Luftzirkulation und flexible Layering-Möglichkeiten sind. Freerider bevorzugen häufig eine etwas weitere Passform – nicht nur, um mehrere Kleidungsschichten darunter tragen zu können, sondern auch, damit die Luft innerhalb des Bekleidungssystems besser zirkulieren kann. Klättermusen hat traditionell auf weiche, besonders flexible Konstruktionen gesetzt. Eine Herausforderung bestand deshalb darin, den Kleidungsstücken mehr Struktur zu verleihen, ohne dabei den Komfort, die Geräuscharmut und die Bewegungsfreiheit einzubüßen, für die wir bekannt sind."

Wer also jetzt schon Vorfreude auf Schneeabenteuer entwickelt, findet die gesamte Kollektion ab 15. Oktober direkt auf der Klättermusen Website.

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