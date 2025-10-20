<p data-start="236" data-end="651">In klarer Luft öffnen sich weite Blicke – an manchen Tagen bis zu den Alpen. Elf Premiumrouten, ausgezeichnet mit dem Wandersiegel, führen entlang des Albtraufs zu spektakulären Aussichtspunkten, durch lichte Wälder, über Wacholderheiden und leuchtend bunte Albwiesen. Ein Höhepunkt ist der <b>Traufgang Zollernburg-Panorama</b>: Auf schmalen Pfaden geht es über Felsen und Waldkämme zu einem der schönsten Aussichtspunkte der Region – mit freiem Blick auf die majestätisch über dem Tal thronende <b>Burg Hohenzollern</b>. Wenn sich das Laub golden färbt und die Burg im Sonnenlicht schimmert, ist dieser Ausblick kaum zu übertreffen.</p><p data-start="653" data-end="1014">\n\t\t\t,\n\t\t</p><p data-start="1016" data-end="1279"></p><div class="ape-ir-info-panel ape-ir-info-panel-type-info"><span class="ape-ir-info-panel-header mceNonEditable"> Traufgang-Jubiläum</span>Ob kurzer Rundweg für Genießer oder anspruchsvolle Tagestour – die <a href="https://www.komoot.com/de-de/collection/936189" target="_blank" >Traufgänge</a> bieten für jeden Geschmack die passende Route. 2025 feiern sie ihr 15-jähriges Bestehen – ein Jubiläum, das ihre feste Rolle als Aushängeschild der Schwäbischen Alb unterstreicht.</div><p>Orte voller Magie findet man im Herbst natürlich auch im <b>Schwarzwald</b>: Rund um die Menzenschwander Wasserfälle zum Beispiel, die in einer verwunschenen Kulisse zwischen moosbewachsenen Felsen rauschen. Hin führt der <a href="https://www.komoot.com/de-de/tour/1682723900" target="_blank" >Geißenpfad</a> (4 Std., 10,8 km, 313 Hm) mit Start/Ziel am Mösleparkplatz in Sankt Blasien. Durch verwegenen Bannwald und den Lebensraum des seltenen Auerwilds geht es hingegen auf dem abenteuerlichen <a href="https://www.komoot.com/de-de/tour/179868420" target="_blank" >Silberberg-Trail</a> (3,5 Std., 11,8 km, 359 Hm) vom Parkplatz am Feldbergpass aus. </p><h3>Weitere Wander-Highlights in Baden-Württemberg</h3><h3>\n\t\t\t,\n\t\t</h3>