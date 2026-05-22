5 neue Decathlon-Produkte für mehr Komfort beim Camping

Mit einer Reihe neuer und weiterentwickelter Campingprodukte läutet die Decathlon-Marke Quechua die Sommersaison ein. Vom blitzschnell aufgestellten Faltzelt über flexible Kochutensilien bis hin zu Sitzmöbeln und Grilltechnik adressiert sich das Sortiment an die Bedürfnisse von Campern, Festivalbesuchern und Vanlife-Nomaden. Klar im Fokus: Alltagstauglichkeit und Komfort bei weiterhin starkem Preis-Leistungsverhältnis.

Quechua Camping-Faltzelt – 2 Seconds Easy Polycotton

Decathlon

Das Quechua Camping-Faltzelt 2 Seconds Easy Polycotton ist auf einen schnellen, einfachen Auf- und Abbau ausgelegt. Das patentierte EASY-System mit Druckknopfmechanismus und das überarbeitete Schnellfalt-Design sollen die Handhabung vereinfachen. Als Material kommt Polycotton (Mischgewebe aus Polyester und Baumwolle) zum Einsatz, das die Atmungsaktivität erhöhen und Kondenswasser reduzieren kann. Zwei Eingänge, seitliche Belüftungen und eine funktionale Innenaufteilung unterstützen ein komfortables Camping-Setup.

Technische Daten 2P Version:

Preis 149,99 € (Angebotspreis: Mai 2026)

Gewicht 6,5 kg

Packmaß 60 × 25 × 25 cm

bestellbar hier Quechua Campingstuhl niedrig faltbar ultrakompakt 500 M

Decathlon

Wer das Lager nicht nur als Schlafplatz, sondern als Aufenthaltsraum begreift, findet im Campingstuhl 500 M eine praktische Lösung. Die niedrige Sitzposition ist besonders am Lagerfeuer oder am Strand gefragt. Technisch reduziert auf das Wesentliche, soll er dennoch ergonomische Anforderungen durch seine gespannte Sitzfläche erfüllen. Belastungsgewicht max. 110 kg. Lässt sich durch die integrierten Gummizüge schnell aufbauen. Preis: 39,99 €, Gewicht: 1,1 kg.

Quechua Campinggrill XL Edelstahl

LP-Leydet

Ebenfalls praktisch: der neue Campinggrill XL aus Edelstahl, der für den Grillabend mit vier bis acht Personen ausgelegt ist. Er kann mit Holz, Kohle oder Briketts betrieben werden und ist damit unabhängig von Gaskartuschen. Edelstahl erleichtert die Reinigung und erhöht die Lebensdauer, ein entscheidender Faktor bei häufiger Nutzung. Der Grill versteht sich weniger als Zubehör, sondern als sozialer Mittelpunkt des Camps. Preis: 79,99 € (UVP). Gewicht: 3,8 kg.

Quechua 3-in-1 Kaffeemaschine Wasserkocher Teekanne

Decathlon

Für Warmgetränke unterwegs kombiniert dieses Edelstahl-Gefäß drei Funktionen in einem: Als Wasserkocher/Teekanne fasst es bis 0,8 l, als Kaffeekanne (French-Press mit abnehmbarem Pressstempel) 0,6 l. Das modulare Prinzip spart Platz, weil kein separater Kessel und keine extra Kanne nötig sind. Gedacht ist es eher für kleine Runden (laut Decathlon bis ca. 4 Tassen). Edelstahl ist robust und für den Einsatz auf verschiedenen Kochstellen geeignet.

Preis: 16,99 €

Gewicht: ca. 385 g

bestellbar hier Simond Trinkflasche Wasserfilter 1 l

Decathlon

Zwar nicht Quechua, aber ebenfalls von Decathlon kommt diese komprimierbare 1‑Liter‑Filterflasche, die sich an alle richtt, die unterwegs leicht und unabhängig bleiben möchten. Die weiche TPU‑Konstruktion lässt sich vollständig zusammenfalten und passt damit selbst in kleine Rucksäcke. Mit nur 115 Gramm ist sie eine praktische Lösung für Touren, bei denen Gewicht und Packmaß entscheidend sind. Der integrierte Hohlfaserfilter entfernt Bakterien und Protozoen zuverlässig aus natürlichen Wasserquellen. Die große Öffnung erleichtert das Befüllen, der Durchfluss bleibt trotz Filter angenehm leicht. Technisch auf das Wesentliche reduziert, bietet die Flasche dennoch robuste Materialien und eine lange Filterleistung für den regelmäßigen Einsatz draußen. Preis: 39,99 (UVP). Gewicht: 115 Gramm.

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