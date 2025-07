Die schönsten Wanderwege in Österreich

Am 22. Juni 1975 wurde die wohl landschaftlich eindrucksvollste Fernwanderung Österreichs eröffnet: der Nordalpenweg. Die anspruchsvolle XXL-Tour leitet auf rund 1.000 Kilometern vom Neusiedler See oder von Wien quer über die Nördlichen Kalkalpen bis nach Bregenz am Bodensee. Es geht durch sieben Bundesländer und in fast 3000 Meter Höhe, auf 61 Etappen kommen zirka 50.000 Aufstiegsmeter zusammen. Aus diesem Anlass stellen wir dir die 30 schönsten Routen des Landes vor – von den beeindruckenden Gipfeln der Hohen Tauern bis zu den malerischen Almwiesen des Salzkammerguts. Lass dich inspirieren und entdecke deine nächste Tour in einem der schönsten Wanderparadiese Europas ...