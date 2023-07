Best of Test 2023

Mit dem Zug bis zum Bahnhof Steeg-Gosau, dann per Bus 542 zum Vorderen Gosausee, wo sich die Talstation der Seilbahn zur Zwieselalm befindet. Alternativ startet man auf der Salzburger Seite und fährt mit dem Zug bis Schladming und per Bus nach Filzmoos. Wer lieber auf steirischem Grund beginnt, kommt von Ramsau zur Talstation der Dachsteinbahn. Fahrpläne finden sich auf oebb.at

Die Gosaukamm-Runde – alle Etappen in der Übersicht

Westlich auf Weg Nr. 617 unter den Südwänden in stetem Auf und Ab durch Felssturzgelände. Über den Schutthang des Tors (2033 m) hinauf, jenseits in Latschenhain hinunter, dort rechts in Weg Nr. 614 zur Windlegerscharte einbiegen. Über Schuttkegel das Windlegerkar empor, dann gesichert über Felsstufen und Bänder nordöstlich in die Windlegerscharte (2401 m). Durch eine Gesteinswüste leiten Markierungen nördlich abwärts. Eine Felsstufe lässt sich am Drahtseil und mit vielen Eisentritten gut absteigen. Steil durch Schutt hinab zu einer Verzweigung, rechts weiter über gesicherte Felsstufe, dann über Abbruch gegenüber der Adamekhütte entlang, bis ein kurzer Klettersteig das Abklettern des Abbruchs erlaubt und der Pfad mehr oder weniger flach durch die Moränenlandschaft bis zur Adamekhütte (2196 m) zieht.