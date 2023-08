Lage und Charakter des Nationalparks

Das Gesäuse ist der jüngste der sechs Nationalparks Österreich. Das 110 km² große Naturschutzgebiet in der Steiermark wurde 2002 gegründet. Die wilde Enns fließt hier durch die schroffen Kalkberge der Reichenstein-, Buchstein- und Hochtorgruppe. Für Outdoorsportler gibt es hier viel zu erleben – am Fels, im Wasser und im Schnee. Richtig gut lässt sich das Gesäuse aber zu Fuß erleben, sei es auf Themenwegen, Gipfeltouren oder Weitwanderungen. Mit 500 Kilometern an Wanderwegen und den vielen Schutzhütten findet jeder seine Tour.