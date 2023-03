Die Kleinstadt Kitzbühel liegt im nordöstlichen Tirol, nur zwei Stunden Fahrt von München entfernt. Drumherum erstrecken sich die Kitzbüheler Alpen mit dem Kreuzjoch als höchsten Gipfel (2558 Meter Seehöhe). Bekannter dürfte allerdings der 1712 Meter hohe Hahnenkamm sein. Seit 1931 finden hier Skirennen statt, was Kitzbühel zu eines der bedeutendsten Wintersportorte der Alpen macht. Mitten durch die sogenannte Gamsstadt fließt die Kitzbüheler Ache beziehungsweise Großache, die am Pass Thurn entspringt.

Kitzbühel und Umgebung locken im Sommer mit allerlei Aktivitäten. Mountainbiker können 120 Kilometer ausgewiesene Strecken erkunden. Ein Hotspot ist der Skiberg Hahnenkamm. Hoch geht es mit der Gondel. Ein abwechslungsreicher Flow-Trail führt in 6,8 Kilometern hinunter ins Tal zur Mockingwiese . Neben dieser familientauglichen Strecke gibt es drei weitere anspruchsvollere Varianten. Außerdem gibt es viele schöne Touren in der Umgebung. Manche bieten einen atemberaubenden Blick auf den Wilden Kaiser .

Für Wanderer gibt es gut 500 Kilometer an Wegen rund um Kitzbühel. An der Hahnenkammbahn beginnt eine Themenwanderung , um die berühmte Ski-Abfahrt Streif zu Fuß zu erkunden. Von der Bergstation aus hat man eine tolle Aussicht über Kitzbühel, den Wilden Kaiser und den Schwarzsee.

Das bietet Kitzbühel im Winter

Mit Skigebieten am Hahnenkamm und Kitzbüheler Horn gilt Kitzbühel als eines der bedeutendsten Wintersportzentren in Österreich. Zusammen mit den Skipisten und Liften in Kirchberg in Tirol, Jochberg und Pass Thurn ergibt sich eines der größten zusammenhängenden Skigebiete Österreichs. 57 Liftanlagen bringen Wintersportler auf die Berge, die auf 188 Kilometern präparierter Piste wieder hinabsausen können. Natürlich gibt es auch einen Snowpark und Parcoure für Kinder.