Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
AusrüstungMenü aufklappen
KletternMenü aufklappen
Zeltplatzsuche
Nachhaltigkeit
OutdoorwissenMenü aufklappen
TourenMenü aufklappen
Zur Startseite
Outdoorwissen
Camp & Equipment

4x4-Sprinter für Abenteurer: Ist das der coolste Campingbus aus Deutschland?

Sea Land Mountain SPR 700
Ist das der coolste Campingbus aus Deutschland?

Der Sea Land Mountain SPR 700 verbindet Allradtechnik, durchdachte Ausstattung und einen markanten Auftritt zu einem einzigartigen Campervan. Sogar eine begehbare Dachterrasse mit Hängematte und Dachzelt sind mit an Bord ...

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.02.2026
Als Favorit speichern
Sea Land Mountain Sprinter 7 Individaulausbau Allrad Campingbus
Foto: Sea Land Mountain

Abenteuerreisen beginnen nicht erst auf Schotterpisten – sondern mit dem Wunsch, unterwegs unabhängig zu sein und sich im Campingbus trotzdem wie zuhause zu fühlen. Genau dafür ist der Sea Land Mountain SPR 700 gemacht: ein handgefertigter Individualausbau auf Mercedes Sprinter (oder MAN TGE) mit Allrad, funktionaler Ausstattung und robustem Auftritt.

Hochwertiger Individualausbau

Sea Land Mountain baut keine Serienpakete, sondern richtet Möbelbau und Ausstattung an den Ideen der späteren Besitzer aus. Auf rund sieben Metern entsteht so ein durchdachtes Raumkonzept mit viel Stauraum und Komfort.

Sea Land Mountain Sprinter 7 Individaulausbau Allrad Campingbus
Sea Land Mountain

Hochwertige Materialien und eine gute Ausstattung eingebettet in eine sehr individuelle Innenraumgestaltung zeichnen Sea Land Mountain aus.

Außen prägen vor allem Anbauten mit klarem Nutzen das Fahrzeug: Aluminium-Dachträger mit begehbarer Dachterrasse, ein Dachzelt als zusätzlicher Raum, ein Heckträgersystem für Bikes/Boxen sowie Unterbodenschutz für raue Wege.

Innen setzt der Ausbau auf Echtholz und Multiplex. Geschlafen wird im großen Längsbett (ca. 1,8 × 2,0 m). Das Bad bleibt kompakt, aber effizient – mit Clesana-Verschweiß-Toilette. In der Küche sind ein 90-Liter-Kühlschrank (mit Eisfach) und flexible Kochlösungen vorgesehen.

Zur Technik zählen Diesel-Standheizung, 100 l Frischwasser und 80 l Abwasser sowie ein Autarkiepaket mit 300 Ah LiFePO4, 300 W Solar und 2000 W Wechselrichter. Je nach Ausbau kann der Preis bis etwa 245.000 Euro reichen (Messemodell auf der CMT, siehe Bild unten).

SLM SPR 700 Campingbus CMT 2026
Benjamin Büchner

Der Sea Land Mountain Sprinter 7 ist kein Campingbus für den Parkplatz, sondern für die Reise. Allradantrieb, funktionale Außenanbauten und ein durchdachter Innenraum machen ihn zu einem der coolsten Campervans aus deutscher Individualschmiede. Wer Funktion über Inszenierung stellt, findet hier ein überzeugendes Gesamtpaket.

Basisdaten: Sea Land Mountain SPR 700

  • Leergewicht: 3,5 Tonnen
  • Zuladung: 1,2 Tonnen
  • Schlafplätze: 4 (6)
  • Basispreis mit Heckantrieb: 177.000 Euro
  • Basispreis mit Allradantrieb: 185.000 Euro
  • Preis gezeigtes Modell: 245.000 Euro.

Preiswerte Alternativen mit guter Ausstattung

Mehr zum Thema Vanlife - die besten Tipps