4x4-Sprinter für Abenteurer: Ist das der coolste Campingbus aus Deutschland?

Abenteuerreisen beginnen nicht erst auf Schotterpisten – sondern mit dem Wunsch, unterwegs unabhängig zu sein und sich im Campingbus trotzdem wie zuhause zu fühlen. Genau dafür ist der Sea Land Mountain SPR 700 gemacht: ein handgefertigter Individualausbau auf Mercedes Sprinter (oder MAN TGE) mit Allrad, funktionaler Ausstattung und robustem Auftritt.

Hochwertiger Individualausbau Sea Land Mountain baut keine Serienpakete, sondern richtet Möbelbau und Ausstattung an den Ideen der späteren Besitzer aus. Auf rund sieben Metern entsteht so ein durchdachtes Raumkonzept mit viel Stauraum und Komfort.

Sea Land Mountain Hochwertige Materialien und eine gute Ausstattung eingebettet in eine sehr individuelle Innenraumgestaltung zeichnen Sea Land Mountain aus.

Außen prägen vor allem Anbauten mit klarem Nutzen das Fahrzeug: Aluminium-Dachträger mit begehbarer Dachterrasse, ein Dachzelt als zusätzlicher Raum, ein Heckträgersystem für Bikes/Boxen sowie Unterbodenschutz für raue Wege.

Innen setzt der Ausbau auf Echtholz und Multiplex. Geschlafen wird im großen Längsbett (ca. 1,8 × 2,0 m). Das Bad bleibt kompakt, aber effizient – mit Clesana-Verschweiß-Toilette. In der Küche sind ein 90-Liter-Kühlschrank (mit Eisfach) und flexible Kochlösungen vorgesehen.

Zur Technik zählen Diesel-Standheizung, 100 l Frischwasser und 80 l Abwasser sowie ein Autarkiepaket mit 300 Ah LiFePO4, 300 W Solar und 2000 W Wechselrichter. Je nach Ausbau kann der Preis bis etwa 245.000 Euro reichen (Messemodell auf der CMT, siehe Bild unten).

Benjamin Büchner Der Sea Land Mountain Sprinter 7 ist kein Campingbus für den Parkplatz, sondern für die Reise. Allradantrieb, funktionale Außenanbauten und ein durchdachter Innenraum machen ihn zu einem der coolsten Campervans aus deutscher Individualschmiede. Wer Funktion über Inszenierung stellt, findet hier ein überzeugendes Gesamtpaket.

Basisdaten: Sea Land Mountain SPR 700 Leergewicht: 3,5 Tonnen

3,5 Tonnen Zuladung: 1,2 Tonnen

1,2 Tonnen Schlafplätze : 4 (6)

: 4 (6) Basispreis mit Heckantrieb: 177.000 Euro

177.000 Euro Basispreis mit Allradantrieb: 185.000 Euro

185.000 Euro Preis gezeigtes Modell: 245.000 Euro.