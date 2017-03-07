Benjamin Büchner

Zwei Dinge dürfen für einen guten Roadtrip nicht fehlen: ein gutes Mountainbike und ein Campingbus. So geht es dann über Lermoos und Nauders nach Latsch oder über Ligurien, in die Toskana und über Brixen zurück. Privat bin ich meistens mit Freunden, manchmal aber auch mit der Familie im Campingbus unterwegs – das Bike ist immer dabei. Die Verbindung zu den ehemaligen Jobs als Redakteur der Printausgaben von promobil und Caravaning und des Mountainbike Magazin lässt sich nicht verleugnen. Heute schreibe ich als Digital-Redakteur über Campingbusse, Wohnmobile, Stellplätze in der Abenteuerzone oder Campingzubehör.