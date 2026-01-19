CamperDays Trend Index: Neue Fernreiseziele und Trends

Namibia und Südafrika zählen seit Jahren zu den beliebtesten Winterzielen. Beide Länder bieten angenehme Temperaturen während des europäischen Winters sowie gut erschlossene Routen für längere Roadtrips. Namibia zählt zu den dynamischsten Trenddestinationen im Campermarkt: Windhoek ist die meistgebuchte Abholstation, wobei die Nachfrage teilweise schneller wächst als das verfügbare Angebot. Windhoek dient als idealer Ausgangspunkt für Touren durch die Weiten des Etosha-Nationalparks, die Wüstenregionen bei Sesriem oder die Küste rund um Swakopmund.

In Südafrika gibt es zwei Stationen in Kapstadt und Johannesburg. One-Way-Mieten sind zwischen beiden Städten möglich, sodass sich sowohl Küstenrouten entlang der Garden Route als auch längere Inlandsstrecken inklusive Safari-Touren rund um den Kruger-Nationalpark flexibel planen lassen. Dank der großen landschaftlichen Vielfalt bleibt Südafrika eine der attraktivsten Camper-Destinationen im südlichen Afrika.