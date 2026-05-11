Ein Mann läuft, Millionen fiebern mit: Das virale Phänomen des Arda Saatçi-Laufs

Es sind Bilder, die vielen in Erinnerung bleiben werden: Ein sichtlich erschöpfter, aber überglücklicher Arda Saatçi fällt am Santa Monica Pier seiner Mutter in die Arme. Nach 123 Stunden und 21 Minuten, 604,6 Kilometern und fast 6.000 Höhenmetern hat er den Pazifik erreicht. Gestartet war er am 5. Mai im glühend heißen Death Valley, hatte sich durch eine der lebensfeindlichsten Gegenden der Welt gekämpft. "Wir haben es geschafft. So viele Menschen hier, das ist einfach verrückt", rief der 28-jährige Berliner nach seinem Lauf in die Menge und in die Kameras. "Greift nach den Sternen, auch wenn nicht immer alles perfekt läuft. [...] Am Ende zählt, dass ihr euren eigenen Weg geht", fügte er noch hinzu.

Das Ziel verfehlt, die Herzen gewonnen

Cameron Moon / Red Bull Content Pool

Dass nicht alles perfekt lief, ist die Untertreibung des Jahres. Das ursprüngliche, fast übermenschliche Ziel, die Strecke in 96 Stunden zu absolvieren, rückte mit jeder Stunde weiter in die Ferne. Ein Erdrutsch erzwang einen Umweg, die gnadenlose Hitze mit bis zu 60 Grad heißem Asphalt und brutaler Schlafentzug forderten ihren Tribut. Nach 61 Stunden und über 320 Kilometern zwangen ihn Halluzinationen zu einer längeren Pause. Die kritischste Phase der Challenge.

Doch genau hier passierte das Besondere: Während das sportliche Zeitlimit fiel, explodierte die Begeisterung im Netz. Millionen Menschen verfolgten seinen Kampf im Livestream, die Chats quollen über vor Anfeuerung und emotionalen Nachrichten. Die Challenge wurde zu einem kollektiven Erlebnis. Der Streamer Elias "Eli" Nerlich brachte es auf den Punkt: "Arda hat die Challenge bereits geschafft, in dem Moment, als er sie begonnen hat [...] weil er damit hunderttausende von Menschen motiviert hat."

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Das Decathlon-Laufshirt, das für Furore sorgte Mitten in diesem hochprofessionellen Setting, unterstützt von Red Bull und einem Expertenteam, sorgte ein unerwartetes Detail für die wohl größte Diskussion in den sozialen Medien: Arda Saatçi trug über weite Strecken ein einfaches Laufshirt von Decathlon (für nur 25 Euro). Obwohl er eine eigene Modemarke besitzt (day-1.com) und von einem globalen Konzern gesponsert wird, entschied er sich für ein Produkt "von der Stange".

Diese Entscheidung löste ebenfalls eine Welle der Begeisterung aus und wurde zum Symbol der gesamten Challenge. Für viele Fans machte ihn das unglaublich nahbar und authentisch. Die Botschaft lautete für viele: Du brauchst nicht die teuerste Spezialausrüstung, um deine Träume zu verwirklichen und an deine Grenzen zu gehen. Es war ein starkes Statement für den Sport an sich und gegen den reinen Material- und Markenfetisch – und hat ihm wohl mehr Sympathiepunkte eingebracht, als es jede Marketing-/Sponsorenkampagne gekonnt hätte.

Ein Körper im absoluten Ausnahmezustand Die physischen Strapazen müssen heftig gewesen sein: Bei Temperaturen um die 40 Grad und extrem niedriger Luftfeuchtigkeit verlor Arda bis zu 1,5 Liter Flüssigkeit pro Stunde. Insgesamt verbrannte er rund 75.000 Kalorien – das Äquivalent von etwa 100 Dönern, das sind 20 Döner pro Tag! Sein Team, allen voran Physiotherapeut Gzim Ferizi, leistete ganze Arbeit, um ihn mit bis zu 15.000 Kalorien pro Tag, Elektrolyten und kurzen Power-Naps am Laufen zu halten.

Cameron Moon / Red Bull Content Pool

Prominente aus Sport und Entertainment wie Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger, Fußballprofi Deniz Undav oder Fitness-Influencerin Pamela Reif fieberten öffentlich mit und zollten ihm Respekt. Doch die größte Unterstützung kam von der Community, die ihn virtuell trug und teilweise sogar spontan für einige Kilometer auf der Strecke begleitete.

Am Ende war dieser Lauf weit mehr als nur ein Teil von Saatçis "Cyborg Season". Es war der Beweis, dass der Weg das eigentliche Ziel ist und dass das Teilen einer Reise eine unglaubliche Kraft entfalten kann – selbst wenn man am Ende ein paar Stunden länger braucht als geplant ...

FAQ Arda Saatçi Wie schlief Arda Saatçi auf seinem 600 km-Ultramarathon? So gut wie gar nicht. Die Strategie für die ursprünglich geplanten 96 Stunden sah nur extrem kurze Power-Naps von wenigen Minuten vor. Zur größten Herausforderung wurde jedoch genau dieser Schlafentzug. Nach 61 Stunden und rund 320 Kilometern zwangen ihn Halluzinationen zu einer längeren, medizinisch überwachten Schlafpause von 90 Minuten. Gezieltes Training, wie eine 32-stündige Wachphase in der Vorbereitung, half ihm, seinen Körper an diese extreme Belastung zu gewöhnen. Welche Pace musste Arda Saatçi laufen? Um das ursprüngliche Ziel von 96 Stunden für die rund 600 Kilometer zu erreichen, wäre er eine durchschnittliche Pace von etwa 9:30 Minuten pro Kilometer nötig gewesen – und das pausenlos, Tag und Nacht. In der Realität schwankte sein Tempo enorm: Gegenwind und lose Untergründe bremsten ihn zeitweise auf über 10:30 min/km aus. Auf abschüssigen Asphalt-Passagen entlang der Route 66 konnte er aber auch das Tempo wieder auf unter 6:00 min/km anziehen. Wie viele Kalorien verbrannte Arda Saatçi – und wie ernährte er sich beim Lauf? Die Zahlen sind astronomisch: Über die gesamte Distanz hat Arda rund 75.000 Kalorien verbrannt. Um dieses enorme Defizit auszugleichen, nahm er täglich etwa 15.000 Kalorien zu sich. Die Ernährungsstrategie war minuziös geplant: Pro Stunde führte er seinem Körper bis zu 90 Gramm schnell verfügbare Kohlenhydrate (in Form von Gels, Riegeln und Flüssignahrung) sowie 800 bis 1.000 Milligramm Natrium zu, um den Elektrolythaushalt stabil zu halten. Wie viel trank Arda Saatçi dabei? Bei Temperaturen von fast 40 Grad und einer extrem trockenen Wüstenluft verlor sein Körper bis zu 1,5 Liter Flüssigkeit pro Stunde. Das Tückische: Durch die geringe Luftfeuchtigkeit verdunstete der Schweiß sofort auf der Haut, wodurch die Gefahr der Dehydrierung nur schwer zu erkennen, aber ständig präsent war. Eine konstante und geplante Flüssigkeitszufuhr war daher überlebenswichtig. Welche Laufausrüstung benutzte Saatçi? Hier sorgte Arda für die größte Überraschung. Während man bei einem von Red Bull gesponserten Projekt High-End-Ausrüstung erwartet, lief er große Teile der Strecke in einem Laufshirt von Decathlon oder seiner eigenen Marke Day One. Diese bewusste Entscheidung machte ihn für Hunderttausende Fans nahbar und zu einem Symbol dafür, dass es nicht auf die teuerste Marke, sondern auf den Willen ankommt. Über das exakte Schuhmodell, das Arda bei seinem Lauf trug, wurden keine genauen Angaben gemacht. Bei einer solchen Distanz, die über rauen Wüstenboden, Schotterpisten und heißen Asphalt führt, wechseln Ultraläufer ihre Schuhe jedoch häufiger. Zum Einsatz kommen in der Regel stark gedämpfte Laufschuhe, die den Aufprall über Tausende von Schritten minimieren und den Füßen auch dann noch Platz bieten, wenn sie anschwellen. Warum lief Saatçi durch das Death Valley? Weil es eine der größten denkbaren Herausforderungen ist. Das Death Valley ist der tiefste und heißeste Punkt Nordamerikas. Dort zu starten, bedeutet, sich von Anfang an den extremsten denkbaren Bedingungen auszusetzen. Für einen Athleten wie Arda, der seine Limits immer wieder neu definieren will, ist eine solche Route der ultimative Test für Körper und Geist. Wo begann und endete die Strecke? Der Startpunkt war symbolträchtig: das Badwater Basin im Death Valley, mit 85,5 Metern unter dem Meeresspiegel der tiefste Punkt der USA. Das Ziel, nach 604,6 Kilometern, war der berühmte Santa Monica Pier in Los Angeles – also ein Lauf vom tiefsten Punkt des Landes bis zur Küste des Pazifischen Ozeans. Wo konnte man Arda Saatçis Lauf verfolgen? Die Challenge wurde zu einem riesigen Live-Event. Millionen Menschen haben den Lauf rund um die Uhr auf den Social-Media-Kanälen von Arda Saatçi und Red Bull verfolgt und ihn in den Live-Chats angefeuert. Wenn du das Spektakel noch einmal nacherleben möchtest: Das Re-Live des Laufs sowie weitere Informationen findest du auf www.redbull.com/cyborg-season.