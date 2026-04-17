Für Wege, die länger werdenKilometer um Kilometer liegt hinter dir. Der Weg wird schmaler, der Untergrund unruhiger – und trotzdem fühlt sich jeder Schritt noch leicht an. Genau hier zeigt sich, was ein guter Wanderschuh wirklich kann.Der Kaduro GTX Leather wurde für lange Distanzen draußen entwickelt. Für Touren, bei denen es nicht nur um das Ziel geht, sondern um das Gefühl unterwegs: Leichtigkeit, Bewegungsfreiheit und das Vertrauen, dass dein Schuh dich nicht im Stich lässt.\n\t\t\t,\n\t\tLeicht gebautSeine reduzierte, gewichtsoptimierte Konstruktion sorgt dafür, dass du Energie sparst – Schritt für Schritt. Gleichzeitig bringt das robuste Perwanger Veloursleder die nötige Widerstandsfähigkeit mit, wenn der Weg anspruchsvoller wird. Dank der GORE-TEX Invisible Fit Technologie bleibt der Schuh wasserdicht und atmungsaktiv, ohne zusätzlich aufzutragen.Technologie, die du spürst\n\t\t\t,\n\t\tIm Kern des Kaduro arbeitet eine Sohlentechnologie, die du nicht siehst, aber deutlich fühlst: die Hanwag BEAD-Technologie. Sie kombiniert die Stabilität von Polyurethan mit der Dynamik feinster eTPU-Kügelchen. Das Ergebnis ist ein spürbarer Rebound-Effekt: Energie, die bei jedem Schritt aufgenommen und direkt zurückgegeben wird. Gerade auf langen Strecken macht das den Unterschied. Weniger Ermüdung, mehr Leichtigkeit.Mehr Halt: Kaduro Mid GTXDer Kaduro Mid GTX bietet dir zusätzlich Stabilität im Knöchelbereich, ohne dich in deiner Bewegung einzuschränken. Er führt deinen Fuß sicher über unebenes Gelände, schützt vor äußeren Einflüssen und gibt dir genau den Halt, den du brauchst, wenn der Untergrund wechselhaft wird.\n\t\t\t,\n\t\tMehr Freiheit: Kaduro Low GTXDer Kaduro Low GTX steht für maximale Bewegungsfreiheit bei minimalem Gewicht. Der niedrige Schaft lässt deinem Sprunggelenk volle Flexibilität. Ideal für alle, die dynamisch unterwegs sind und ein natürliches Laufgefühl schätzen. Perfekt für sportliche Wanderungen, bei denen Leichtigkeit gewünscht ist.\n\t\t\t,\n\t\tGemacht für viele JahreWie die meisten Modelle von Hanwag ist auch der Kaduro neubesohlbar. Das verlängert nicht nur seine Lebensdauer, sondern spart Ressourcen. Allein in Deutschland werden jährlich rund 20.000 Paar Schuhe neu besohlt – ein klares Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und Qualität.Made in EuropeProduktion mit Verantwortung: Die BEAD-Familie wird vollständig in Europa gefertigt, in eigenen Werken in Deutschland und Ungarn sowie mit langjährigen Partnern in Kroatien. Das sorgt für kurze Transportwege, hohe Fertigungsstandards und den bewussten Einsatz nachhaltiger Materialien – bei Hanwag 100 % PFAS-frei.Technische Details zum Schuh:Innovative und exklusive Hanwag BEAD-Technologie: Sohlentechnologie mit PU und eTPU-BEADS für dauerhafte Dämpfung und EnergierückgabeGORE-TEX Invisible Fit-Technologie mit wasserdichter und atmungsaktiver ePE GTX-MembranHinterkappe aus PU-VeloursAußenmaterial: Perwanger Veloursleder und TextilInnenfutter: GORE-TEXTPU-Schutzkappe im ZehenbereichHerstellung ohne den Zusatz von PFAS100 % Made in EuropeNeubesohlbar\n\t\t\t,\n\t\tMehr Infos zu HANWAG-Produkten gibt's auf hanwag.com/de