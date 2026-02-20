Wohnmobil mieten: Tipps und Frühbucher Vorteile

Besonders jetzt, zu Jahresbeginn, fangen viele mit der Urlaubsplanung an – denn oft sind hier gute Frühbucher-Schnäppchen zu machen. Auch Campingfans, die in der Hauptsaison verreisen wollen und keinen eigenen Camper oder Wohnmobil besitzen, sollten rechtzeitig ein Mietfahrzeug buchen. Die Ersparnis durch Frühbucherrabatte liegt laut Brancheninformationen auch 2026 oft zwischen 15 und 20%. Unser Schwesterportal Promobil bestätigt, dass man gerade für die Sommermonate jetzt noch kräftig sparen kann.

Hohe Nachfrage trotz Marktberuhigung: Während der extreme Verkaufsboom bei Neufahrzeugen etwas abgeflacht ist, bleibt die Mietnachfrage für Campingurlaub ungebrochen hoch. Beliebte Modelle und Ferienzeiten sind daher oft früh vergriffen.

Was es zu beachten gilt:

1 Frühbucher-Rabatte mitnehmen Wer in der Hauptsaison verreisen möchte, sollte das Wohnmobil mindestens sechs Monate im Voraus buchen – das schont den Geldbeutel und erhöht die Chancen, dass das gewünschte Fahrzeug verfügbar ist. Bei kurzfristigen Buchungen muss mit bis zu 15% höheren Mietpreisen gerechnet werden, wohingegen Frühbucher von Rabatten profitieren. Klar ist auch, dass Wohnmobile in der Nebensaison besser verfügbar und um einiges günstiger sind als in der Hauptsaison. Eine frühzeitige Reservierung ist auch bei Campingplätzen in beliebten Regionen zu empfehlen. Eine große Übersicht gibt's in der App unseres Schwesterportals Promobil 2 Tarif-Optionen vergleichen Sollen auf der Reise viele Kilometer zurückgelegt werden, bieten sich häufig Tarife mit höherer Tagesmiete ohne Kilometerbegrenzung an. Bei kürzeren Routen kann es günstiger sein, kilometergenau abzurechnen. Es lohnt sich, beide Optionen zu vergleichen! 3 Das passende Modell finden Abhängig von den individuellen Bedürfnissen wird das Fahrzeugmodell ausgewählt. Während sich Campervans für Alleinreisende, Paare oder kleine Familien eignen und Flexibilität bieten, zeichnen sich Wohnmobile durch mehr Platz und erhöhten Komfort aus. Folgende Fragen unterstützen bei der Entscheidungsfindung: Für wie viele Personen muss der Innenraum Platz bieten? Sind Haustiere dabei? Ist ein häufiges Wechseln der Stellplätze vorgesehen? Gibt es größere Gegenstände, wie Fahrräder und Surfbretter, die Stauraum benötigen? 4 Mietvertrag auf Herz und Nieren prüfen Wie bei allen Verträgen gilt: Sorgfältig lesen und das Kleingedruckte beachten! Formulierungen wie "zusätzliche Reinigungskosten" oder "Instandsetzung" sollten kritisch hinterfragt werden, da hierdurch zusätzliche Kosten bei der Rückgabe entstehen können. Bei Anbietern mit kleineren Fahrzeugflotten kann die Aufnahme einer Bereitstellungsgarantie sinnvoll sein. Wird das Wohnmobil bei einer Privatperson angemietet, muss im Fahrzeugschein der Vermerk "Selbstfahrervermietfahrzeug" eingetragen sein. 5 Null-Selbstbehalt-Ausschluss & mehr Der Mietvertrag sollte Informationen über regionale Einschränkungen des Versicherungsschutzes, (Rück-) Zahlung und Höhe der Kaution sowie zum Selbstbeteiligungsanteil im Schadensfall enthalten. Bei Buchung über bestimmte Anbieter, wie GoTravelHome, ist ein Null-Selbstbehalt-Ausschluss für alle versicherten Schäden im Mietpreis enthalten. [Quelle: ADAC Hessen-Thüringen e.V]

Weitere Tipps Um eine Überladung zu vermeiden, müssen die Achslasten und das zulässige Gesamtgewicht berücksichtigt werden. Letzteres spielt auch hinsichtlich der benötigten Fahrerlaubnis eine Rolle. "Wohnmobile mit bis zu 3,5 Tonnen dürfen mit dem Führerschein Klasse B gefahren werden, ab 3,5 bis 7,5 Tonnen wird die Klasse C1 benötigt", erklärt Andrea Schumacher-Fichtner, Leiterin Unternehmenskommunikation und Tourismus beim ADAC Hessen-Thüringen. "Wer ohne die notwendige Fahrerlaubnis fährt, macht sich strafbar."

Besondere Vorschriften gelten bei Gespannen sowie für Inhaber älterer Führerscheine. Eine Übersicht hat der ADAC hier zusammengestellt. Bei längeren Strecken kann es sinnvoll sein, einen zusätzlichen Fahrer anzumelden. Beachtet bitte, dass seit Juni 2025 eine striktere Gasprüfungspflicht für Wohnmobile gilt. Vermieter sollten dies bei ihren Fahrzeugen bereits umgesetzt haben, es schadet aber nicht, kurz nachzufragen.

Für Wohnmobilreisen im Ausland, zum Beispiel in den USA, Kanada und Australien, genügt meist ein Führerschein der Klasse B. Allerdings gibt es häufig weitere Vorschriften, wie ein gewisses Mindestalter des Fahrers. Auch sollte geprüft werden, ob ein internationaler Führerschein benötigt wird.

Klaus Fengler Die Auswahl des Fahrzeugs sollte auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Sofern nicht bereits vorhanden, empfiehlt sich auch die Anmietung von Zubehör wie Campingmöbel, Geschirr, Ersatzsicherungen oder Wasserschlauch.



Hier findet ihr eine Liste renommierter Anbieter von Miet-Campervans in Deutschland & Europa

1 ADAC.de / Wohnmobile Standorte: In ganz Deutschland, je nach Anbieter

In ganz Deutschland, je nach Anbieter Reiseländer: ganz Europa (außer Island, Bulgarien,Rumänien, Moldawien, Türkei, Zypern)

ganz Europa (außer Island, Bulgarien,Rumänien, Moldawien, Türkei, Zypern) Preis: Preis gemäß des jeweiligen Anbieters

Preis gemäß des jeweiligen Anbieters adac.de 2 Abenteuerreich Standorte: lokales Unternehmen aus dem Remstal (nahe Stuttgart)

lokales Unternehmen aus dem Remstal (nahe Stuttgart) Reiseländer: Deutschland & Europa

Deutschland & Europa Preis: variiert je nach Wohnmobil/Wohnwagen (ab 105 Euro/Nacht bzw. 40 Euro/Nacht)

variiert je nach Wohnmobil/Wohnwagen (ab 105 Euro/Nacht bzw. 40 Euro/Nacht) abenteuerreich.de 3 Ahoi-Bullis.com Standorte: Hamburg & Celle/Hannover

Hamburg & Celle/Hannover Reiseländer: EU-Länder außer PL, LV, LT, EE, SK, HU, RO, CY, CZE), Norwegen, Island Schweiz

EU-Länder außer PL, LV, LT, EE, SK, HU, RO, CY, CZE), Norwegen, Island Schweiz Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: 79–150 Euro/Tag + Extras

je nach Saison, Modell, Mietdauer: 79–150 Euro/Tag + Extras ahoi-bullis.com 4 Camperdays.de Standorte: weltweit, vernetzt mit Partner-Anbietern

weltweit, vernetzt mit Partner-Anbietern Reiseländer: Europa, USA, Afrika, Australien & mehr

Europa, USA, Afrika, Australien & mehr Preis: gemäß den Angaben des jeweiligen Anbieters

gemäß den Angaben des jeweiligen Anbieters camperdays.de 5 Cali-Camper.de Standorte: 58 Standorte in ganz DE, 6 Standorte in Straßburg; auch Sharing-Angebote Europa, darunter: Athen, Sardinien,

58 Standorte in ganz DE, 6 Standorte in Straßburg; auch Sharing-Angebote Europa, darunter: Athen, Sardinien, Reiseländer: EU-Länder, Norwegen, Schweiz

EU-Länder, Norwegen, Schweiz Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: 67–143 Euro/Tag

je nach Saison, Modell, Mietdauer: 67–143 Euro/Tag cali-camper.de 6 DRM.de Standorte: 13 Standorte in Deutschland, darunter: Berlin, Dresden, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, München, Lindau + eine Station in Freilassing

13 Standorte in Deutschland, darunter: Berlin, Dresden, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, München, Lindau + eine Station in Freilassing Reiseländer: EU-Länder (außer BGR, RO, GRC), Ausnahmen mit Genehmigung

EU-Länder (außer BGR, RO, GRC), Ausnahmen mit Genehmigung Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: 69–135 Euro/Tag + Gebühr 99–129 Euro + Extras

je nach Saison, Modell, Mietdauer: 69–135 Euro/Tag + Gebühr 99–129 Euro + Extras drm.de 7 Erento.com Standorte: Vermietungsportal mit verschiedenen Anbietern in Europa

Vermietungsportal mit verschiedenen Anbietern in Europa Reiseländer: gemäß AGB des jeweiligen Anbieters

gemäß AGB des jeweiligen Anbieters Preis: gemäß den Angaben des jeweiligen Anbieters

gemäß den Angaben des jeweiligen Anbieters erento.com 8 Hanggtime.de Standorte: 9 Standorte in DE, darunter: Freiburg, München, Mainz, Köln, 15 Standorte in Europa, darunter: Dublin, Lissabon, Barcelona, Stockholm

9 Standorte in DE, darunter: Freiburg, München, Mainz, Köln, 15 Standorte in Europa, darunter: Dublin, Lissabon, Barcelona, Stockholm Reiseländer: EU-Länder, Norwegen, Schweiz

EU-Länder, Norwegen, Schweiz Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: 65–85 Euro/Tag + Extras

je nach Saison, Modell, Mietdauer: 65–85 Euro/Tag + Extras hanggtime.de 9 MCRent.de Standorte: 42 Standorte in DE, darunter: Berlin, Dortmund, Konstanz. 15 Stationen in Europa, darunter: Helsinki, London, Madrid, Rom

42 Standorte in DE, darunter: Berlin, Dortmund, Konstanz. 15 Stationen in Europa, darunter: Helsinki, London, Madrid, Rom Reiseländer: Europa, außereuropäische Länder mit Genehmigung

Europa, außereuropäische Länder mit Genehmigung Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: 66–135 Euro/Tag + Gebühr 99–129 Euro je nach Modell + Extras

je nach Saison, Modell, Mietdauer: 66–135 Euro/Tag + Gebühr 99–129 Euro je nach Modell + Extras mcrent.de 10 Multicamper.com Standorte: Edringen-Neckarhausen bei Heidelberg

Edringen-Neckarhausen bei Heidelberg Reiseländer: Europa, außereuropäisches Ausland außer Krisengebieten

Europa, außereuropäisches Ausland außer Krisengebieten Preis: saisonabhängig: 65-118 Euro/Tag

saisonabhängig: 65-118 Euro/Tag multicamper.com 11 Off-campers.com Standorte:München, Hamburg, Berlin, Stuttgart, Weilheim, Düsseldorf, Frankfurt (Main), Nürnberg, Hannover, Halle

Reiseländer: EU-Länder, Großbritannien, Schweiz, Liechtenstein, ehem. Jugoslawien

Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: ab 65 Euro/Tag + einmalige Servicepauschale zwischen 95 und 120 Euro

off-campers.com 12 Paulcamper.de Standorte: Sharing-Plattform mit 12 Standorten in Deutschland, darunter Stuttgart, Hamburg, Hannover, Deutschland, Berlin, München

Sharing-Plattform mit 12 Standorten in Deutschland, darunter Stuttgart, Hamburg, Hannover, Deutschland, Berlin, München Reiseländer: bestimmt der jeweilige Vermieter

bestimmt der jeweilige Vermieter Preis: Kastenwagen ab 57 Euro pro Tag

Kastenwagen ab 57 Euro pro Tag paulcamper.de 13 Rent-a-Bulli.de Standorte: Berlin

Berlin Reiseländer: EU-Länder, Albanien, Bosnien, Schweiz, Weißrussland, Montenegro, Serbien

EU-Länder, Albanien, Bosnien, Schweiz, Weißrussland, Montenegro, Serbien Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: 57–159 Euro/Tag + Extras

je nach Saison, Modell, Mietdauer: 57–159 Euro/Tag + Extras rent-a-bulli.de 14 Renteasy.de Standorte: 22 Standorte in DE, darunter: Berlin, Aachen, Nürnberg, Stuttgart. 11 Standorte in Europa, darunter: Birmingham, Amsterdam, Oslo

22 Standorte in DE, darunter: Berlin, Aachen, Nürnberg, Stuttgart. 11 Standorte in Europa, darunter: Birmingham, Amsterdam, Oslo Reiseländer: Europa, außereuropäische Länder mit Genehmigung

Europa, außereuropäische Länder mit Genehmigung Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: 72–135 Euro + Gebühr 130 Euro + Extras

je nach Saison, Modell, Mietdauer: 72–135 Euro + Gebühr 130 Euro + Extras rent-easy.de 15 Roadfans.de Standorte: 12 Stationen in Deutschland, darunter Hamburg, Berlin, München, Dresden, Köln

12 Stationen in Deutschland, darunter Hamburg, Berlin, München, Dresden, Köln Reiseländer: EU und außerhalb EU, Einschränkung: Länder, für die eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes besteht

EU und außerhalb EU, Einschränkung: Länder, für die eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes besteht Preis: z. B. 14 Tage im Oktober California für 1232 Euro ab München

roadfans.de 16 Roadsurfer.com Standorte: 19 Standorte in DE, darunter: Berlin, München, Frankfurt, Stuttgart. 11 Standorte in Europa: Aix-Marseille, Malaga, Lissabon

19 Standorte in DE, darunter: Berlin, München, Frankfurt, Stuttgart. 11 Standorte in Europa: Aix-Marseille, Malaga, Lissabon Reiseländer: EU-Länder, Norwegen, Island, Andorra, Albanien, Mazedonien, Bosnien, Montenegro, Weißrussland, Schweiz

EU-Länder, Norwegen, Island, Andorra, Albanien, Mazedonien, Bosnien, Montenegro, Weißrussland, Schweiz Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: 75–125 Euro/Tag + Extras

je nach Saison, Modell, Mietdauer: 75–125 Euro/Tag + Extras roadsurfer.com 17 Tuicamper.de Standorte: 26 Partner weltweit, darunter Australien, Chile, Island

26 Partner weltweit, darunter Australien, Chile, Island Reiseländer: weltweites Partnernetz; Bedingungen gemäß deren AGB

weltweites Partnernetz; Bedingungen gemäß deren AGB Preis: z.B. 14 Tage im Oktober Australien ab 1889 Euro, je nach Modell

z.B. 14 Tage im Oktober Australien ab 1889 Euro, je nach Modell tuicamper.de