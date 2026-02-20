Wohnmobil mieten: Tipps und Frühbucher Vorteile

Besonders jetzt, zu Jahresbeginn, fangen viele mit der Urlaubsplanung an – denn oft sind hier gute Frühbucher-Schnäppchen zu machen. Auch Campingfans, die in der Hauptsaison verreisen wollen und keinen eigenen Camper oder Wohnmobil besitzen, sollten rechtzeitig ein Mietfahrzeug buchen. Die Ersparnis durch Frühbucherrabatte liegt laut Brancheninformationen auch 2026 oft zwischen 15 und 20%. Unser Schwesterportal Promobil bestätigt, dass man gerade für die Sommermonate jetzt noch kräftig sparen kann.
Hohe Nachfrage trotz Marktberuhigung: Während der extreme Verkaufsboom bei Neufahrzeugen etwas abgeflacht ist, bleibt die Mietnachfrage für Campingurlaub ungebrochen hoch. Beliebte Modelle und Ferienzeiten sind daher oft früh vergriffen.
Was es zu beachten gilt:
Frühbucher-Rabatte mitnehmen
Wer in der Hauptsaison verreisen möchte, sollte das Wohnmobil mindestens sechs Monate im Voraus buchen – das schont den Geldbeutel und erhöht die Chancen, dass das gewünschte Fahrzeug verfügbar ist. Bei kurzfristigen Buchungen muss mit bis zu 15% höheren Mietpreisen gerechnet werden, wohingegen Frühbucher von Rabatten profitieren. Klar ist auch, dass Wohnmobile in der Nebensaison besser verfügbar und um einiges günstiger sind als in der Hauptsaison. Eine frühzeitige Reservierung ist auch bei Campingplätzen in beliebten Regionen zu empfehlen. Eine große Übersicht gibt's in der App unseres Schwesterportals Promobil
Tarif-Optionen vergleichen
Sollen auf der Reise viele Kilometer zurückgelegt werden, bieten sich häufig Tarife mit höherer Tagesmiete ohne Kilometerbegrenzung an. Bei kürzeren Routen kann es günstiger sein, kilometergenau abzurechnen. Es lohnt sich, beide Optionen zu vergleichen!
Das passende Modell finden
Abhängig von den individuellen Bedürfnissen wird das Fahrzeugmodell ausgewählt. Während sich Campervans für Alleinreisende, Paare oder kleine Familien eignen und Flexibilität bieten, zeichnen sich Wohnmobile durch mehr Platz und erhöhten Komfort aus. Folgende Fragen unterstützen bei der Entscheidungsfindung: Für wie viele Personen muss der Innenraum Platz bieten? Sind Haustiere dabei? Ist ein häufiges Wechseln der Stellplätze vorgesehen? Gibt es größere Gegenstände, wie Fahrräder und Surfbretter, die Stauraum benötigen?
Mietvertrag auf Herz und Nieren prüfen
Wie bei allen Verträgen gilt: Sorgfältig lesen und das Kleingedruckte beachten! Formulierungen wie "zusätzliche Reinigungskosten" oder "Instandsetzung" sollten kritisch hinterfragt werden, da hierdurch zusätzliche Kosten bei der Rückgabe entstehen können. Bei Anbietern mit kleineren Fahrzeugflotten kann die Aufnahme einer Bereitstellungsgarantie sinnvoll sein. Wird das Wohnmobil bei einer Privatperson angemietet, muss im Fahrzeugschein der Vermerk "Selbstfahrervermietfahrzeug" eingetragen sein.
Null-Selbstbehalt-Ausschluss & mehr
Der Mietvertrag sollte Informationen über regionale Einschränkungen des Versicherungsschutzes, (Rück-) Zahlung und Höhe der Kaution sowie zum Selbstbeteiligungsanteil im Schadensfall enthalten. Bei Buchung über bestimmte Anbieter, wie GoTravelHome, ist ein Null-Selbstbehalt-Ausschluss für alle versicherten Schäden im Mietpreis enthalten.
[Quelle: ADAC Hessen-Thüringen e.V]
Weitere Tipps
Um eine Überladung zu vermeiden, müssen die Achslasten und das zulässige Gesamtgewicht berücksichtigt werden. Letzteres spielt auch hinsichtlich der benötigten Fahrerlaubnis eine Rolle. "Wohnmobile mit bis zu 3,5 Tonnen dürfen mit dem Führerschein Klasse B gefahren werden, ab 3,5 bis 7,5 Tonnen wird die Klasse C1 benötigt", erklärt Andrea Schumacher-Fichtner, Leiterin Unternehmenskommunikation und Tourismus beim ADAC Hessen-Thüringen. "Wer ohne die notwendige Fahrerlaubnis fährt, macht sich strafbar."
Besondere Vorschriften gelten bei Gespannen sowie für Inhaber älterer Führerscheine. Eine Übersicht hat der ADAC hier zusammengestellt. Bei längeren Strecken kann es sinnvoll sein, einen zusätzlichen Fahrer anzumelden. Beachtet bitte, dass seit Juni 2025 eine striktere Gasprüfungspflicht für Wohnmobile gilt. Vermieter sollten dies bei ihren Fahrzeugen bereits umgesetzt haben, es schadet aber nicht, kurz nachzufragen.
Für Wohnmobilreisen im Ausland, zum Beispiel in den USA, Kanada und Australien, genügt meist ein Führerschein der Klasse B. Allerdings gibt es häufig weitere Vorschriften, wie ein gewisses Mindestalter des Fahrers. Auch sollte geprüft werden, ob ein internationaler Führerschein benötigt wird.
Hier findet ihr eine Liste renommierter Anbieter von Miet-Campervans in Deutschland & Europa
ADAC.de / Wohnmobile
- Standorte: In ganz Deutschland, je nach Anbieter
- Reiseländer: ganz Europa (außer Island, Bulgarien,Rumänien, Moldawien, Türkei, Zypern)
- Preis: Preis gemäß des jeweiligen Anbieters
- adac.de
Abenteuerreich
- Standorte: lokales Unternehmen aus dem Remstal (nahe Stuttgart)
- Reiseländer: Deutschland & Europa
- Preis: variiert je nach Wohnmobil/Wohnwagen (ab 105 Euro/Nacht bzw. 40 Euro/Nacht)
- abenteuerreich.de
Ahoi-Bullis.com
- Standorte: Hamburg & Celle/Hannover
- Reiseländer: EU-Länder außer PL, LV, LT, EE, SK, HU, RO, CY, CZE), Norwegen, Island Schweiz
- Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: 79–150 Euro/Tag + Extras
- ahoi-bullis.com
Camperdays.de
- Standorte: weltweit, vernetzt mit Partner-Anbietern
- Reiseländer: Europa, USA, Afrika, Australien & mehr
- Preis: gemäß den Angaben des jeweiligen Anbieters
- camperdays.de
Cali-Camper.de
- Standorte: 58 Standorte in ganz DE, 6 Standorte in Straßburg; auch Sharing-Angebote Europa, darunter: Athen, Sardinien,
- Reiseländer: EU-Länder, Norwegen, Schweiz
- Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: 67–143 Euro/Tag
- cali-camper.de
DRM.de
- Standorte: 13 Standorte in Deutschland, darunter: Berlin, Dresden, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, München, Lindau + eine Station in Freilassing
- Reiseländer: EU-Länder (außer BGR, RO, GRC), Ausnahmen mit Genehmigung
- Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: 69–135 Euro/Tag + Gebühr 99–129 Euro + Extras
- drm.de
Erento.com
- Standorte: Vermietungsportal mit verschiedenen Anbietern in Europa
- Reiseländer: gemäß AGB des jeweiligen Anbieters
- Preis: gemäß den Angaben des jeweiligen Anbieters
- erento.com
Hanggtime.de
- Standorte: 9 Standorte in DE, darunter: Freiburg, München, Mainz, Köln, 15 Standorte in Europa, darunter: Dublin, Lissabon, Barcelona, Stockholm
- Reiseländer: EU-Länder, Norwegen, Schweiz
- Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: 65–85 Euro/Tag + Extras
- hanggtime.de
MCRent.de
- Standorte: 42 Standorte in DE, darunter: Berlin, Dortmund, Konstanz. 15 Stationen in Europa, darunter: Helsinki, London, Madrid, Rom
- Reiseländer: Europa, außereuropäische Länder mit Genehmigung
- Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: 66–135 Euro/Tag + Gebühr 99–129 Euro je nach Modell + Extras
- mcrent.de
Multicamper.com
- Standorte: Edringen-Neckarhausen bei Heidelberg
- Reiseländer: Europa, außereuropäisches Ausland außer Krisengebieten
- Preis: saisonabhängig: 65-118 Euro/Tag
- multicamper.com
Off-campers.com
- Standorte:München, Hamburg, Berlin, Stuttgart, Weilheim, Düsseldorf, Frankfurt (Main), Nürnberg, Hannover, Halle
- Reiseländer: EU-Länder, Großbritannien, Schweiz, Liechtenstein, ehem. Jugoslawien
- Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: ab 65 Euro/Tag + einmalige Servicepauschale zwischen 95 und 120 Euro
- off-campers.com
Paulcamper.de
- Standorte: Sharing-Plattform mit 12 Standorten in Deutschland, darunter Stuttgart, Hamburg, Hannover, Deutschland, Berlin, München
- Reiseländer: bestimmt der jeweilige Vermieter
- Preis: Kastenwagen ab 57 Euro pro Tag
- paulcamper.de
Rent-a-Bulli.de
- Standorte: Berlin
- Reiseländer: EU-Länder, Albanien, Bosnien, Schweiz, Weißrussland, Montenegro, Serbien
- Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: 57–159 Euro/Tag + Extras
- rent-a-bulli.de
Renteasy.de
- Standorte: 22 Standorte in DE, darunter: Berlin, Aachen, Nürnberg, Stuttgart. 11 Standorte in Europa, darunter: Birmingham, Amsterdam, Oslo
- Reiseländer: Europa, außereuropäische Länder mit Genehmigung
- Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: 72–135 Euro + Gebühr 130 Euro + Extras
- rent-easy.de
Roadfans.de
- Standorte: 12 Stationen in Deutschland, darunter Hamburg, Berlin, München, Dresden, Köln
- Reiseländer: EU und außerhalb EU, Einschränkung: Länder, für die eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes besteht
- Preis: z. B. 14 Tage im Oktober California für 1232 Euro ab München
- roadfans.de
Roadsurfer.com
- Standorte: 19 Standorte in DE, darunter: Berlin, München, Frankfurt, Stuttgart. 11 Standorte in Europa: Aix-Marseille, Malaga, Lissabon
- Reiseländer: EU-Länder, Norwegen, Island, Andorra, Albanien, Mazedonien, Bosnien, Montenegro, Weißrussland, Schweiz
- Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: 75–125 Euro/Tag + Extras
- roadsurfer.com
Tuicamper.de
- Standorte: 26 Partner weltweit, darunter Australien, Chile, Island
- Reiseländer: weltweites Partnernetz; Bedingungen gemäß deren AGB
- Preis: z.B. 14 Tage im Oktober Australien ab 1889 Euro, je nach Modell
- tuicamper.de