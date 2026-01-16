Auftakt ins neue Outdoorjahr auf der CMT 2026

Die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus, Caravaning und Freizeit wird erneut zum Treffpunkt für alle, die vom nächsten Outdoor-Abenteuer, vom Vanlife oder von neuen Wanderwegen träumen. Zwischen Wohnmobil-Neuheiten, Outdoor-Ausrüstung und Reisezielen aus aller Welt liefert die CMT Inspiration für ein Reisejahr, das aktiver, bewusster und naturnäher denn je sein will.

Partnerland & neue Perspektiven Mit Angola rückt 2026 ein Partnerland in den Fokus, das bislang eher selten auf klassischen Reisemessen vertreten war. Das südwestafrikanische Land positioniert sich als Ziel für naturorientierte Reisen, Abenteuer und Outdoor-Erlebnisse – von Nationalparks über Küstenlandschaften bis zu abgelegenen Regionen für Individualreisende. Ergänzt wird der internationale Blick durch europäische Schwerpunkte wie die Grand Tour de Catalunya, die sich besonders an Wander- und Radreisende richtet (konkrete Infos dazu hier).

Raus in die Natur: Wandern, Radfahren, Outdoor Für Outdoor-Fans lohnt sich vor allem der Besuch am ersten Messewochenende. Dann stehen Wander-, Trekking- und Fahrradreisen im Mittelpunkt. In den Sonderbereichen finden sich Tourenvorschläge, Ausrüstung, Bekleidung und Inspirationen für aktive Reisen – von gemütlichen Mehrtagestouren bis zu sportlichen Herausforderungen.

Vorträge, Multivisionsshows und Experten-Talks liefern zusätzliches Know-how und machen Lust darauf, die nächste Saison draußen zu verbringen. Unser Ausrüstungsredakteur Frank Wacker ist am Montag, 19.1.,12:55 bis 13:25 Uhr in Halle 9 E52 im Bereich BASISLAGER. Wir sprechen darüber wie wir testen, worauf es bei Wanderschuhen, Regenjacken, Rucksäcken etc. ankommt und worauf man beim Kauf achten sollte. Außerdem kann das Publikum Fragen stellen.

Unser Touren-Partner komoot zeichnet auf der Messe in Stuttgart zudem die stärksten Tourismus-Kampagnen 2025 aus und in seiner Keynote wird Extremsportler Jonas Deichmann über Storytelling im Tourismus sprechen. Termin: Kommenden Montag 19.1. um 14 Uhr, Dauer 1h.

Klar wird: Aktives Reisen bleibt einer der wichtigsten Trends – und ist längst mehr als nur ein Nischenthema.

Camping bleibt ein Dauerbrenner Camping ist auf der CMT weiterhin das dominierende Thema. Gezeigt werden kompakte Vans, klassische Reisemobile, Offroad-Fahrzeuge und Selbstausbau-Lösungen. Auffällig: Der Trend geht zu flexiblen, alltagstauglichen Fahrzeugen, die sich sowohl für Wochenendtrips als auch für längere Reisen eignen.

Vantastic Auch Zubehör, modulare Ausbauten und clevere Stauraumlösungen spielen eine immer größere Rolle – passend zu einer Zielgruppe, die unabhängig unterwegs sein will, aber nicht auf Komfort verzichten möchte. Viele Campervan- und Wohnmobil-Neuheiten gibt es auf unserem Schwesterportal promobil.de​

Thule

So reisen wir 2026 Die CMT 2026 zeigt deutlich, wie sich das Reiseverhalten verändert. Natur statt Metropole, Bewegung statt Pauschalprogramm. Viele Besucher suchen gezielt nach ruhigen Regionen, authentischen Erlebnissen und Reisen abseits der Hochsaison. Slow Travel, individuelle Routen und längere Aufenthalte gewinnen an Bedeutung – ebenso wie nachhaltigere Formen des Unterwegsseins.

Das Wichtigste auf einen Blick Termin: 17. – 25. Januar 2026

Öffnungszeiten: täglich 10:00 – 18:00 Uhr

Tickets (online günstiger):

– Tagesticket Wochentag: ca. 15 €

– Tagesticket Wochenende: ca. 18 €

– 2-Tageskarte: ca. 23 €

– Kinder (6–15 Jahre): ca. 5 €

– Kinder unter 6 Jahren: frei

Übernachten direkt an der Messe Wer mit dem eigenen Camper anreist, kann direkt auf dem Messegelände übernachten. Ein Stellplatz mit Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten steht zur Verfügung. Eine Reservierung ist nicht möglich, die Plätze werden nach Verfügbarkeit vergeben – frühes Ankommen lohnt sich also.

