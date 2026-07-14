Nach Dänemark mit der Fähre: Campingurlaub mit Scandlines

Erstes Erlebnis: Die Überfahrt Auf der Scandlines-Verbindung Rostock–Gedser dauert die Überfahrt rund zwei Stunden, auf Puttgarden–Rødby nur 45 Minuten. Genug Zeit, um an Deck mit Blick auf's Meer durchzuatmen und den Urlaub schonmal einzuleiten, bevor es danach weiter ins Outdoor-Abenteuer geht. Die Überfahrt ist wie ein bewusster Übergang vom Alltag in den Aktiv- und Urlaubsmodus.

Die Fähren fahren mit hoher Taktung, sodass sich die Abfahrt flexibel an die eigene Tagesplanung anpassen lässt, ganz ohne stundenlanges Warten am Hafen.



Geld sparen mit Scandlines Wusstet ihr, dass Scandlines für Reisende mit Wohnwagen oder Wohnmobil ein konkretes Angebot bereithält? Wer abends, nachts oder vor 8 Uhr morgens fährt, spart sich den Längenzuschlag auf das Standard-Ticket für Campingfahrzeuge über 6 Meter.

Konkret gilt das Angebot auf den Strecken Rødby–Puttgarden und Gedser–Rostock, in der Neben- und Zwischensaison zwischen 18 und 8 Uhr, in der Hauptsaison zwischen 20 und 8 Uhr. Gebucht wird online, PKW mit Anhänger sind von dem Angebot ausgenommen. Gerade für alle, die ohnehin früh starten wollen, um einen vollen, ersten Tag in Dänemark zu haben, lässt sich das gut mit der eigenen Reiseplanung kombinieren.

Man kann natürlich auch sein Fahrrad mit an Bord nehmen: Also ist die Fähre auch für Radreisende interessant, die auf ihrer Radreise eine entspannte Abkürzung über die Ostsee nehmen wollen.

Abfahrt ohne Längenzuschläge - weitere Infos hier​

Auf dem Festland dann rein ins Abenteuer! Sowohl Gedser als auch Rødby liegen nah an einigen der schönsten Outdoor-Regionen Nordeuropas. Wer von hier aus weiterfährt, ist oft schon nach wenigen Kilometern mitten in Dünenlandschaften, Wäldern oder an ruhigen Küstenabschnitten.

Dänemark bietet dafür ideale Outdooraktivitäten: Küstenwanderungen entlang hoher Dünen, Radtouren auf autoarmen Nebenstraßen oder Kajak- und SUP-Ausflüge zwischen Inseln und Fjorden. Viele Stell- und Campingplätze liegen in direkter Nähe zu Wanderwegen, Radstrecken oder Stränden, sodass spontane Touren besonders einfach sind.

Wer mit dem eigenen Fahrzeug nach Dänemark reist, kann die Überfahrt als das nehmen, was sie ist: ein maritimes Erlebnis, das Zeit zum Ankommen gibt, bevor die eigentliche Tour beginnt.