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Nordisk Halland 2 LW im Test: Leicht & sturmfest

Sturmbunker mit minimalem Gewicht
Das Nordisk Halland 2 LW Zelt im Test

Update

Das stabile Nordisk Halland 2 LW verbindet im Test niedriges Gewicht mit einem Wetterschutz, der erst bei Windstärken ab 100 km/h an seine Grenzen stößt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.08.2026
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Nordisk Halland 2 LW
Foto: Boris Gnielka

Pro und Contra

Das hat uns am Zelt gefallen:

 leicht

 sehr guter Wetterschutz

 top Aufbau

Das weniger:

 kleiner Innenraum

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Das Zelt im Test

Kein anderes Zelt im Feld verbindet erstklassigen Wetterschutz und niedriges Gewicht so gekonnt wie das neue Nordisk Halland 2 LW. Erst ab 100 km/h wird der Zweibogentunnel etwas eingedrückt und steht bis 125 km/h. Das fast meshfreie Innenzelt hält Wind und herabtropfende Kondensnässe ab. Weitere Stärke: der schnelle Aufbau und recht robuste Materialien. Durch die kurze Liegelänge eignet es sich aber weniger für große Personen.

Technische Daten

  • Preis: 800 €/AZ+IZ
  • Gewicht: 1520 g
  • Packmaß/Gestänge: 4,5/36 cm
  • Einsatzbereich: Trekking, Camping
  • Konstruktion: Tunnelzelt
  • Hauptmaterial: 100% Polyamid
  • Wassersäule Außen: 2.000 mm
  • Wassersäule Boden: 8.000 mm
  • Anzahl Personen: 2
  • Jahreszeit: Dreijahreszeiten
  • Gestänge: 8,7mm Aluminium DAC

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