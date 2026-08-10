Nordisk Halland 2 LW im Test: Leicht & sturmfest

Das Zelt im Test

Kein anderes Zelt im Feld verbindet erstklassigen Wetterschutz und niedriges Gewicht so gekonnt wie das neue Nordisk Halland 2 LW. Erst ab 100 km/h wird der Zweibogentunnel etwas eingedrückt und steht bis 125 km/h. Das fast meshfreie Innenzelt hält Wind und herabtropfende Kondensnässe ab. Weitere Stärke: der schnelle Aufbau und recht robuste Materialien. Durch die kurze Liegelänge eignet es sich aber weniger für große Personen.