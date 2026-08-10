Nordisk Halland 2 LW im Test: Leicht & sturmfest

Pro und Contra
Das hat uns am Zelt gefallen:
leicht
sehr guter Wetterschutz
top Aufbau
Das weniger:
kleiner Innenraum
Das Zelt im Test
Kein anderes Zelt im Feld verbindet erstklassigen Wetterschutz und niedriges Gewicht so gekonnt wie das neue Nordisk Halland 2 LW. Erst ab 100 km/h wird der Zweibogentunnel etwas eingedrückt und steht bis 125 km/h. Das fast meshfreie Innenzelt hält Wind und herabtropfende Kondensnässe ab. Weitere Stärke: der schnelle Aufbau und recht robuste Materialien. Durch die kurze Liegelänge eignet es sich aber weniger für große Personen.
Technische Daten
- Preis: 800 €/AZ+IZ
- Gewicht: 1520 g
- Packmaß/Gestänge: 4,5/36 cm
- Einsatzbereich: Trekking, Camping
- Konstruktion: Tunnelzelt
- Hauptmaterial: 100% Polyamid
- Wassersäule Außen: 2.000 mm
- Wassersäule Boden: 8.000 mm
- Anzahl Personen: 2
- Jahreszeit: Dreijahreszeiten
- Gestänge: 8,7mm Aluminium DAC