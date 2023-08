Der Funtensee ist bekannt als kältester Ort Deutschlands, wovon man in den Sommermonaten allerdings wenig spürt. Dann kann man sogar im See baden! An Weihnachten 2001 wurde hier mit Minus 45,9 Grad Celsius die tiefste jemals in Deutschland registrierte Temperatur gemessen. Doch schon am wenige Meter höher gelegenen Kärlingerhaus ist es um die 10 Grad wärmer. Besonders ist auch, dass es am Funtensee eine Waldgrenze nach unten gibt. Die Bäume werden Richtung See immer kleiner, am Ufer gibt es beinahe keine Vegetation mehr. Außerdem hat er statt einem oberirdischen einen unterirdischen Ablauf, den man durch das Teufelsloch hören kann. Am schnellsten gelangt man von St. Bartholomä am Königssee über die Saugasse zum Funtensee. Von Salet führt der Sagerecksteig zum See und dem Kärlingerhaus. Hier beginnt das Steinerne Meer, ein 13 Kilometer langes und 5 km breites karstiges Hochplateau. Zahlreiche Wander- und Bergtouren führen in die unwirtliche Region der Berchtesgadener Alpen, wie zur Schönfeldspitze (2653m) und zum Funtenseetauern (2578m). Der Berchtesgadener Gipfelweg verbindet in sechs Tagen mehrere Gipfelbesteigungen und führt auch zum Kärlingerhaus, das Platz für 160 Personen bietet.

Zustieg: 4 Stunden von St. Bartholomä oder von Salet am Königssee

Höhe: 1638 m Seehöhe

Preis: ab 15€ im Matratzenlager pro Nacht

Geöffnet: Mai bis Oktober

kaerlingerhaus.de