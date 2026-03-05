Diese Berghütte im Zillertal ist Hütte des Jahres 2026

Für die Betreiberfamilie Hirner ist die Ehrung ein Meilenstein – und gleichzeitig eine Bestätigung ihres besonderen Hütten-Konzepts: eine klassische Alpenhütte, die Genuss, Nachhaltigkeit und Bergsport auf überraschend moderne Weise vereint.

Eine der begehrtesten Auszeichnungen für Berghütten Der Titel "Hütte des Jahres" wird im Rahmen des Gault&Millau Restaurant Guide vergeben und gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen für alpine Gastronomie. Entscheidend sind dabei mehrere Kriterien:

Qualität und Kreativität der Küche (z.B. auch vegan, vegetarisch, Nudelspezialitäten, Bio-Rindfleisch-Gericht mit Fleisch aus dem Demeterhof in Ginzling

Regionalität der Produkte

nachhaltiges Wirtschaften

Atmosphäre und Gastfreundschaft

Gesamtangebot für Bergsportler und Gäste Die Grawandhütte überzeugte laut Jury besonders mit "alpinen Aromen auf höchstem Niveau", einer Küche mit regionalen Zutaten sowie einer außergewöhnlichen Mischung aus traditioneller Tiroler Hüttenatmosphäre und moderner Kulinarik.

Ein Grund für die Auszeichnung ist vor allem das außergewöhnlich vielseitige Angebot der Hütte. Neben klassischer Einkehr und Übernachtung werden regelmäßig Events und Seminare organisiert.

Dazu gehören unter anderem:

Yoga-Retreats und Berg-Retreats

mehrgängige Gourmet-Menüs auf der Hütte

Hochzeiten und private Feiern

Seminare oder kleine Firmenveranstaltungen Daten & Fakten zur Grawandhütte Die Grawandhütte liegt auf 1.640 Metern Höhe im hinteren Zemmgrund im Zillertal und ist ein beliebter Stützpunkt für Wanderer und Bergsteiger.

Die Hütte wird als familiengeführter Betrieb in dritter Generation von Barbara und Günther Hirner betrieben und blickt auf eine über 80-jährige Geschichte zurück.

Steckbrief der Hütte Lage: Zemmgrund, Zillertaler Alpen (Tirol, Österreich)

Zemmgrund, Zillertaler Alpen (Tirol, Österreich) Höhe: 1.640 m

1.640 m Betreiber: Barbara & Günther Hirner (Familienbetrieb)

Barbara & Günther Hirner (Familienbetrieb) Öffnungszeiten: Sommerbetrieb Juli bis Ende August täglich geöffnet, Mai-Herbst auf Anfrage und für spezielle Anlässe, danach Winterpause. Zustieg: etwa 1 Stunde 15 Minuten Gehzeit vom Parkplatz beim Gasthaus Breitlahner auf einem familienfreundlichen Weg.

Tourentipps ab der Grawandhütte Die Lage im Zemmgrund macht die Hütte zu einem idealen Ausgangspunkt für zahlreiche Touren in den Zillertaler Alpen.

1. Wanderung zur Berliner Hütte

Eine aussichtsreiche Tour durch das Hochgebirgstal zur berühmten Berliner Hütte – ein Klassiker im Zillertal.

2. Schönbichler Horn (3.134 m)

Ambitionierte Bergsteiger erreichen über die Berliner Hütte diesen aussichtsreichen Dreitausender mit Blick auf den Zillertaler Hauptkamm.

3. Rundtour im Zemmgrund

Eine abwechslungsreiche Wanderung durch Almgelände und alpine Landschaft – ideal für Genießer und Fotografen.

4. Hochtour zur Reichenspitze (3.303 m)

Für erfahrene Alpinisten eine anspruchsvolle Gletscher- und Hochtour mit großartigem Panorama.

5. Familienwanderung zum Schlegeisspeicher