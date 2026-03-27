8 Berghütten mit grandioser Aussicht

Woher haben Berghütten eigentlich ihre Namen? Schutzhütten in den Alpen sind mehr als nur ein Dach über dem Kopf – sie sind Sehnsuchtsorte mit einer eigenen Geschichte. Und diese Geschichte beginnt oft schon mit ihrem Namen. Die Namensgebung der meisten Hütten folgt dabei oft einer von drei großen Traditionen: Entweder sind sie nach ihrer markanten geografischen Lage benannt – wie dem Gipfel, an dessen Flanke sie liegen (z.B. das Watzmannhaus), oder einem nahen Pass. In einigen Fällen ehrt der Name einer Berghütte auch Persönlichkeiten, die sich um die Erschließung der Alpen verdient gemacht haben, wie Pioniere des Alpinismus oder großzügige Gönner (z.B. die Stüdlhütte).

Die dritte weit verbreitete Tradition, v.a. in Deutschland und Österreich, ist die Benennung nach der Alpenvereinssektion, die die Hütte einst erbaute und oft auch noch bis heute betreut. So tragen viele Hütten den Namen von Städten wie Berlin, Stuttgart, Darmstadt oder Nürnberg und sind ein stolzes Symbol für das Engagement ihrer Mitglieder. Jeder Name ist also ein Stück Hüttengeschichte und verrät viel über den Ort und seine Entstehung.

Hinter jedem dieser Namen verbirgt sich ein einzigartiges Bergerlebnis. Wenn du nun selbst auf Entdeckungstour gehen und einige der faszinierendsten Stützpunkte in den Alpen kennenlernen möchtest, haben wir hier noch acht besondere Logenplätze in den deutschen Alpen:

Reichenhaller Haus, Chiemgauer Alpen

DAV Sektion Bad Reichenhall Diesen Ausblick muss man sich hart verdienen: Je nach Route ist man auf den südseitigen Anstiegen von Nonn-Karlstein oder der Padinger Alm (662m) zwischen drei und vier Stunden unterwegs zum Staufenhaus, das vielen als Reichenhaller Haus (1750m) bekannt ist.

Es klammert sich nur wenige Meter unter dem Staufen-Gipfel (1782m) an die Felsen. Noch mehr Zeit benötigt man für den Pidinger Klettersteig durch die Nordabstürze, der zu den schwersten Klettersteigen Deutschlands zählt. Von wo man auch immer aufsteigt: Nach dem Gipfel trifft man sich auf der Terrasse. Der Blick über den Talkessel von Bad Reichenhall bis nach Salz- burg ist ein Traum, vor allem nachts, wenn sich das Tal in ein Lichtermeer verwandelt. Info: Reichenhaller Haus am Hochstaufen

Hochrieshütte, Chiemgauer Alpen

hochrieshuette.de/Markus Stadler Das ganze Alpenvorland liegt einem auf der Hochrieshütte (1569 m) zu Füßen. Sie thront am höchsten Punkt des gleichnamigen grünen Gipfelrückens, und entsprechend großartig ist der Panoramablick von ihrer Terrasse.lpine Berghütten

Wer mit der Seilbahn heraufschwebt, gelangt von der Bergstation in wenigen Minuten zu diesem einmaligen Logenplatz. Ehrlich verdient hat man sich die Einkehr nach einem der vielen Anstiege, etwa vom Samerberg über die Seitenalm (3h). Wer vor lauter Schauen die Zeit vergisst, der übernachtet am besten gleich im Lager oder einem der 13 Betten – und genießt in aller Ruhe den stimmungsvollen Sonnenuntergang. Info: hochrieshuette.de

Tegernseer Hütte, Bayerische Voralpen

Christoph Wagner via Getty Images Die Tegernseer Hütte (1650m) liegt mehr als außergewöhnlich im Sattel zwischen Roß- und Buchstein!

Auf dem knappen Platz klebt die schmale Terrasse regelrecht am Haus und hängt mit dem Rand schon fast über dem Abgrund. Hier rücken alle Gäste gerne zusammen, genießen die exponierte Lage auf diesem einzigartigen Flecken und beobachten auf der Bierbank sitzend die Kletterer, die sich im senkrechten Fels der gegenüberliegenden Roßsteinnadel plagen. Wen der Gipfel-Ehrgeiz packt, der kraxelt durch eine ziemlich rutschige Felsrinne auf den Buchstein (1701m) oder steigt wesentlich leichter dem Nachbarberg Roßstein (1698m) aufs Haupt. Info: tegernseerhuette.de

Toni-Lenz-Hütte, Berchtesgadener Alpen

Bergerlebnis Berchtesgaden Der schönste Anstieg auf die Toni-Lenz-Hütte (1450 m) ist ein Abstieg: Vom Salzburger Hochthron, auf den man bequem mit der Seilbahn schwebt.

Dort führt dann der gut gesicherte Thomas-Eder-Steig atemberaubend durch die senkrechten Felsabstürze des Untersbergs zur Schellenberger Eishöhle, Deutschlands einziger erschlossener Eishöhle. Nach dem frostigen Abstecher in das Berginnere wärmt man sich auf der Sonnenterrasse der Hütte wieder auf. Info: toni-lenz-huette.de

Brunnsteinhütte, Karwendel/Mittenwald

Region Seefeld ​Für Wanderer auf dem Mittenwalder Höhenweg ist die Brunnsteinhütte (1560 m) eine sehnsüchtig erwartete Oase nach einer schweißtreibenden Tour, für andere das Ziel eines Ausflugs.



Zwei Stunden dauert der kürzeste Anstieg, etwas länger der abwechslungsreiche Leitersteig, inklusive der 44 Meter langen Hängebrücke über eine Schlucht. Bei schönem Wetter drängt alles auf die Sonnenterrasse mit Blick auf Arnspitze und Wetterstein; bei Regen macht man es sich in der gemütlichen Gaststube.

Info: brunnsteinhuette.de

Hochgernhaus, Chiemgauer Alpen

hochgernhaus.de Wer auf dem Hochgernhaus (1461m) übernachtet, startet mit einem Frühstück auf der Sonnenterrasse in den Tag.

Und wandert anschließend frisch gestärkt auf den Hochgern (1748m) oder beobachtet die Murmeltiere, die die nähere Umgebung wohl als ihr Wohnzimmer betrachten. Rund zweieinhalb Stunden dauert der Anstieg zur Hütte von Marquartstein; viele Sportskanonen kurbeln aber auch gerne mit dem Mountainbike hinauf.

Info: hochgernhaus.de

August-Schuster Haus & Kenzenhütte, Ammergauer Alpen Früher nächtigte im August-Schuster-Haus König Max II. Joseph, der Vater des Märchenkönigs Ludwig II., auf seinen Jagdausflügen, heute pilgern täglich zig Wanderer herauf, um von diesem Aussichtsbalkon am Rücken des Pürschlings den Blick über das Graswangtal zu genießen. Von der Bergstation der Kolbensesselbahn führt ein bequemer Weg, der erst am Schluss steiler wird, in eineinhalb Stunden auf die Alpenvereinshütte, auf der man auch übernachten kann.

august-schuster-haus.de Es lohnt sich, hier den Sonnenauf- und Sonnenuntergang zu genießen oder tagsüber zur benachbarten Brunnenkopfhütte zu wandern, einer weiteren Jagdunterkunft des Wittelsbacher Königs. Info: august-schuster-haus.de/​

Auch für den Besuch der Kenzenhütte (1300 m, Lager und Betten) gibt es viele Gründe: Stützpunkt am Maximiliansweg, Ausflugsziel oder abendliche Einkehr nach einer Trainingstour mit dem Mountainbike. Geführt von den sympathischen Schwestern Corinna, Kathrin und Pamela Linder, die die Hütte seit dem Sommer 2011 bewirtschaften. Ein weiteres Argument für eine Tour zur Kenzenhütte: das ausgezeichnete Essen. Spinatnocken, Allgäuer Krautkrapfen oder Wildgerichte wie Hirschgulasch u.v.m. Info und Öffnungszeiten: kenzenhuette-ammergebirge.de

Wie buche ich? Viele Hütten in den Alpen – wie die o.g. Kenzenhütte – sind mittlerweile nur noch direkt über das Portal früh planen, verbindlich reservieren und realistisch anreisen – damit du nicht an Kapazitäten, Wetter oder Timing scheiterst. Viele Hütten in den Alpen – wie die o.g. Kenzenhütte – sind mittlerweile nur noch direkt über das Portal Hütten Holiday buchbar. Gedacht für alle, die unterwegs eine verlässliche Übernachtungsstation auf ihrer Wanderroute suchen. Du findest dort eine zentrale, realistische Übersicht zu Hütten entlang von Wegen, Etappen und Übergängen, mit Infos zu Lage, Erreichbarkeit und Übernachtung. Ohne Chalet-Feeling und Komfortversprechen hilft dir das Portal, die Tourenplanung auf das Wesentliche zu reduzieren – ähnlich wie bei der Hütten-Reservierungsseite des DAV . Meist leiten dich die Links auf den Webseiten der Berghütten direkt auf das entsprechende Portal. Telefonische Reservierungen sind nur noch selten möglich. Für Hüttenbuchungen in den Alpen bewährt sich vor allem:– damit du nicht an Kapazitäten, Wetter oder Timing scheiterst.