6 versteckte Skihütten in Tirol, die du nur mit Insiderwissen findest

Die Bergbahnen Gurgl bieten 112 Pistenkilometer zwischen 1.800 und 3.080 Metern Seehöhe – schneesicher von November bis Mai. Trotz der Größe bleibt das Skigebiet dank moderner Infrastruktur angenehm ruhig.

Einkehrmöglichkeiten gibt es hier viele. Zur architektonisch spektakulären Schönwieshütte in Obergurgl gelangt man exklusiv per Schneemobil. Durch eine fast mondartige Winterlandschaft erreicht man diese Genussstation, die moderne Optik mit traditioneller Küche vereint.

Geheimtipp: Schneemobil-Shuttle zur futuristischen Hütte und anschließend hausgemachte Kaspressknödel