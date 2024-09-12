Diese Berghütten haben im Oktober noch geöffnet

Berggasthaus Aescher – Appenzeller Alpen – 1454 m Nur 15 Minuten dauert es ab der Bergstation Ebenalp, dann steht man am Aescher. Von der Sonnenterrasse schauen Gäste auf das Appenzeller Land und die Bodenseeregion (s.o.). Die Hütte zählt zu den ältesten der Schweiz (seit 1846) und ist ob der exquisiten Lage recht bekannt. Sie eignet sich als Ausgangsort für zahlreiche Wander- und Klettertouren. Bis Ende November gibt es 20 Betten (davon 12 im Lager). aescher.ch

Goiserer Hütte – Salzkammergut – 1592 m Seit 1933 blickt die Hütte auf das Ramsaugebirge ringsum, 2013 wurde sie umgebaut. Neue Sanitäranlagen und eine gemütliche Stube mit Holzofen kombinieren Tradition und Moderne. Von Bad Goisern am Hallstätter See ist man am schnellsten oben (2h, 800Hm) und kann auf den Dachstein- Rundweg starten. Auch Biker sind willkommen. Das Matratzenlager bietet 28 Schlafplätze. Durchgehend geöffnet, bei Schönwetter bis Mitte November. goisererhuette.at

Jamtalhütte – Silvretta – 2165 m Sie ist eine Schutzhütte des Deutschen Alpenvereins und verfügt neben modernen Seminarräumen sogar über eine Indoor-Kletteranlage mit 120m² Kletterfläche. Die Hütte bietet Schlafplätze für 180 Übernachtungsgäste. 2024 wird die Jamtalhütte erstmals bis in den Oktober geöffnet sein. Genauer gesagt bis zum 13. Oktober. Danach ist Pause und von 15. Februar bis 23. April 2025 ist Wintersaison auf der "Jam".

Douglass Hütte – Rätikon – 1979 m Wer den türkisblau-schimmernden Lünersee, die "Perle des Rätikons", im Herbst bewundern möchte, findet eventuell noch in der Douglass Hütte ein freies Bett. Die Hütte liegt direkt neben der Bergstation der Lünerseebahn und ist eine ideale Ausgangsbasis für Wander- Kletter- und Bergsteigerrouten rund um den See. Diese reichen von der gemütlichen Familientour bis hoch hinauf zur Schesaplana (2965m). Geöffnet bis 19. Oktober. Weitere Infos: douglasshuette.at

Carl-von-Stahl-Haus – Berchtesgaden – 1733 m Das familienfreundliche Schutzhaus liegt im Salzburger Teil am Rande des Nationalparks und lockt mit Touren am Königssee. Auch Biker und Ferratisti können sich in der Umgebung austoben, im Winter suchen Tourengeher das ganzjährig geöffnete Haus auf. Ab der Jenner-Bergstation: 45 Min.; Betten: 102 (58 im Lager); stahlhaus.watzapp.de

Rotwandhaus – Mangfallgebirge – 1787 m Im Rotwandhaus oberhalb des Spitzingsees wird mit regionalen Zutaten gekocht. Hinauf führen zwei Wege: Entweder steigt man aus Spitzing nach 2,5h direkt oder man kürzt über die Taubensteinbahn ab und wandert in 1,5h zur Hütte. Nach Problemen mit der Wasserversorgung 2024 hat das Rotwandhaus seit Ende August wieder geöffnet. Übernachtungen sind in eingeschränktem Maße möglich (bis 30.11.). Buchungen können direkt auf der Webseite getätigt werden: rotwandhaus.de

Tutzinger Hütte – Bayer. Voralpen – 1327 m Unter der imposanten Benediktenwand gelegen, wird die Hütte von Benediktbeuern in drei Stunden (660 Hm) erreicht. Touren zum Brauneck oder Richtung Kochelsee machen auch im Herbst Spaß. Bis in den November kann man eines der 109 Betten (34 im Lager) buchen. Die Hütte ist täglich geöffnet bis 2. November 2024. tutzinger-huette.de

Lenggrieser Hütte – Bayer. Voralpen – 1338 m Die Hütte verfügt über 48 Schlafplätze und hat das ganze Jahr über täglich geöffnet. Gut zwei Stunden dauert der Aufstieg über den Grasleitensteig von Lenggries – nur eine von mehreren Wegvarianten. Ab der Hütte bieten sich Wanderungen zum Seekarkreuz (1601m, ca.1h) oder auf den Fockenstein (1564m, 2,5h) an. lenggrieserhuette.de

Kreuzwiesen Alm – Dolomiten – 1924 m Auch in südlichen Gefilden warten Herbsttouren zum Genießen: etwa von der Kreuzwiesenhütte aus, bei Bruneck in Südtirol. Ab Lüsen gibt es viele Wanderparkplätze, der schnellste Weg zur Hütte dauert dann knapp eine Stunde. Rundum spannt sich ein großes Wegenetz vom einfachen Spaziergang bis zur zügigen (Bike-)Tour. Neben 20 Lagerbetten sind gemütliche Zimmer und sogar eine Almwohnung im Angebot – dieses Jahr sogar bis 2. November. kreuzwiesenalm.com

Lärchenhütte – Kärnten – 1670 m Das Beste aus Kärntens Küche erwartet euch auf der Lärchenhütte – Bad Kleinkirchheim. Sie liegt auch auf den beiden bekannten Weitwanderwegen Alpe-Adria-Trail und Nockberge-Trail, kann aber auch gemütlich von St. Oswald aus in einer guten Stunde erreicht werden. Diesen Herbst ist die sonnseitig gelegene Hütte noch bis zum 26. Oktober geöffnet. laerchenhuette.com

Oberlandhütte – Kitzbüheler Alpen – 1014 m Ein Basislager für Familien bis in den Herbst: Die Anfahrt zur Hütte im Raum Kirchdorf ist möglich, zum Haus gehört auch ein Spielplatz. Umliegend warten Wander- und Reitwege, ein Naturlehrpfad und kinderfreundliche Biketrails. 26 Betten in den Zimmern und 36 im Lager bieten Groß und Klein bis Ende Oktober viel Platz beim Hüttenabenteuer. Betriebsurlaub 2024 voraussichtlich 4. November – 1. Dezember. Öffnungszeiten Restaurant: 11:00 – 20:00 Uhr. oberlandhuette.at

Meissner Haus – Tuxer Alpen – 1720 m Unweit von Innsbruck ist die Hütte ideale Basis für einen kombinierten Stadt- und Bergtrip im Herbst. Ab dem Parkplatz Mühltal im Viggartal oder vom Innsbrucker Hausberg Patscherkofel aus braucht man zu Fuß zwei Stunden hin. 69 Betten (48 im Lager) laden bis Ende Oktober zum Übernachten ein – und zum Saisonfinale mit Blick auf die Stubaier 3000er. meissner-haus.at

Erfurter Hütte – Rofangebirge – 1834 m Eine beliebte Schutz-und Ausflugshütte in Tirol. Sie befindet sich ganz in der Nähe der Bergstation der Rofanseilbahn und ist als Stützpunkt des Adlerwegs (Etappe 7/8) auch ein beliebtes Ziel für Weitwanderer. Bis auf wenige Wochen im Jahr, wo es weder gut zum Wandern noch zum Skifahren oder Schneeschuhwandern geht, ist die Hütte geöffnet. Genaue Infos hier: erfurterhuette.at

Gut, dass es solche Berghütten gibt, die ihre Saison auf die Tage Richtung Herbst abstimmen oder sogar das ganze Jahr geöffnet haben! Denn warum sollte man nur im Sommer auf Gipfel steigen, über sanfte Almenwiesen schlendern und Murmeltier und Gamsbock guten Tag sagen?

Wer jetzt Touren plant, sollte aber einkalkulieren, dass die Tage schon deutlich kürzer werden. Und unbedingt vor dem Start telefonisch oder auf den Homepages der Hütten/Alpenvereine nachschauen, wann die Berghütten die Saison beenden, ob sie bei aktueller Wetterlage tatsächlich geöffnet haben oder ob sie einen Winterraum offenhalten. Oft liegt der Schlüssel für den Raum bei einer Stelle im Tal, oder man bekommt ihn über seine DAV-Sektion. Infos findet ihr meist bei den örtlichen Alpenvereinen: alpenverein.de, alpenverein.at, sac-cas.ch (für Deutschland, Österreich und die Schweiz; cai.it für Italien)

Faszination Hüttentrek – unser Podcast zum Thema

outdoor-Online-Redakteur Ralf Bücheler durchstreift gefühlt ständig einige Tage am Stück die obere Etage und gibt in der aktuellen Episode von "Hauptsache raus" wertvolle Tipps zur richtigen Ausrüstung und zur Vorbereitung und verrät, wie sich Einsteiger am besten an das Abenteuer Hüttentrek wagen.