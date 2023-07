In diesem Artikel:

Das hat uns am Rucksack gefallen:

Der Vaude Asymmetric 52+8 im Test

Vaude hat mit den Asymmetric-Rucksäcken besonders leichte, günstige Modelle im Programm. An Komfort und Ausstattungsdetails mangelt es ihnen nicht: Bodenfach, Frontöffnung, Netzseitenfächer, ein mit fünf Liter Volumen angenehm großes Deckelfach und ein bequem sitzendes, zügig höhenverstellbares Tragesystem stellen auch Anspruchsvolle zufrieden. Nicht aber in puncto Zuladung, denn hier ist bei rund 15 Kilo Schluss, will man seine Schultern schonen und das Gepäck verspannungs- und schmerzfrei, aufrecht und würdevoll ans Ziel tragen. Handling, Verarbeitung und Materialqualität überzeugen dagegen auf ganzer Linie. Unterm Strich ist der Asymmetric eine gute Wahl für alle, die mit kleinem Gepäck und Budget das große Trekkingglück suchen.