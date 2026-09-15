Klein, leicht, kompakt: Ultraleichte Daunenschlafsäcke im Test

"Der ideale Schlafsack ist so warm und komfortabel wie nötig. Und so leicht und kleinst verpackbar wie möglich", erklärt Ausrüstungsredakteur Boris Gnielka. Er muss es wissen, hat er doch in den letzten 30 Jahren rund 2000 Nächte darin übernachtet – ob auf Zelttreks im hohen Norden, bei Biwaks in den Alpen oder Bikepackingtrips quer durch Deutschland. Zusammen mit der outdoor-Crew testet er ultraleichte Daunenschlafsäcke im Preisbereich zwischen 260 und 730 Euro – die perfekte Wahl für Zelttouren im Sommer, für Hüttentreks oder für alle, die ihre Wärmejacke in kühleren Nächten im Schlafsack anziehen, um Gewicht zu sparen.

9 Schlafsäcke im Test

Der komplette Test zum Download

So testen wir Temperaturangaben

Wir ermitteln unsere Temperaturwerte. in einem seit mehr als 20 Jahren bewährten Verfahren. Mit einer Hochleistungswärmebildkamera prüfen wir die Isolation: Dunkle Stellen bedeuten eine starke Dämmung, an helleren entweicht mehr Wärme. Die Messungen gleichen wir mit den Erfahrungen der Testschläfer ab: Nur sie spüren, ob Kälte über den Zip, schwach gefüllte Kammern oder locker sitzende Kapuzen in den Schlafsack kriecht. Anhand beider Ergebnisse bestimmen wir für jedes Testmodell untere Temperaturgrenzen, bis zu denen es wärmt. Für Schnellfrierer gilt die erste Angabe, für kältefeste Schläfer die zweite (niedrigere) Angabe.

Schlafkomfort

Neben den Stoffen (Hautgefühl, Atmungsaktivität, Geschmeidigkeit), dem Sitz von Kapuze und Wärmekragen ist der Schnitt wichtig: Der Schlafsack sollte so geräumig sein, dass die Füllung nicht komprimiert wird – das reduziert die Isolation enorm. Wenn die Zehen bei zugezogener Kapuze etwas Luft haben, passt die Länge.

Wärme zu Gewicht

Wir bewerten die Isolation in Abhängigkeit zum Gewicht und Packmaß – erst das zeigt die wahre Performance eines Schlafsacks.

Qualität