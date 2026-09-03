The Call: Die neue Herbst/Winter Kollektion von Klättermusen 2026

Wer draußen unterwegs ist, kennt diesen Moment: Die ersten Kilometer denkst du noch an Termine, Nachrichten und alles, was eigentlich noch erledigt werden müsste. Irgendwann übernimmt der Weg. Der Kopf wird ruhiger, der nächste Anstieg wichtiger als der Kalender und Dinge, die eben noch wesentlich erschienen, verlieren plötzlich an Bedeutung.

Genau dieses Gefühl greift Klättermusen mit der neuen Kampagne "The Call" auf. Drei Menschen bekommen einen Anruf und Koordinaten, die sie in die Berge führen. Kein genauer Plan, kein festes Ziel, sondern einfach losgehen und schauen, was unterwegs passiert. Denn Bewegung verändert nicht nur den Ort, sondern irgendwann auch den Blick auf die Dinge.

Passend dazu startet Klättermusen in die Herbst-/Wintersaison 2026 mit dem Fokus auf Hiking & Trekking. Im Mittelpunkt stehen drei bekannte Styles, die für die neue Saison weiterentwickelt wurden: Allgrön 2.0, Gondul 2.0 und Gere 3.0.

Allgrön 2.0 Jacke: Bereit, wenn das Wetter umschlägt Wer mehrere Stunden oder Tage in den Bergen verbringt, weiß: Die Wetter-App ist bestenfalls eine Momentaufnahme. Am Morgen Sonne, am Grat Seitenwind, eine Stunde später Regen. Allgrön 2.0 ist Klättermusens Antwort auf genau diese Unberechenbarkeit.

Die bewährte Shell wurde als wasserdichte Vier-Jahreszeiten-Jacke für den Langzeiteinsatz unter wechselnden Bedingungen entwickelt. Sie schützt zuverlässig vor Wind und Regen, ohne sich unnötig steif anzufühlen. Stretch und Belüftungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass du auch bei langen Anstiegen beweglich bleibst und überschüssige Wärme loswirst. Typisch Klättermusen sind es die kleinen Details, die unterwegs den Unterschied machen – vom durchdachten Wetterschutz bis zum integrierten RECCO®-Reflektor.

Kurz: eine Shell, die nicht erst dann Sinn ergibt, wenn das Wetter schlecht wird – sondern dann, wenn du morgens noch gar nicht weißt, welches Wetter dich erwartet.

Klättermusen

Gondul 2.0 Jacke: Warm bleiben, ohne heiß zu laufen Beim Trekking ist es selten einfach nur kalt oder warm. Bergauf kommst du ins Schwitzen, zwischendurch bläst der Wind und bei der Pause kühlst du schnell wieder aus. Die Gondul 2.0 ist genau für dieses Wechselspiel gemacht.

Die leichte Kapuzenjacke kombiniert PrimaLoft®-Isolierung mit atmungsaktiven Einsätzen und viel Bewegungsfreiheit. So hält sie warm, ohne bei aktiven Passagen schnell zu viel zu werden. Praktisch unterwegs: Die Jacke ist leicht und packbar und lässt sich in einer ihrer Fronttasche verstauen.

Gere 3.0 Hose: Ein Klättermusen-Klassiker weitergedacht Die Gere gehört schon lange zu den Klättermusen-Klassikern für anspruchsvolle Touren. Bei der neuen Gere 3.0 bleibt ihre bekannte Robustheit erhalten, die Konstruktion wurde aber leichter und beweglicher.

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Das strapazierfähige Stretchmaterial steckt einiges weg, während Verstärkungen besonders beanspruchte Stellen schützen. Vorgeformte Knie und der Schnitt geben dir Bewegungsfreiheit bei steilen Anstiegen und technischen Passagen. Wird es unterwegs wärmer, sorgen seitliche Reißverschlüsse für zusätzliche Belüftung. Eine Trekkinghose für lange Tage, viele Kilometer und unterschiedliche Bedingungen.

Ergänzt werden die drei bekannten Styles durch zwei Neuzugänge. Balderus ist eine dick gestrickte Fleecejacke aus recycelter italienischer Wolle und bringt natürliche, robuste Wärme ins Layering-System. Embla setzt ebenfalls auf Wolle, interpretiert sie aber technischer: Die Isolationsjacke aus einem Wollmix ist für wechselhafte Bedingungen und zusätzliche Wärme unterwegs gedacht.

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Zusammen entsteht so ein System, das sich an Wetter, Gelände und Bewegung anpassen lässt – und im besten Fall genau das macht, was gute Outdoor-Ausrüstung machen sollte: funktionieren, ohne ständig Aufmerksamkeit zu verlangen. Denn am Ende geht es bei "The Call" nicht darum, möglichst schnell irgendwo anzukommen, sondern wie Bewegung die Wahrnehmung verändert. Erst der Rhythmus, dann der Kopf und vielleicht irgendwann der Blick auf die Dinge und sich selbst.

Die neue Kollektion, begleitet von der vierteiligen Kampagne "The Call", startet am 3. September 2026. Entdecke hier die komplette Herbst-/ Winterkollektion 2026: Klättermusen

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