Outdoor-Messer legal mitnehmen: Die wichtigsten §42a-Regeln

Was §42a konkret verbietet §42a WaffG untersagt das Führen bestimmter Gegenstände in der Öffentlichkeit. Beim Messerrecht in Deutschland sind dabei zwei Punkte entscheidend: Einhandmesser mit einhändig feststellbarer Klinge sowie feststehende Messer mit einer Klingenlänge über 12 cm.

Für Outdoor-Sportler heißt das: Ein feststehendes Outdoor Messer kann legal sein, solange die Klingenlänge 12 Zentimeter nicht überschreitet. Sobald die feststehende Klinge länger ist, fällt das Messer unter das Führverbot des §42a.

Beim Klappmesser ist nicht die Klingenlänge der zentrale Auslöser, sondern die Kombination aus Einhandbedienung und Arretierung. Ein Einhandmesser, das sich einhändig öffnen lässt und dann feststellt, ist nach §42a im öffentlichen Raum nicht zu führen.

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Große Outdoormesser wie Macheten, klassische Bowie-Messer oder so genannte "Rambo-Messer" sind in der Regel feststehend und haben meist eine Klingenlänge über 12 Zentimeter. Damit greift das Führverbot in der Öffentlichkeit. Kürzere Varianten bis 12 Zentimeter können geführt werden; bei Modellen mit ausdrücklich kampfmäßiger Auslegung kann zudem die Einstufung als Hieb- und Stoßwaffe greifen, womit das Führen unabhängig von der Länge untersagt wäre.

Was bedeutet "Messer führen"?"Führen" bedeutet rechtlich, ein Messer außerhalb der eigenen Wohnung, Geschäftsräume oder des eigenen, befriedeten Grundstücks bei sich zu haben und die tatsächliche Gewalt darüber auszuüben. Dabei spielt es keine Rolle, ob du es in der Hand, im Rucksack oder am Gürtel trägst.



Kein Führen liegt in der Regel vor, wenn du das Messer nur transportierst – etwa verschlossen in einem geeigneten Behältnis und nicht zugriffsbereit. Entscheidend ist also nicht, ob du das Messer benutzt, sondern ob du es unterwegs unmittelbar bei dir hast. Berechtigtes Interesse und Ausnahmen Außerdem erlaubt §42a das Führen der genannten Messerarten, wenn ein "berechtigtes Interesse" vorliegt. Der Gesetzestext nennt als Beispiele Berufsausübung, Brauchtumspflege, Sport oder einen "allgemein anerkannten Zweck".

Für Jagdmesser gilt: Sie sind in der Regel feststehend und als Werkzeuge für Aufgaben wie Aufbrechen und Häuten ausgelegt; die Gestaltung folgt der Funktion. Feststehende Klingen bis 12 Zentimeter sind grundsätzlich führbar, darüber greift §42a. Bei der Jagdausübung kann ein berechtigtes Interesse vorliegen; auf An- und Abweg ist der Transport im verschlossenen Behältnis die sichere Lösung. Größere Klingen wie Saufänger oder Waidblatt können als Hieb- und Stoßwaffen eingestuft werden; dann ist das Führen unabhängig von der Länge untersagt.

tulcarion via GettyImages Für die Praxis auf Tour bleibt das eine Grauzone, weil der Gesetzestext den allgemein anerkannten Zweck nicht weiter definiert. Wer auf Nummer sicher gehen will, trennt daher zwischen Nutzung am Ort der Aktivität und dem Weg dorthin – und plant den Transport entsprechend.



Transport zur Tour richtig lösen Für Wanderung und Camping ist der Transport der wichtigste Hebel, um Konflikte zu vermeiden. §42a nennt den Weg über ein verschlossenes Behältnis als klare Ausnahme – das ist die robusteste Lösung, wenn du ein betroffenes Messer mitnehmen möchtest.

"Verschlossen" bedeutet: nicht nur in die Außentasche stecken, sondern so verpacken, dass ein unmittelbarer Zugriff nicht möglich ist. Praktisch ist ein geschlossenes Gepäckstück oder eine Tasche mit gesichertem Verschluss, in der das Messer bleibt, bis du am Einsatzort bist.