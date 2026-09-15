Neusiedler See im Herbst: Spektakuläres Naturschauspiel

Ein Vogelparadies der Superlative Nicht weniger als 348 Vogelarten haben hier ihre Heimat gefunden. Mit etwas Glück und einem guten Fernglas entdeckst du farbenprächtige Bienenfresser, majestätische Seeadler, die über dem Schilfgürtel kreisen, und seltene Großtrappen in der Steppenlandschaft.

Das beeindruckendste Schauspiel ereignet sich im milden Herbst: Beim sogenannten Gänsestrich machen bis zu 35.000 Bläss- und Graugänse hier Station. Wenn die riesigen Vogelschwärme in der Dämmerung lautstark zu ihren Schlafplätzen ziehen, stockt selbst erfahrenen Naturbeobachtern der Atem.

Auf zwei Rädern rund um den See Wer an einem verlängerten Wochenende möglichst viel von der Region sehen möchte, schwingt sich am besten aufs Rad. Der Neusiedler-See-Radweg (117,6 km, 272 Hm) führt dich einmal komplett um den See – größtenteils flach, familienfreundlich und bestens ausgebaut. Dabei radelst du durch malerische Weinorte, vorbei an historischen Kellergassen und immer wieder mit Blick auf die glitzernde Wasserfläche.

Zu Fuß durch die Steppenlandschaft Ambitionierte Wanderer kommen auf dem Panoramaweg N 11 voll auf ihre Kosten. Diese Tageswanderung zwischen Donnerskirchen und Jois (7,5 Std., 27,2 km, 440 Hm) führt dich über die sanften Hügel des Leithagebirges und beschert dir atemberaubende Ausblicke über den Neusiedler See bis zum Schneeberg. Die Route verläuft großteils über naturbelassene Pfade durch lichte Eichenwälder und sonnenverwöhnte Weinberge. Festes Schuhwerk und ausreichend Wasser sind Pflicht.

Kultureller Höhepunkt: Weinverkostung in Purbach Nach einem aktiven Tag wartet ein besonders genussvoller Höhepunkt: eine Weinverkostung in der historischen Kellergasse von Purbach. Rund 50 Keller reihen sich hier am Fuß des Leithagebirges aneinander. Die heutigen Kelleranlagen entstanden überwiegend im 19. Jahrhundert und werden heute unter anderem als Lager, Verkostungsräume und Heurige genutzt.