Sportiver Wanderrucksack Klättermusen Gilling 26L im Test

Die Rucksackentwickler der schwedischen Marke Klättermusen haben ein glückliches Händchen: Alle in letzter Zeit von uns getesteten Modelle schnitten mit der Bestnote überragend ab. Auch der neue Gilling 26L, ein auf niedriges Gewicht getrimmter Wanderrucksack, hat uns begeistert: Er bringt nur 795 Gramm auf die Waage und sitzt wie festgeklebt am Rücken – ohne dabei Bewegungen einzuschränken, was am flexiblen Drahtrahmen und dem geschmeidigen Hüftgurt liegt. Auch die Belüftung ist gut. In Kombination mit der ergonomischen Lastübertragung auf den hinteren Beckenkamm und Rücken ermöglicht das ein sehr kräftesparendes, unbeschwertes Vorankommen. Die ideale Beladung liegt bei maximal zehn Kilo – mehr als genug für Tageswanderungen.