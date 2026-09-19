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Sportiver Wanderrucksack Klättermusen Gilling 26L im Test

Gilling 26L
Sportiver Wanderrucksack von Klättermusen im Test

Mit nur 795 Gramm ist der Gilling 26L ein Fliegengewicht – trotzdem sitzt er wie angegossen und bietet erstklassigen Tragekomfort. Wir haben den neuen Wanderrucksack der schwedischen Premium-Marke Klättermusen ausgiebig getestet und verraten dir, ob sich die Investition lohnt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.09.2026
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Klättermusen Gilling 26L
Foto: Boris Gnielka

Die Rucksackentwickler der schwedischen Marke Klättermusen haben ein glückliches Händchen: Alle in letzter Zeit von uns getesteten Modelle schnitten mit der Bestnote überragend ab. Auch der neue Gilling 26L, ein auf niedriges Gewicht getrimmter Wanderrucksack, hat uns begeistert: Er bringt nur 795 Gramm auf die Waage und sitzt wie festgeklebt am Rücken – ohne dabei Bewegungen einzuschränken, was am flexiblen Drahtrahmen und dem geschmeidigen Hüftgurt liegt. Auch die Belüftung ist gut. In Kombination mit der ergonomischen Lastübertragung auf den hinteren Beckenkamm und Rücken ermöglicht das ein sehr kräftesparendes, unbeschwertes Vorankommen. Die ideale Beladung liegt bei maximal zehn Kilo – mehr als genug für Tageswanderungen.

Den Packsack fertigt Klättermusen aus Recycelnylon, das zwar teurer, aber bei gleichem Gewicht auch langlebiger ist als Recycelpolyester. Der Boden besteht aus extra dickem Material, der Rest aus 70D-Gewebe – eine gute Mischung aus niedrigem Gewicht und Langlebigkeit. Beladen lässt sich der Packsack über einen großen Rundbogenzip, in zwei Zipinnenfächern kannst du Schlüssel, Portemonnaie und das Handy sicher verstauen, Flaschen in den Stretchseitenfächern außen am Rucksack. Auch ein Frontfach gibt es.

  • Preis: 240 € (UVP)
  • Gewicht/Volumen: 795 g/26 Liter

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