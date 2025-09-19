HUAWEI WATCH GT 6 Pro: Energie für jeden Moment!

Höhenmeter, Wetterumschwung, Puls im roten Bereich, wer draußen alles gibt, braucht mehr als nur eine Uhr. Die WATCH GT 6 Pro von HUAWEI richtet sich an Outdoor-Sportler, die nicht nur ihre Leistung im Blick haben wollen, sondern auch Navigation, Gesundheit und Erholung. Ein smarter Begleiter für ambitionierte Touren und schnelle Trails.

Das Gehäuse aus Titan sorgt für geringes Gewicht bei hoher Widerstandsfähigkeit, ideal für lange Touren mit wechselndem Gelände. Dank kratzfestem Saphirglas bleibt die Sicht auf Höhenprofil, Herzfrequenz und Wetterdaten auch bei rauem Einsatz klar. Besonders praktisch: Die umfangreichen Features wie GPS-Tracking mit Routenführung, Höhenmesser, Barometer und Schlafanalyse. Alles integriert in eine Smartwatch, die auch optisch überzeugt.

Huawei Die HUAWEI WATCH GT 6 Pro kommt in drei edlen Farbvarianten: Schwarz, Braun und Titan.



Fazit Egal ob auf einem Höhenweg in den Alpen oder beim Tempodauerlauf durch den Wald: Die HUAWEI WATCH GT6 Pro begleitet ambitionierte Outdoor-Sportler zuverlässig, vom ersten Schritt bis zur letzten Etappe. Sie überzeugt als durchdachter Begleiter für alle, die sich gern abseits ausgetretener Pfade bewegen. Mit präzisem GPS, langer Akkulaufzeit und spezialisierten Trailrunning-Funktionen bietet sie zuverlässige Unterstützung auf Wanderungen, Laufrunden und Bergtouren. Gesundheits-Tracking und Offlinekarten runden das Gesamtpaket ab. Kompatibel mit Android™ & iOS.

Ultralange Akkulaufzeit – für jede Tour gewappnet Die Akkulaufzeit der HUAWEI WATCH GT 6 Pro ist auf ausgedehnte Abenteuer ausgelegt. Bei normaler Nutzung hält sie bis zu 14 Tage durch, bei leichter Nutzung sogar bis zu 21 Tage. Wer die Uhr im Outdoorsportmodus nutzt, kann mit bis zu 40 Stunden Laufzeit rechnen – auch bei aktiviertem GPS. Möglich macht das ein neu entwickelter High-Silicon-Stacked-Akku, der die Energiedichte um 37 % steigert und 65 % mehr Kapazität gegenüber der Vorgängergeneration bietet. Die größere 46 Millimeter Version schafft mit einer einzigen Aufladung bis zu drei Wochen. Ideal für längere Touren, Trekkingreisen oder Weitwanderwege, bei denen kein Stromanschluss verfügbar ist. So bleibt mehr Freiheit für das Wesentliche: draußen unterwegs sein, ohne ans Aufladen denken zu müssen.

Huawei Du hast ein langes Abenteuer geplant? Mit der enorm langen Akkulaufzeit der GT 6-Serie kein Problem. Die HUAWEI WATCH GT 6 startet preislich bei 249 €. Die Pro-Version wird ab 379 € erhältlich sein.



Präzises GPS- und Herzfrequenz-Tracking Mit dem innovativen Sunflower-Positionierungssystem setzt die HUAWEI neue Maßstäbe in Sachen Präzision. Dank ihrer bahnbrechender 3D-konvergenter Technologie bietet die Uhr eine punktgenaue Ortung, die deine Trainingsrouten und Geschwindigkeiten zuverlässig erfasst. Ganz gleich, ob du dich in dichten Wäldern bewegst, hohe Geschwindigkeiten erreichst oder auf unbekannten Wegen unterwegs bist – das System sorgt dafür, dass du stets auf Kurs bleibst und dich voll und ganz auf dein Outdoor-Abenteuer konzentrieren kannst.Beeindruckender Trailrun-Modus

Die Trailrunning-Funktion der HUAWEI WATCH GT 6 Pro liefert detaillierte Daten, die besonders in technisch schwierigem Gelände wertvoll sind. Dazu zählen Informationen zum aktuellen Höhenverlauf, die geschätzte Ankunftszeit an definierten Checkpoints sowie die momentane Steigung des Geländes. Auch die Pace wird dynamisch an die jeweilige Steigung angepasst. So behalten Läuferinnen und Läufer nicht nur die eigene Belastung im Blick, sondern können den Verlauf der Strecke effizient einschätzen und besser taktieren, ideal für lange Anstiege, variable Geländeprofile und ambitionierte Trainingsläufe.

Vorteile des Trailrun-Modus im Überblick

Leistungssteuerung in Echtzeit: Der Modus liefert präzise Live-Daten, mit denen sich Belastung und Tempo gezielt steuern lassen – besonders in wechselndem Gelände ein echter Vorteil.

Der Modus liefert präzise Live-Daten, mit denen sich Belastung und Tempo gezielt steuern lassen – besonders in wechselndem Gelände ein echter Vorteil. Sofortige Anzeige von Höhenunterschieden: Höhenprofile werden laufend aktualisiert, sodass du steile Passagen frühzeitig erkennst und deine Kräfte entsprechend einteilen kannst.

Höhenprofile werden laufend aktualisiert, sodass du steile Passagen frühzeitig erkennst und deine Kräfte entsprechend einteilen kannst. Effiziente Ausdauerverteilung: Die Analyse hilft, Tempo und Energie optimal zu dosieren – für ein gleichmäßiges, kontrolliertes Lauferlebnis bis ans Ziel.

Die Analyse hilft, Tempo und Energie optimal zu dosieren – für ein gleichmäßiges, kontrolliertes Lauferlebnis bis ans Ziel. Zuverlässige Navigation: Dank exakter Streckenführung bleibst du auch abseits markierter Wege sicher unterwegs – ob auf einsamen Bergrouten oder unbekannten Trails.

Dank exakter Streckenführung bleibst du auch abseits markierter Wege sicher unterwegs – ob auf einsamen Bergrouten oder unbekannten Trails. Neue Routen entdecken? Kein Problem. Mit integrierten Offlinekarten und Abbiegehinweisen bleibst du jederzeit auf Kurs – egal, ob auf bekannten Straßen, abgelegenen Gravel-Tracks oder bei einem spontanen Abzweig ins Unbekannte.

huawei Dank integriertem Kartenmaterial und Navigationsfunktion findest du mit der HUAWEI WATCH GT 6 Pro immer den richtigen Weg.





Leistungsstarke Funktionen für Golf- und Ski-Enthusiasten Golfer profitieren von der HUAWEI Watch GT 6 Pro, da sie auf über 17.000 Platzkarten aus mehr als 80 Ländern zugreifen können – darunter auch hochauflösende Fairway-Karten. So finden sie problemlos den nächstgelegenen Golfplatz. Beim Skifahren erfassen beide Uhren wichtige Kennzahlen wie zum Beispiel die Durchschnittsgeschwindigkeit, die Zeit und Distanz, sodass jede Abfahrt detailliert analysiert werden kann.

Verbessertes Gesundheitsmanagement Neben Performance-Werten rückt auch die Gesundheit in den Fokus. Die GT6-Serie ermöglicht EKG-Messungen und überwacht wichtige Herz-Kreislauf-Parameter. Das alles jetzt noch präziser und intuitiver. So behältst du nicht nur deine Fitness, sondern auch dein Wohlbefinden im Blick. Dazu gehört auch das Tracking von alltäglicher Bewegung, Schlaf und Zyklus. Fühlst du dich gestresst? Deine Huawei-Smartwatch verrät es dir und bringt dich mit Atemübungen wieder in die Balance.

Herausragende Ästhetik Die Bildschirmhelligkeit wurde bei allen Modellen der neuen Serie verbessert. Mit bis zu 3000 Nits bleibt die Anzeige selbst bei direkter Sonneneinstrahlung kristallklar.

Die HUAWEI WATCH GT 6 Pro verfügt über eine erhöhte Lünette und ein um 5,5 Prozent größeres Display als ihr Vorgängermodell. Für Eleganz und Langlebigkeit setzt HUAWEI auf hochwertige Materialien wie Saphirglas, ein Gehäuse aus Titanlegierung in Luftfahrtqualität und eine Rückseite aus Nanokristallkeramik. Die HUAWEI Watch GT 6 Pro ist mit drei verschiedenen Armbandvarianten erhältlich: einem braun-gewebten Armband, einem eleganten Armband in Silber und einem robusten schwarzen Fluorelastomer-Armband.

Unterdessen ist die HUAWEI WATCH GT 6 in den Größen 41 mm und 46 mm erhältlich und kommt in verschiedenen Farben, die unterschiedlichen Vorlieben gerecht werden. Damit ist die HUAWEI WATCH GT 6 Serie der perfekte Begleiter für jeden Stil und Anlass – bestellbar ab dem 19. September 2025.

Huawei



Je nach Ausführung starten die unverbindlichen Preisempfehlungen für Modelle der HUAWEI Watch GT 6 ab 249 € und für Modelle der HUAWEI Watch GT 6 Pro ab 379 €. Erhältlich sind Uhren der HUAWEI WATCH GT 6 Serie sowohl im Huawei-Flagshipstore in Berlin als auch online sowie bei den bekannten Händlern und E-Commerce-Plattformen.