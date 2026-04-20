Der Fokus liegt auf dem Wesentlichen: Die Tour genießen, nicht das Gepäck tragen. SIMOND bietet ein perfekt aufeinander abgestimmtes Set für ambitionierte Trekker:innen – von ultraleichten Zelten über Carbonstöcke bis hin zu Daunen-Quilts und Isomatten. Die durchdachten Lösungen sparen Gewicht, schonen die Kräfte und ermöglichen schnelleres Vorankommen.Dyneema Trekkingzelt\n\t\t\t,\n\t\tDas neue ultraleichte Drei-Jahreszeiten-Tarpzelt von SIMOND richtet sich an Trekking-Fans, die Wert auf jedes Gramm und maximale Stabilität legen. Dank Dyneema® Composite Fabric (bekannt für extreme Zugfestigkeit und Langlebigkeit) vereint das Modell Leichtigkeit mit hoher Belastbarkeit.Schlafkabine bietet Platz für zwei PersonenGewicht: 510 gZwei ApsidenAufbau: zwei Trekkingstöcken (110–120 cm)Das Zelt hält Windgeschwindigkeiten bis 70 km/h standWassersäule: 15.000 mm (Außenzelt) bzw. 20.000 mm (Boden)Außenzelt: DCF15 (13 g/m²)Boden: DCF18 (33 g/m²)Packmaß: 30×10×10 cmDyneema Trekkingzelt ab Mai 2026 ist das Zelt für 749,99 € erhältlich.Trekkingrucksack MT900 UL 50 l\n\t\t\t,\n\t\tMit nur 880 g ist der MT900 UL 50 L einer der leichtesten Rucksäcke seiner Klasse und perfekt für abwechslungsreiche Weitwanderwege wie den Pacific Crest Trail oder den GR20. Trotz seines minimalen Gewichts überzeugt er mit hohem Tragekomfort: Ein belüftetes, gebogenes Rückenteil und ein höhenverstellbares Tragesystem mit ultraleichten Karabinerhaken sorgen für eine optimale Passform.Ausstattung: Rolltop-Verschluss, große Außentaschen, seitliche Befestigungsmöglichkeiten, Zugriff auf die TrinkflascheVolumen: 50 LMaterial: robustes, wasserabweisendes Polyamid (100D)Den Rucksack bei Decathlon bestellenTrekkingstöcke Carbon Sprint\n\t\t\t,\n\t\tFür anspruchsvolle Touren sind die kompakten Carbon-Trekkingstöcke Sprint der perfekte Begleiter. Dank des Faltsystems und der teleskopischen Bauweise lassen sie sich auf 36,5 cm Länge reduzieren und passen so in jede Seitentasche. Das vollständig zerlegbare Design ermöglicht einfache Reparaturen und verlängert die Lebensdauer. So sind die Stöcke perfekt für Fernwanderungen, schnelle Tagestouren oder Situationen, in denen Leichtigkeit, Stabilität und kompakte Maße entscheidend sind.Gewicht: 184 g pro StockMaterial Oberteil: 100 % CarbonMaterial Unterteil: AluminiumLänge: 110 bis 130 cmMit 3D-geformter EVA-Schaumgriff mit FeuchtigkeitsmanagementErsatzteile: Spitzen, Handschlaufen und StocktellerSprint-Stöcke bei Decathlon bestellenDaunen Quilt Sprint 0 °C\n\t\t\t,\n\t\tFür Trekker:innen, die Wert auf ein gutes Verhältnis von Gewicht und Wärme legen, ist der Daunen-Quilt die ideale Lösung. Zwei Fixierungsriemen verhindern, dass der Quilt verrutscht und Kältebrücken entstehen. Komprimiert lässt er sich mühelos in jedes UL-Setup integrieren, unkomprimiert behält er seine Isolierfähigkeit über viele Einsätze hinweg.Gewicht: 640 g (Größe L)Packmaß: 33×18 cmMaterial: leichtes, wasserabweisendes 10-Denier-Außenmaterial (PFAS-/PFC-frei)Füllung: RDS-zertifizierten Gänsedaunen (900 cuin)Temperaturen: von 7 bis 0 °CAb Mitte Mai ist der Daunen Quilt für online und in ausgewählten Stores erhältlich.Luftmatratze MT900\n\t\t\t,\n\t\tDie Luftmatratze MT900 verspricht hohe Isolation bei minimalem Gewicht und kompaktem Packmaß. Dank eines R-Werts von 5,4 ist sie ganzjährig einsetzbar. Allerdings haben unsere Tests gezeigt, dass der R-Wert nicht immer 100 % aussagekräftig ist. Die 9 cm Dicke sorgt für eine glatte Liegefläche und erholsamen Schlaf, sogar auf hartem oder unebenem Untergrund. Eine rutschfeste Beschichtung verhindert, dass Matratze oder Schlafsack verrutschen.Gewicht: 615 g (570 g ohne Hülle)Packmaß: 11×28 cmMaterial: 40-Denier-PolyamidInkl. Transporthülleverfügt über ein 2-Wege-Ventil für einfaches Aufpumpen und AblassenLuftmatratze MT900 bei Decathlon bestellen