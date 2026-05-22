Neuheiten 2027: Diese Outdoor-Highlights aus Riva haben uns begeistert

Die European Outdoor Week in Riva del Garda war das Branchen-Event des Jahres und hat uns einen tiefen Einblick in die Ausrüstung von morgen gewährt. Während der exklusive Media Day (am Samstag, den 16. Mai) den Startschuss gab, zeigten die Hersteller auf den anschließenden ORBDAYS die ganze Fülle ihrer Innovationen für die (Sommer-)Saison 2027. Wir waren für euch vor Ort und haben die spannendsten Neuheiten aufgespürt:

Petzl: Innovationen in Fels und Dunkelheit Petzl sorgt gleich an zwei Fronten für Aufsehen. Lange haben Kletterfans darauf gewartet, jetzt ist es offiziell: Im Frühjahr 2027 bringt Petzl neue Cams auf den Markt und steigt damit in den Bereich der Klemmgeräte ein. Ein Debüt, das hohe Erwartungen weckt.

Auch bei den Petzl-Stirnlampen tut sich was: Die neue Nao LT wurde heiß diskutiert. Sie verspricht, eine leichtere und kompaktere Version der legendären Petzl Nao RL (1500 Lumen) zu werden – perfekt für alle, die bei Trailrunning und Alpinismus auf jedes Gramm achten.

Dynafit & Hannes Namberger: Der Ultra DNA Eines der vielen Highlights für alle Trailrunner ist die enge Zusammenarbeit von Dynafit mit dem deutschen Ausnahme-Ultraläufer Hannes Namberger. Das Ergebnis ist der wettkampforientierte Flaggschiff-Schuh Dynafit Ultra DNA. Namberger hat seine gesamte Erfahrung aus internationalen Elite-Rennen direkt in die Entwicklung einfließen lassen. Der Fokus: ein leichter, aggressiver Schuh, der auf langen Distanzen maximalen Schutz und Stabilität bieten soll.

Ralf Bücheler

Clevere Innovationen für Camp & Trail Auch abseits des omnipräsenten Running-Themas, gab es an den Ständen der Messehallen in Riva viel zu entdecken:

Vaude – modulares Zelten für Vanlife: Vaude präsentierte ein neues, modulares Zeltkonzept, das sich flexibel an verschiedene Fahrzeuge und Bedürfnisse anpassen lässt. Das macht Camping und Vanlife noch unkomplizierter.

Vaude präsentierte ein neues, modulares Zeltkonzept, das sich flexibel an verschiedene Fahrzeuge und Bedürfnisse anpassen lässt. Das macht Camping und Vanlife noch unkomplizierter. Ausklappbare Zweiflammkocher: Der Trend zu kompakten, aber leistungsstarken Küchen für unterwegs setzt sich fort. Neue Modelle versprechen ein extrem flaches Packmaß bei hoher Brennerleistung und machen die Outdoor-Küche zum Vergnügen.

Der Trend zu kompakten, aber leistungsstarken Küchen für unterwegs setzt sich fort. Neue Modelle versprechen ein extrem flaches Packmaß bei hoher Brennerleistung und machen die Outdoor-Küche zum Vergnügen. Exped – die Lösung für den nassen Rücken: Exped hat eine geniale Antwort auf ein altbekanntes Problem: Die neuen, wasserdichten Nimbus-Rucksäcke kommen mit einem innovativen, neuen AirVent- Netzrücken . Dieser sorgt für exzellente Belüftung und soll so effektiver das Schwitzen verhindern.

Exped hat eine geniale Antwort auf ein altbekanntes Problem: Die neuen, wasserdichten kommen mit einem innovativen, neuen . Dieser sorgt für exzellente Belüftung und soll so effektiver das Schwitzen verhindern. Sea to Summit – ultraleichte Raumwunder: Die Australier gehören zu den Meistern leichter und funktionaler Ausrüstung. Neue Zelte und Trekking-Equipment versprechen noch weniger Gewicht bei maximaler Performance.

Die Australier gehören zu den Meistern leichter und funktionaler Ausrüstung. Neue Zelte und Trekking-Equipment versprechen noch weniger Gewicht bei maximaler Performance. In die selbe Kerbe schlägt Big Agnes , die vor allem Zelt-Neuheiten bzw. Zelt-Updates im Fokus haben – konkret rund um die neue HyperBead-Materialplattform und die daraus abgeleitete neue VST-Zeltserie.

die vor allem Zelt-Neuheiten bzw. Zelt-Updates im Fokus haben – konkret rund um die neue HyperBead-Materialplattform und die daraus abgeleitete neue VST-Zeltserie. Neue Bergstiefel-Generation: Die großen Schuhspezialisten wie Meindl, Hanwag und Lowa verfeinern ihre Bergstiefel kontinuierlich. Leichtere Materialien, optimierte Dämpfung und präzisere Passformen werden die Touren in Zukunft noch komfortabler machen. Ebenso wächst die Vielfalt bei den neuen Modellen der italienischen Firmen Scarpa , La Sportiva , Aku , Salewa oder Zamberlan .

Die großen Schuhspezialisten wie verfeinern ihre Bergstiefel kontinuierlich. Leichtere Materialien, optimierte Dämpfung und präzisere Passformen werden die Touren in Zukunft noch komfortabler machen. Ebenso wächst die Vielfalt bei den neuen Modellen der italienischen Firmen , , , oder . Patagonia Boulderbekleidung: Für Kletterfans gab es neue, stylishe und funktionale Boulderbekleidung von Patagonia zu sehen, die Bewegungsfreiheit und Nachhaltigkeit vereint.

Ralf Bücheler

Jubiläen: 60 Jahre Berghaus & 50 Jahre Gore-Tex Zwei Größen der Outdoor-Branche feiern, und wir dürfen uns auf besondere Kollektionen freuen:

60 Jahre Berghaus: Die britische Kultmarke feiert ihr Jubiläum mit einer Heritage-Kollektion , die ikonische Designs neu auflegt. Besonders spannend: die angekündigten neuen Wanderhosen für Damen , die Funktionalität und modernen Schnitt vereinen sollen.

Die britische Kultmarke feiert ihr Jubiläum mit einer , die ikonische Designs neu auflegt. Besonders spannend: die angekündigten , die Funktionalität und modernen Schnitt vereinen sollen. 50 Jahre Gore-Tex: Die wasserdichte, atmungsaktive Membran ist seit 1976 ein Game-Changer. Das Jubiläum wird unter dem Motto "Going Further, Together" gefeiert und verspricht spannende Innovationen in unzähligen Partner-Kollektionen. Die kommende Saison verspricht, eine der innovativsten seit Langem zu werden. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald die neuen Produkte im Handel sind. Gut möglich, dass sich die Branche im nächsten Jahr erneut auf die Messe am Gardasee fokussiert, und dort dann die Produktneuheiten und Trends für die Sommeraison 2028 präsentiert.

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Man hat deutlich gemerkt, dass die Messe zum zentralen europäischen Treffpunkt der Outdoor-Welt werden will (aber rein B2B, Händler, Medien und Hersteller, keine Publikumsmesse).

Weitere Themen die sich durch alle Hallen und Gespräche zogen, waren vor allem:

Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft: Es ging nicht mehr nur um recycelte Materialien, sondern um den gesamten Lebenszyklus eines Produkts. Marken arbeiten intensiv an langlebigeren, einfacher zu reparierenden und am Ende besser recycelbaren Produkten. Das Motto der Veranstaltung war passenderweise "No Excuses" (Keine Ausreden mehr), was den Druck der Branche unterstreicht, jetzt konkrete, messbare Maßnahmen umzusetzen.

Es ging nicht mehr nur um recycelte Materialien, sondern um den gesamten Lebenszyklus eines Produkts. Marken arbeiten intensiv an langlebigeren, einfacher zu reparierenden und am Ende besser recycelbaren Produkten. Das Motto der Veranstaltung war passenderweise "No Excuses" (Keine Ausreden mehr), was den Druck der Branche unterstreicht, jetzt konkrete, messbare Maßnahmen umzusetzen. Verschmelzung von Outdoor und Laufen: Die Kombination aus Outdoor- und Running-Messe hat sich scheinbar gut etabliert. Viele Marken, die man klassisch aus dem Wander- oder Bergsport kennt, haben mittlerweile Trailrunning-Kollektionen oder umgekehrt. Man sah vielseitige Schuhe und Bekleidung, die für beide Welten funktionieren.

Die Kombination aus Outdoor- und Running-Messe hat sich scheinbar gut etabliert. Viele Marken, die man klassisch aus dem Wander- oder Bergsport kennt, haben mittlerweile Trailrunning-Kollektionen oder umgekehrt. Man sah vielseitige Schuhe und Bekleidung, die für beide Welten funktionieren. Leichtigkeit und Funktionalität: Der Trend zu leichterer Ausrüstung ist ungebrochen. Egal ob bei Rucksäcken, Zelten oder Jacken – das Gewicht wird weiter reduziert, ohne dabei an Funktionalität oder Robustheit zu sparen.

Der Trend zu leichterer Ausrüstung ist ungebrochen. Egal ob bei Rucksäcken, Zelten oder Jacken – das Gewicht wird weiter reduziert, ohne dabei an Funktionalität oder Robustheit zu sparen. Digitalisierung und KI: In Vorträgen wurde diskutiert, wie künstliche Intelligenz zum Beispiel das Einkaufserlebnis für Kunden verbessern kann. Auch bei der Produktentwicklung bei GPS-Anwendungen und im Marketing der Outdoor- und Sportartikelhersteller wird die technologische Entwicklung eine immer größere Rolle spielen. Wann findet die nächste Outdoor Messe in Riva statt?

Ralf Bücheler