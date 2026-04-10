Kostenlos Trails rocken: Sicher dir einen der begrenzten Plätze für die Dynafit-Runs!

Mit der achten Ausgabe der Trail2Gether Community Run Series bringt Dynafit auch 2026 wieder Trailrunning-Begeisterte in ganz Deutschland und Österreich zusammen. Was einst als kleine Initiative begann, ist heute ein fester Treffpunkt für die wachsende Trailrunning-Community. Während Läufe auf der Straße bereits boomen, zeigt sich auch abseits asphaltierter Wege ein klarer Trend: Immer mehr Läufer:innen wechseln auf die Trails und suchen das gemeinsame Erlebnis in der Natur.

Die Termine der Trail2Together Tour 2026 im Überblick – Start jeweils ab 17:30 Uhr:

Dienstag, 28. April: in Regensburg beim Lauf und Berg König (DE)

in Regensburg beim Lauf und Berg König (DE) Donnerstag, 21. Mai: in Blaichach/Allgäu beim T+M Sport (DE)

in Blaichach/Allgäu beim T+M Sport (DE) Dienstag, 26. Mai: in Imst beim Intersport Huter (AT)

in Imst beim Intersport Huter (AT) Dienstag, 2. Juni: in Innsbruck beim Intersport OKAY (AT)

in Innsbruck beim Intersport OKAY (AT) Dienstag, 09. Juni: in Waldkirchen/Passau beim Sport JAKOB (DE)

in Waldkirchen/Passau beim Sport JAKOB (DE) Dienstag, 23. Juni: in Marquartstein beim Sport Bauer (DE) Neben den Läufen selbst sorgen besondere Highlights für unvergessliche Momente: In Regensburg wird der Lauf von Trailrunnerin Miria Meinheit begleitet, in Innsbruck sorgt ein DJ für entspannte Sunset-Vibes und im Allgäu rundet eine Yoga Recovery Session das gemeinsame Erlebnis ab.

Das bewährte Konzept bleibt bestehen: Nach der Testschuhausgabe, bei der unter anderem der neue Dynafit Ultra 100 V3 zum Ausprobieren bereitsteht, startet ihr mit einem Pre-Run-Espresso in den Abend. Gelaufen wird in geführten Gruppen auf abwechslungsreichen Trails zwischen acht und zwölf Kilometern mit 100 bis 200 Höhenmetern. Im Anschluss sorgen Pizza, kühle Getränke und gute Gespräche für den perfekten Ausklang. Das Dynafit Team steht vor Ort für Fragen und Tipps bereit.

Die Teilnahme ist kostenlos, aber die Plätze sind begrenzt. Eine Anmeldung ist ab sofort für jeden Stopp hier möglich.