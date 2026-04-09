Ultraleicht auf Tour - unsere Tipps

Wenn du bei der Trekkingausrüstung auf Diät setzen willst, fang mit den schwersten Sachen an. Vor allem beim Zelt purzeln die Pfunde.

Erfahrene Trekkingfans schwören beim Schlafsack auf hochwertige Daune. Kein Wunder, bietet sie doch das mit Abstand beste Wärme-Gewichts-Verhältnis und ein erstaunlich kleines Packmaß. Extrem leistungsfähig, aber teuer ist der Daunenschlafsack Western Mountaineering Summerlite: Er bringt nur 560 Gramm auf die Waage und bietet einen outdoor-Temperaturbereich von 8/0°C – das ist Weltklasse. Kostenfaktor: ab 466 Euro. Einer der leichtesten Kunstfaserschlafsäcke auf dem Markt (für Sommertouren) ist der Nordisk Oscar 10 Mummy mit einem Gewicht von nur knapp 300 Gramm. Preis: 299,95 € (UVP)

"Im Mattensegment hat sich in den letzten Jahren enorm viel getan: Manche Isomatten wiegen nur noch ein Drittel der alten Matten", lobt Reiseredakteur Gunnar Homann, der gerne mit minimalem Gepäck und flottem Schritt auf Tour ist. Die Therma-Rest Neoair X-Therm NXT (439g, 370€) ist so ein leichter Klassiker, der selbst bei Bodenfrost noch warm hält und ein winziges Packmaß hat. Auch die Big Agnes Zoom UL Insulated (395g / 200€) überzeugte im aktuellen Test. Keine andere Isomatte im Feld vereint minimales Gewicht und Packmaß mit hoher Isolation und bequemer, rechteckiger Liegefläche so gekonnt wie diese.