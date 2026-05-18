Big Agnes Sarvis VST Zelt: Komfort trifft Ultraleicht

Schnell losziehen, weit kommen, wenig schleppen: Wer von Frühling bis in den Herbst leicht unterwegs sein will, kennt das klassische Dilemma. Ultraleicht heißt oft weniger Platz, weniger Reserven, mehr Kondens – und beim Aufbau nicht selten ein bisschen mehr Gefummel. Genau hier setzt Big Agnes mit der neuen VST-Zeltserie an. Die Idee dahinter: Komfort und Gewicht müssen kein Entweder-oder mehr sein. Ein Modell, das dieses Versprechen besonders klar verkörpert, ist das Sarvis VST 2.

Platz, der wirklich nutzbar ist Die VST-Serie wurde so konstruiert, dass Fläche nicht nur "auf dem Papier" existiert, sondern im Zeltalltag einen Unterschied macht. Big Agnes setzt dafür auf eine einzigartige Grundfläche und intelligente Geometrie, die sonst ungenutzten Raum in funktionalen Stauraum für Ausrüstung verwandeln soll.

Big Agnes

Beim Sarvis VST 2 zeigt sich das in einem Layout, das auf Touren im Gelände ausgelegt ist: kompakt im Packmaß, großzügig im Innenraum – und mit Features, die du nicht erst nach drei Nächten zu schätzen lernst, sondern sofort.

Freistehend, hochwertig, tourenfreundlich Das Sarvis VST ist ein freistehendes Drei-Jahreszeiten-Zelt, entwickelt für schnelle, leichte Unternehmungen. Die freistehende Stangenkonstruktion macht den Aufbau unkompliziert – besonders angenehm, wenn der Boden hart, steinig oder einfach nicht perfekt ist.

Noah Wetzel

Dazu kommen Details, die den Komfort im Alltag erhöhen:

Zwei Eingänge: Jede*r hat seinen eigenen Zugang, ohne Klettern und ohne Diskussion.

Jede*r hat seinen eigenen Zugang, ohne Klettern und ohne Diskussion. Zwei Apsiden: Ausrüstung verstauen, Schuhe parken, Kocher unterbringen – ohne dass innen alles im Weg liegt.

Ausrüstung verstauen, Schuhe parken, Kocher unterbringen – ohne dass innen alles im Weg liegt. Platz für breite Isomatten: Wer nicht auf Minimalmaß schläft, muss sich hier nicht verbiegen.

Wer nicht auf Minimalmaß schläft, muss sich hier nicht verbiegen. 6% leichter: Weniger Gewicht bei verbesserter Strapazierfähigkeit. Ein Kern der neuen VST-Serie ist die bereits erwähnte, hauseigene HyperBead™-Gewebe-Technologie. Sie ist Teil eines Gesamtkonzepts, das auf reale Bedingungen draußen zielt: wechselhaftes Wetter, feuchte Nächte, morgendlicher Temperatursturz. Big Agnes kombiniert dieses HyperBead™ mit einer hybriden Einfach-/Doppelwand-Konstruktion und einem integrierten Belüftungssystem. Das soll für eine optimierte Luftzirkulation und eine deutlich reduzierte Kondensationsbildung sorgen; ein Thema, das gerade bei Ultraleicht-Zelten oft zur Komfortbremse wird.

Zelte ohne vorsätzlich zugesetztes PFAS Auch beim Materialansatz setzt Big Agnes ein klares Zeichen: Das Sarvis VST kommt beim Außenzelt, beim Boden und der Zeltunterlage ohne vorsätzlich zugefügtes PFAS aus. So bleibt das Zelt auf anspruchsvollen Touren wetterfest – und erfüllt gleichzeitig den Anspruch, bei der Ausrüstung nachhaltiger zu wählen.

Formstabil dank Polyester – weniger Nachspannen, mehr Ruhe Ein weiterer Punkt, der zur "einfach nutzen statt ständig nachjustieren"-Philosophie passt: Big Agnes setzt auf ein Polyestergewebe, das im Vergleich zu herkömmlichem Nylon für bessere Formstabilität stehen soll. Gerade bei Feuchtigkeit oder Temperaturwechseln kann das im Alltag bedeuten, dass das Zelt seine Form zuverlässiger hält – und du dich weniger ums Nachspannen kümmern musst.

Leicht, aber nicht fragil: DAC Featherlite NFL Gestänge Damit ein ultraleichtes Zelt nicht nur im Katalog überzeugt, braucht es ein zuverlässiges Gestänge. Big Agnes verbaut DAC Featherlite NFL – ein bewährter Name, wenn es um ein starkes Verhältnis von Gewicht zu Stabilität geht.