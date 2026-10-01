Canyon Grizl CF 8 ESC – Der perfekte Gravelbike-Allrounder?

Pro und Contra zum Canyon Grizl CF 8 ESC
Das hat uns gefallen:
top Komfort
Dynamo-Lichtanlage mit Pufferakku
geringes Gewicht
(konnten keine Mängel feststellen)
Wer also ein Gravelbike sucht, das sowohl auf Schotter als auch auf Asphalt gleich gut läuft, könnte im Canyon Grizl CF 8 ESC seinen neuen Favoriten finden – mit ergonomischer Sitzposition, heller LED-Beleuchtung und praktischen Bikepacking-Features. Die Beleuchtung bezieht ihren Saft von einem im Unterrohr steckenden 3,5-Ah-Akku, den wiederum ein Nabendynamo füttert. Via USB-Port am Lenker lädt der Akku auch Handy und Navi, musste aber im Neuzustand erst einmal von einem separat zu kaufenden Lupine-Ladegerät aus dem Tiefentladungskoma geholt werden.
Davon abgesehen, überzeugt das Bike: mit viel Komfort dank entspannter Sitzposition, stoßdämpfender Stattelstütze, breiten Pneus (45 mm) und innovativem Full-Mounty-Carbonlenker. Er bietet Platz für eine kleine Tasche oder weitere Griffpositionen (siehe Foto oben). Viele Befestigungspunkte und Ösen nehmen Taschen auf und machen das Rad voll Bikepacking-tauglich. Die Shimano-GRX800-Schaltung mit großer Bandbreite (12-fach: 10–51x40) packt selbst steile Anstiege, und die Bremsen beißen von Anbeginn zu – ein toller Allrounder!
Das Wichtigste in Kürze
- Testdauer: 2 Monate
- Preis: 3999 €
- Gewicht: 10,2 kg (Gr. M, mit Pedalen)
- das Grizl ist erhältlich in den Rahmenmaterialien Aluminium (AL) und Carbon (CF) sowie in speziellen Ausstattungs- und Adventure-Linien
- mehr Infos zum Rad hier
Weitere Praxistests des Canyon Grizl in diesem Video
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