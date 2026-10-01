Canyon Grizl CF 8 ESC – Der perfekte Gravelbike-Allrounder?

Pro und Contra zum Canyon Grizl CF 8 ESC Das hat uns gefallen:

top Komfort

Dynamo-Lichtanlage mit Pufferakku

geringes Gewicht

(konnten keine Mängel feststellen)

Boris Gnielka Im Gegenteil: Dieser innovative Lenker ist ein Game-Changer: Der Full-Mounty-Carbonlenker des Canyon Grizl CF 8 ESC bietet ein abnehmbares Staufach für Kleinkram und viele Griffpositionen.



Wer also ein Gravelbike sucht, das sowohl auf Schotter als auch auf Asphalt gleich gut läuft, könnte im Canyon Grizl CF 8 ESC seinen neuen Favoriten finden – mit ergonomischer Sitzposition, heller LED-Beleuchtung und praktischen Bikepacking-Features. Die Beleuchtung bezieht ihren Saft von einem im Unterrohr steckenden 3,5-Ah-Akku, den wiederum ein Nabendynamo füttert. Via USB-Port am Lenker lädt der Akku auch Handy und Navi, musste aber im Neuzustand erst einmal von einem separat zu kaufenden Lupine-Ladegerät aus dem Tiefentladungskoma geholt werden.

Davon abgesehen, überzeugt das Bike: mit viel Komfort dank entspannter Sitzposition, stoßdämpfender Stattelstütze, breiten Pneus (45 mm) und innovativem Full-Mounty-Carbonlenker. Er bietet Platz für eine kleine Tasche oder weitere Griffpositionen (siehe Foto oben). Viele Befestigungspunkte und Ösen nehmen Taschen auf und machen das Rad voll Bikepacking-tauglich. Die Shimano-GRX800-Schaltung mit großer Bandbreite (12-fach: 10–51x40) packt selbst steile Anstiege, und die Bremsen beißen von Anbeginn zu – ein toller Allrounder!

Das Wichtigste in Kürze Testdauer: 2 Monate

Preis: 3999 €

Gewicht: 10,2 kg (Gr. M, mit Pedalen)

das Grizl ist erhältlich in den Rahmenmaterialien Aluminium (AL) und Carbon (CF) sowie in speziellen Ausstattungs- und Adventure-Linien

und sowie in speziellen Ausstattungs- und Adventure-Linien mehr Infos zum Rad hier

Weitere Praxistests des Canyon Grizl in diesem Video

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