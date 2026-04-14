Die Themen im Radtouren-Special

Dieses Sonderheft bündelt Tourenlust, Fernweh und Praxiswissen rund ums Reisen mit dem Rad. Es führt dich von alpinem Bikepacking über kompakte Wochenend Challenges bis zu großen Langstrecken und klassischen Europatouren. Dazu kommen Orientierung zu attraktiven Fernradwegen, ein großer Gravelbike-Test sowie hilfreiche Service und Technikthemen, die dein Setup komfortabler, sicherer und alltagstauglicher machen.

outdoor zum Anhören – unser Podcast

In dieser Folge von "Hauptsache raus – dem outdoor-Podcast" geht es ebenfalls um eine ganz besondere Radreise: 429 Tage war Thomas Widerin auf seinem Gravelbike unterwegs, von Alaska nach Österreich – ohne E-Antrieb, wohlgemerkt. Im Podcast spricht er über Begegnungen mit Löwe und Bär, Momente an seinen physischen und psychischen Grenzen und Abschnitte im Radfahrerhimmel. Nebenbei erfährst du, wie du selbst am besten in dein erstes größeres Rad-Abenteuer startest. Spoiler-Alarm: Niemand muss dafür bis nach Afrika reisen.