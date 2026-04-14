Die Themen im Radtouren-Special

Dieses Sonderheft bündelt Tourenlust, Fernweh und Praxiswissen rund ums Reisen mit dem Rad. Es führt dich von alpinem Bikepacking über kompakte Wochenend Challenges bis zu großen Langstrecken und klassischen Europatouren. Dazu kommen Orientierung zu attraktiven Fernradwegen, ein großer Gravelbike-Test sowie hilfreiche Service und Technikthemen, die dein Setup komfortabler, sicherer und alltagstauglicher machen.
Die Themen im Überblick
- Berge von Genuss: Bikepacking im Salzburger Land mit Traumkulisse und entspanntem Fahrgefühl
- Türmen gehen: Vom Stuttgarter Fernsehturm zum Eiffelturm an einem verlängerten Wochenende, Reportage mit Realitätstest
- Der Glacier Express: Von St. Moritz zum Matterhorn, klassisch in zehn Tagen, im Heft als 24 Stunden Versuch mit Nathalie Schneitter
- Europa entdecken: Die schönsten Fernradwege zwischen Irland und Ungarn sowie zwischen italienischen Alpen und Spanien
- Per Knopf Druck: Mini Kompressoren mit Akku im Check, taugen sie als Ersatz für die Handpumpe
- Auszeit mit Goethe: Von Bozen nach Sizilien auf Goethes Spuren, große Italien Reise
- Darf ich das: Was beim Radfahren erlaubt ist und was nicht, Service zu Regeln und Praxis
- Gravelbikes im Test: Sechs Gravelbikes mit Rahmen aus Alu, Carbon, Stahl und Titan, von 2600 bis 11.000 Euro
- Wunderbares Wendland: Gravelspaß in einer ruhigen, idyllischen Region in Deutschland
- Sattelfest: Bikefitting Wissen zur Sattelwahl und zur richtigen Einstellung gegen Druckstellen
- Pommes Bier und Waffeln: E Bike Tour über Luxemburg an die belgische Küste, 750 Kilometer mit Trekking Gepäck
- Rückversicherung: Sicherheitslicht und Leuchten, die mehr können als einfache Rücklichter
- Der lange Weg zum Nordkap: NorthCape4000 als harte, schöne Langstrecken Reise, ausdrücklich kein Rennen
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outdoor zum Anhören – unser Podcast
In dieser Folge von "Hauptsache raus – dem outdoor-Podcast" geht es ebenfalls um eine ganz besondere Radreise: 429 Tage war Thomas Widerin auf seinem Gravelbike unterwegs, von Alaska nach Österreich – ohne E-Antrieb, wohlgemerkt. Im Podcast spricht er über Begegnungen mit Löwe und Bär, Momente an seinen physischen und psychischen Grenzen und Abschnitte im Radfahrerhimmel. Nebenbei erfährst du, wie du selbst am besten in dein erstes größeres Rad-Abenteuer startest. Spoiler-Alarm: Niemand muss dafür bis nach Afrika reisen.