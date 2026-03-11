So leicht kann ein gutes Zelt sein: Nordisk Lofoten 1 ULW

So schlug sich das Nordisk Lofoten 1P ULW im Praxistest

Viele Ultraleichtzelte setzen auf luftige Innenzeltstoffe und damit vor allem auf den Sommereinsatz. Nordisk hingegen spendierte seinem sensationell leichten und winzig verpackbaren Lofoten 1 ULW in der aktuellen Version ein Innenzelt aus winddichtem Stoff und ein weit zum Boden reichendes Außenzelt. So schirmt es nasskalt-windiges Wetter ab und lässt sich zudem sehr einfach und blitzschnell aufbauen – Außen- und Innenzelt in einem Rutsch. Innen geht es sehr niedrig zu (sitzen fällt flach), doch dafür können sich sogar Große ausstrecken (nutzbare Liegelänge: 2 Meter). Die regensicher überdachte Apsis bietet genügend Stauraum für Rucksack, Schuhe und Kocher. Aufgrund des hohen Windschutzes fällt das Klima im Innenzelt des Nordisk Lofoten 1 ULW trotz zweier Lüfter warm aus, weshalb sich das 1-Personen-Zelt vor allem in rauen Gefilden wohl fühlt. Dort macht sich auch die dünne, aber sehr reißfeste, langlebige Silikonnylon-Außenhaut nützlich.