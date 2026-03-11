Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
AusrüstungMenü aufklappen
KletternMenü aufklappen
Zeltplatzsuche
Nachhaltigkeit
OutdoorwissenMenü aufklappen
TourenMenü aufklappen
HoroskopeMenü aufklappen
Zur Startseite
Ausrüstung
Zelte

So leicht kann ein gutes Zelt sein: Nordisk Lofoten 1 ULW

Nordisk Lofoten 1 ULW
Leichtestes Zelt gerade 100 Euro unter UVP

Das ultraleichte Nordisk Lofoten 1 ULW wiegt mit Packsack und Gestänge nur 680 Gramm. Trotz des Mini-Gewichts ist es äußerst robust und wetterfest, keine Selbstverständlichkeit bei Ultraleichtzelten ...

ArtikeldatumZuletzt aktualisiert am 11.03.2026
Als Favorit speichern
Tested on Tour - Nordisk Lofoten
Foto: Boris Gnielka

Drei Monate hatte uns das federleichte Nordisk Lofoten 1 ULW auf Bike- und Wandertouren begleitet. Hier unsere Testergebnisse:

Pro und Contra zum Nordisk Lofoten 1 ULW

Das hat uns am Zelt gefallen

 winziges Packmaß & Gewicht

 nässe- und sturmfest

 einfacher Aufbau

 langes Innenzelt

Das weniger

 keine Sitzhöhe

 hoher Preis

hier das Zelt bis zu 120 Euro günstiger bestellen

So schlug sich das Nordisk Lofoten 1P ULW im Praxistest

Viele Ultraleichtzelte setzen auf luftige Innenzeltstoffe und damit vor allem auf den Sommereinsatz. Nordisk hingegen spendierte seinem sensationell leichten und winzig verpackbaren Lofoten 1 ULW in der aktuellen Version ein Innenzelt aus winddichtem Stoff und ein weit zum Boden reichendes Außenzelt. So schirmt es nasskalt-windiges Wetter ab und lässt sich zudem sehr einfach und blitzschnell aufbauen – Außen- und Innenzelt in einem Rutsch. Innen geht es sehr niedrig zu (sitzen fällt flach), doch dafür können sich sogar Große ausstrecken (nutzbare Liegelänge: 2 Meter). Die regensicher überdachte Apsis bietet genügend Stauraum für Rucksack, Schuhe und Kocher. Aufgrund des hohen Windschutzes fällt das Klima im Innenzelt des Nordisk Lofoten 1 ULW trotz zweier Lüfter warm aus, weshalb sich das 1-Personen-Zelt vor allem in rauen Gefilden wohl fühlt. Dort macht sich auch die dünne, aber sehr reißfeste, langlebige Silikonnylon-Außenhaut nützlich.

Nordisk Lofoten 1 ULW Zelt
Nordisk

Das Packmaß fällt mit 22 x 11 Zentimeter geradezu winzig aus - es nimmt im Rucksack nicht viel mehr Platz weg, als eine Trinkflasche. 


Nordisk Lofoten 1 ULW Zelt
Nordisk

Die kleine Apsis bietet genügend Stauraum für Rucksack, Schuhe und Kocher. Innenbreite des Zelts: 120 cm; Innenhöhe: 70 cm. Liegelänge: 200 cm.

Fazit