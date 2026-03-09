Schluss mit schwerem Gepäck? Dieser Schlafsack-Hybrid verändert alles

Warum einen Schlafsack mitnehmen, wenn eine Decke genügt? Für die Bodenkälte ist schließlich die Isomatte zuständig. Vor allem für ruhig schlafende Outdoor-Fans ist ein sogenannter Quilt eine gewichtsreduzierende Option.
Der Hauptunterschied zwischen einem Quilt und einem Schlafsack
- Schlafsack: Ein Schlafsack ist eine vollständig geschlossene Hülle mit einem Reißverschluss, in die man hineinschlüpft. Er umschließt den gesamten Körper, einschließlich des Rückens, und hat oft eine Kapuze für den Kopf.
- Quilt: Ein Quilt ist im Grunde ein "halber" Schlafsack ohne Rückenpartie und meist auch ohne durchgehenden Reißverschluss und Kapuze. Man kann ihn sich wie eine Decke vorstellen, die speziell für den Outdoor-Einsatz konzipiert ist.
Der Quilt lässt dieses ohnehin wirkungslose Rückenteil einfach weg. Stattdessen wird er mit Gurten oder Schlaufen direkt an der Isomatte befestigt, um seitlich keine kalte Luft hereinzulassen.
Das hat uns an dem Quilt gefallen
leicht & klein verpackbar
wärmt solide bis +2 °C
angnehmes Stoffgefühl
Das weniger
warme Isomatte nötig
saftiger Preis
Der Quilt im Praxistest
Häufige Bewegungen erhöhen das Risiko, dass kalte Luft zwischen Matte und Quilt hineinströmt. US-Hersteller Nemo hat seinen Pulse daher mit justierbaren Spanngurten ausgestattet, die unter der Matte hindurchlaufen und die Decke fixieren. Auch lässt sich der Quilt bei schmalen (< 55 cm) Isomatten an den Seiten ein Stück unter die Matte schieben. Und er verfügt über ein geschlossenes Fußteil, in das du schmal zulaufende Matten hineinschieben kannst. Der mit nässefest imprägnierten Daunen (1000 cuinBauschkraft) gefüllte Pulse gefällt mit einem kuscheligen Wärmekragen, der sich um den Hals legen, mittels Druckknopf im Nacken schließen und über einen Elastikzug auf der Oberseite anpassen lässt. So hielt er während vieler Testnächte nicht nur Kaltluft ab, sondern bot hüftaufwärts auch reichlich Bewegungsfreiheit. Weiteres Komfortplus: der seidenweiche Stoff. Bis +2 °C hat uns der Pulse auf gut isolierenden Matten warm gehalten, auf isolationsschwachen Ultraleichtmatten wurde es aber schon bei +8 °C kalt – daher: Augen auf beim Mattenkauf!
Technische Daten
Preis: 650€
Gewicht: 545g ohne Packsack
Cuin (Bauschkraft): 1.000
Packmaß: 20 x 14 cm