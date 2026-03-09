Schluss mit schwerem Gepäck? Dieser Schlafsack-Hybrid verändert alles

Warum einen Schlafsack mitnehmen, wenn eine Decke genügt? Für die Bodenkälte ist schließlich die Isomatte zuständig. Vor allem für ruhig schlafende Outdoor-Fans ist ein sogenannter Quilt eine gewichtsreduzierende Option.

Der Hauptunterschied zwischen einem Quilt und einem Schlafsack

Schlafsack: Ein Schlafsack ist eine vollständig geschlossene Hülle mit einem Reißverschluss, in die man hineinschlüpft. Er umschließt den gesamten Körper, einschließlich des Rückens, und hat oft eine Kapuze für den Kopf.

Quilt: Ein Quilt ist im Grunde ein "halber" Schlafsack ohne Rückenpartie und meist auch ohne durchgehenden Reißverschluss und Kapuze. Man kann ihn sich wie eine Decke vorstellen, die speziell für den Outdoor-Einsatz konzipiert ist.

Idee hinter dem Quilt Die Isolierung eines Schlafsacks (egal ob Daune oder Kunstfaser) funktioniert nur, wenn sie Bauschkraft hat und Luft einschließen kann. Liegt man auf dem Rückenteil eines Schlafsacks, wird das Füllmaterial durch das Körpergewicht komplett zusammengedrückt und verliert dadurch seine isolierende Wirkung. Die Wärmeisolierung zum Boden hin übernimmt also ohnehin fast ausschließlich die Isomatte.



Der Quilt lässt dieses ohnehin wirkungslose Rückenteil einfach weg. Stattdessen wird er mit Gurten oder Schlaufen direkt an der Isomatte befestigt, um seitlich keine kalte Luft hereinzulassen.

Das hat uns an dem Quilt gefallen