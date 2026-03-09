Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
AusrüstungMenü aufklappen
KletternMenü aufklappen
Zeltplatzsuche
Nachhaltigkeit
OutdoorwissenMenü aufklappen
TourenMenü aufklappen
Zur Startseite
Ausrüstung
Schlafsäcke

Schluss mit schwerem Gepäck? Dieser Schlafsack-Hybrid verändert alles

Hybrid-Schlafsack
Nemo-Pulse UL Quilt 20/30 im Test

Leichter und flexibler als ein Schlafsack: Sogenannte Quilts sind für gewichtsbewusste Outdoor-Fans eine interessante Alternative. Doch was ist mit kalter Zugluft bei Bewegung? US-Hersteller Nemo will dieses Problem mit seinem Daunen-Quilt Pulse dank cleverer Details wie Spanngurten und einem geschlossenen Fußteil gelöst haben. Ob es funktioniert, erfahrt ihr hier.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.03.2026
Als Favorit speichern
Nemo Pulse Quilt
Foto: Boris Gnielka

Warum einen Schlafsack mitnehmen, wenn eine Decke genügt? Für die Bodenkälte ist schließlich die Isomatte zuständig. Vor allem für ruhig schlafende Outdoor-Fans ist ein sogenannter Quilt eine gewichtsreduzierende Option.

Der Hauptunterschied zwischen einem Quilt und einem Schlafsack

  • Schlafsack: Ein Schlafsack ist eine vollständig geschlossene Hülle mit einem Reißverschluss, in die man hineinschlüpft. Er umschließt den gesamten Körper, einschließlich des Rückens, und hat oft eine Kapuze für den Kopf.
  • Quilt: Ein Quilt ist im Grunde ein "halber" Schlafsack ohne Rückenpartie und meist auch ohne durchgehenden Reißverschluss und Kapuze. Man kann ihn sich wie eine Decke vorstellen, die speziell für den Outdoor-Einsatz konzipiert ist.
Idee hinter dem QuiltDie Isolierung eines Schlafsacks (egal ob Daune oder Kunstfaser) funktioniert nur, wenn sie Bauschkraft hat und Luft einschließen kann. Liegt man auf dem Rückenteil eines Schlafsacks, wird das Füllmaterial durch das Körpergewicht komplett zusammengedrückt und verliert dadurch seine isolierende Wirkung. Die Wärmeisolierung zum Boden hin übernimmt also ohnehin fast ausschließlich die Isomatte.

Der Quilt lässt dieses ohnehin wirkungslose Rückenteil einfach weg. Stattdessen wird er mit Gurten oder Schlaufen direkt an der Isomatte befestigt, um seitlich keine kalte Luft hereinzulassen.

Das hat uns an dem Quilt gefallen

 leicht & klein verpackbar

 wärmt solide bis +2 °C

 angnehmes Stoffgefühl

Das weniger

 warme Isomatte nötig

 saftiger Preis

Nemo Pulse UL Quilt 20/30 Endless Promise
Nemo

Der Quilt im Praxistest

Häufige Bewegungen erhöhen das Risiko, dass kalte Luft zwischen Matte und Quilt hineinströmt. US-Hersteller Nemo hat seinen Pulse daher mit justierbaren Spanngurten ausgestattet, die unter der Matte hindurchlaufen und die Decke fixieren. Auch lässt sich der Quilt bei schmalen (< 55 cm) Isomatten an den Seiten ein Stück unter die Matte schieben. Und er verfügt über ein geschlossenes Fußteil, in das du schmal zulaufende Matten hineinschieben kannst. Der mit nässefest imprägnierten Daunen (1000 cuin Bauschkraft) gefüllte Pulse gefällt mit einem kuscheligen Wärmekragen, der sich um den Hals legen, mittels Druckknopf im Nacken schließen und über einen Elastikzug auf der Oberseite anpassen lässt. So hielt er während vieler Testnächte nicht nur Kaltluft ab, sondern bot hüftaufwärts auch reichlich Bewegungsfreiheit. Weiteres Komfortplus: der seidenweiche Stoff. Bis +2 °C hat uns der Pulse auf gut isolierenden Matten warm gehalten, auf isolationsschwachen Ultraleichtmatten wurde es aber schon bei +8 °C kalt – daher: Augen auf beim Mattenkauf!

Technische Daten

Preis: 650€

Gewicht: 545g ohne Packsack

Cuin (Bauschkraft): 1.000

Packmaß: 20 x 14 cm

Weitere Schlafsäcke im Test