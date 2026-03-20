Dieser Radweg in Belgien führt mitten durch einen See

Eine Region in Belgien zeigt: Naturschutz lässt sich mit außergewöhnlichen Erlebnissen verbinden. Im "Land der 1001 Teiche" finden seltene Tiere und Pflanzen einen Lebensraum, während Menschen mitten durch einen See fahren. Möglich ist das auf einem einzigartigen Radweg im De Wijers Naturreservat, Belgiens größtem zusammenhängenden Teichgebiet. Es liegt in der Provinz Belgisch-Limburg in Flandern zwischen den Städten Genk und Hasselt weniger als eine Stunde von der Grenze zu NRW entfernt. Allein hier haben Outdoor-Sportler eine Auswahl an 280 km Wanderwegen, 135 km Mountainbikestrecken und einem riesigen Fahrradwegenetz.
5 schöne Touren in der Region
Radeln durchs Wasser
Auf Augenhöhe mit dem Wasser befinden sich Fahrradfahrer und Fußgänger auf dem ehemaligen Landgut Domein Bokrijk. Am Anfang und am Ende sinkt der 200 Meter lange Weg etwas ab und ermöglicht eine einzigartige Perspektive auf den See. Er entstand im Jahr 2016 im Rahmen eines Projekts für einen neuen Wald- und Landschaftsbewirtschaftungsplans von Bokrijk.
Radtouren verschiedener Längen kommen hier vorbei und durchstreifen die Seenlandschaft De Wijers. Eine 40,8 km lange Tour erschließt außerdem die Naturschutzgebiete De Teut und Ten Haagdoorn mit ihrer Mischung aus Heide, Wald und Seen. Dank dem Bahnhof Bokrijk ist der Radweg gut mit der Bahn zu erreichen; vor Ort können Fahrräder ausgeliehen werden. Spielplätze, ein Arboretum und das Freilichtmuseum machen Bokrijk zu einem tollen Ausflugsziel für die ganze Familie.
Wijerstrail
Die ganze Vielfalt der Seenlandschaft De Wijers erleben Wanderer auf dem Wijerstrail (111,8 km, 570 hm, 5 Etappen). Auf Wiesen grasen die flauschigen Galloway-Rinder, Reiher stapfen an Teichufern entlang und Schmetterlinge flattern über die Heiden. Jede der fünf Etappen durchstreift ein anderes Naturschutzgebiet – jeder Tag bietet neue Eindrücke. An Aussichtshütten lassen sich Wasservögel beobachten und immer wieder laden Cafés oder Restaurants zu einer Pause ein. Direkt auf der ersten Etappe geht es über den Radweg durch das Wasser.
Ab dem Schloss Bokrijk führen auch eine 4,1 km sowie 12,4 lange Rundtour zum außergewöhnlichen Weg. Daran lässt sich ideal der Besuch des Arboretums sowie des Freilichtmuseums in Bokrijk anschließen.
Waterwandeling Kelchterhof
Am Weingut Kelchterhof in der Region De Wijers führt ein Holzsteg über einen Teich. Aus der leicht erhöhten Position lassen sich Fische, Frösche und andere Lebewesen am Wasser beobachten. Zur Wahl stehen Wanderwege von 2,2 bis 9 Kilometern Länge. Drei Spielplätze sowie der Multimovopad (2,5 km) sorgen bei Kindern für gute Laune und in den Sommermonaten lockt ein Bad im See De Plas.
National Park Trail
Nicht weit von De Wijers entfernt wartet Belgien mit einem weiteren Hotspot der Artenvielfalt auf. Der Nationalpark Hoge Kempen schützt 12.000 Hektar an Wald- und Heidefläche. Das komplette Gebiet durchzieht der National Park Trail (106 km, 1234 hm, 5 Etappen). Dabei überquert man einen der größeren Seen über eine schwimmende Brücke. Sie verbindet zwei Abraumhalden der ehemaligen Zeche Eisden und bietet eine fantastische Panoramaaussicht. Vom Bergbau ist aber nicht mehr viel zu sehen; dichter Wald bedeckt die Hügel. Die Pontonbrücke gehört zum Projekt „Radeln zwischen den Halden“ ist natürlich auch auf Halbtageswanderungen durch die Terhills erlebbar.
Radeln durch die Heide
Auf der Mechelner Heide im Nationalpark Hoge Kempen befindet sich eine weitere erlebnisreiche Fahrradstrecke. Zuerst geht es auf gemütlichen Asphaltwegen durch die besondere Landschaft – im August und September ist es hier während der Heideblüte besonders schön. Dann durchquert eine hölzerne Fahrradbrücke den Wald und führt zu einem Aussichtspunkt. Eine 28 Kilometer lange Fahrradtour kombiniert das Radeln durch die Heide mit dem Radeln zwischen den Halden. Bei einer 56 Kilometer langen Tour erleben Radfahrer die wunderschöne Heidelandschaft sowie das Radeln durchs Wasser in De Wijers.