Dieser Radweg in Belgien führt mitten durch einen See

Auf Augenhöhe mit dem Wasser befinden sich Fahrradfahrer und Fußgänger auf dem ehemaligen Landgut Domein Bokrijk. Am Anfang und am Ende sinkt der 200 Meter lange Weg etwas ab und ermöglicht eine einzigartige Perspektive auf den See. Er entstand im Jahr 2016 im Rahmen eines Projekts für einen neuen Wald- und Landschaftsbewirtschaftungsplans von Bokrijk.

Radtouren verschiedener Längen kommen hier vorbei und durchstreifen die Seenlandschaft De Wijers. Eine 40,8 km lange Tour erschließt außerdem die Naturschutzgebiete De Teut und Ten Haagdoorn mit ihrer Mischung aus Heide, Wald und Seen. Dank dem Bahnhof Bokrijk ist der Radweg gut mit der Bahn zu erreichen; vor Ort können Fahrräder ausgeliehen werden. Spielplätze, ein Arboretum und das Freilichtmuseum machen Bokrijk zu einem tollen Ausflugsziel für die ganze Familie.