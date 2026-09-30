Opinel: Die Geschichte des legendären Taschenmessers

Das französische Kultmesser aus Savoyen ist mehr als nur ein praktisches Werkzeug. Es ist ein Design-Klassiker und so präsent in unserer Kultur, dass es 1989 ins Larousse-Wörterbuch aufgenommen wurde – mit einer sehr präzisen Definition: "Klappmesser mit Holzgriff, versehen mit einem Schlitz zur Aufnahme der zugeklappten Klinge im hölzernen Griff."

Und hier ist die beeindruckendste Zahl: Alle sieben Sekunden wird weltweit ein Opinel verkauft. Das ist das Ergebnis von über 130 Jahren konsequenter Handwerkskunst.

Philip Geiger

Vom Erfinder zum Weltkult Die Erfolgsgeschichte begann im Jahr 1890. Damals erfand Joseph Opinel in der Schmiedewerkstatt seiner Familie in den französischen Alpen sein ganz eigenes Taschenmesser. Bis heute wird das Unternehmen als echter Familienbetrieb geführt.

Schnell hatte Joseph die Idee, sein Messer in verschiedenen Formaten anzubieten, die für große wie kleine Hände und die unterschiedlichsten Zwecke geeignet sein sollten. So entwickelte er 1897 direkt 12 Größen, durchnummeriert von N°01 bis N°12.

Das kleinste Messer, das N°01 , besaß sogar einen Ring zur Befestigung an einer Taschenuhrkette (die Produktion dieser Version und des N°11 wurde um 1935 eingestellt).

, besaß sogar einen Ring zur Befestigung an einer Taschenuhrkette (die Produktion dieser Version und des N°11 wurde um 1935 eingestellt). Heute reicht die reguläre Palette vom N°02 mit einer 3,5-cm-Klinge bis zum N°12 mit einer stattlichen 12-cm-Klinge.

mit einer 3,5-cm-Klinge bis zum mit einer stattlichen 12-cm-Klinge. Fun Fact für Sammler: In den 1970er-Jahren entstand auf Kundenwunsch das riesige N°13 als Schaufenster-Werbeartikel – mit einer 22 cm langen Klinge misst es im geöffneten Zustand gigantische 50 cm! Ursprünglich bestand ein Opinel-Messer aus gerade einmal vier Komponenten: der Klinge, der festen Zwinge, der Niete und dem Griff. Um die Sicherheit im Gebrauch drastisch zu verbessern, erfand Marcel Opinel im Jahr 1955 das legendäre Virobloc-System. Eine drehbare Zwinge blockiert die ausgeklappte Klinge sicher. In den 1990er- und 2000er-Jahren wurde dieses System noch einmal modifiziert, sodass die Klinge im eingeklappten Zustand zusätzlich arretiert werden kann – perfekt für den sicheren Transport im Rucksack.

Handwerkskunst mit Präzision Hinter dem schlichten Äußeren verbirgt sich eine durchdachte und hochpräzise Fertigung. Während 1987 noch 650 Messer pro Tag produziert wurden, fertigt das Unternehmen heute beachtliche 15.000 Stück täglich. Schauen wir uns an, wie Klinge und Griff entstehen:

Anna Childéric Kalice

Die Klingenform: Die klassische Klinge wird aus einem flachen Stahlband geschnitten und gestanzt. Für die geschmiedete Variante dient ein runder Stahlstab, der erhitzt und mit einem Stößel so verdrückt wird, dass ein einteiliges Stück aus Klinge, Gehrung und Seide ("Crampon") entsteht.

Die klassische Klinge wird aus einem flachen Stahlband geschnitten und gestanzt. Für die geschmiedete Variante dient ein runder Stahlstab, der erhitzt und mit einem Stößel so verdrückt wird, dass ein einteiliges Stück aus Klinge, Gehrung und Seide ("Crampon") entsteht. Die Hitzebehandlung: Um die perfekte Härte zu erreichen, durchläuft die Klinge eine zweiphasige Wärmebehandlung. Beim Härten wird sie (Kohlenstoffstahl auf über 800°C, Edelstahl auf über 1000°C) erhitzt und schnell abgekühlt. Um die anschließende Sprödigkeit zu nehmen, folgt das "Anlassen": Die Klinge wird nochmals erhitzt und langsam abgekühlt.

Um die perfekte Härte zu erreichen, durchläuft die Klinge eine zweiphasige Wärmebehandlung. Beim Härten wird sie (Kohlenstoffstahl auf über 800°C, Edelstahl auf über 1000°C) erhitzt und schnell abgekühlt. Um die anschließende Sprödigkeit zu nehmen, folgt das "Anlassen": Die Klinge wird nochmals erhitzt und langsam abgekühlt. Schleifen & Polieren: Das Schleifen des Rückens entfernt Unebenheiten. Danach übernehmen robotergesteuerte Maschinen das Schleifen und Polieren der Flächen, was dem Messer sein unvergleichliches, gewölbtes Opinel-Profil und seine extreme Schärfe verleiht.

Das Schleifen des Rückens entfernt Unebenheiten. Danach übernehmen robotergesteuerte Maschinen das Schleifen und Polieren der Flächen, was dem Messer sein unvergleichliches, gewölbtes Opinel-Profil und seine extreme Schärfe verleiht. Der Feinschliff: Dieser erfolgt am Ende komplett von Hand durch exakte Schleifscheiben, um einen gleichmäßigen, optimalen Schnittwinkel zu garantieren. Auch beim Griff des Opinel-Messers wird auf Qualität gesetzt: Zu 95% stammt das Holz aus französischer Forstwirtschaft. Hauptbestandteil ist feines, gleichmäßig gemasertes Buchenholz. Für farbige Griffe nutzt Opinel hingegen das weiße, schwach gemaserte Hainbuchenholz.

Das neue N°08 Horizon: Gemacht für dein nächstes Outdoor-Abenteuer Passend zur Tradition und den Bedürfnissen moderner Outdoor-Enthusiasten hat Opinel ein echtes Highlight im Gepäck: das N°08 Horizon Outdoor-Messer.

Opinel

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Eine glatte und extrem robuste 8-cm-Klinge aus rostfreiem Stahl.

Einen Griff aus recyceltem, wasser- und hitzebeständigem Kunststoff für härteste Bedingungen.

Eine integrierte, laute Pfeife für den Notfall sowie eine praktische Schnuröse.

Eine schicke, schwarze PVD-Beschichtung auf Klinge und Klingenhülse, die den Korrosionsschutz nochmals spürbar erhöht. Opinel N°8 in unserem Partnershop bestellen