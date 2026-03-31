Go Feel Free: Klättermusen-Neuheiten für Trailrunner

Du kennst das: Du bist im Flow, der Trail fordert deine volle Konzentration, jeder Schritt sitzt. Plötzlich zieht es oben am Grat zu, der Wind frischt auf, die ersten Tropfen fallen. Genau in diesen Momenten willst du dich nicht mit deiner Ausrüstung beschäftigen – sie muss einfach funktionieren.

Für alle, die genau das suchen, stellt Klättermusen zur Saison Frühjahr/Sommer 2026 eine neue, kompakte Trailrunning-Kollektion vor. Entwickelt für lange, anspruchsvolle Läufe in technischem Gelände, wo du dich schnell an wechselndes Wetter oder steile Passagen anpassen musst, ohne aus dem Rhythmus zu kommen. Der Gedanke dahinter ist simpel: Die beste Ausrüstung ist die, die du vergisst, weil sie unauffällig ihren Job macht und dich voll auf den Moment und den Weg konzentrieren lässt.

Vidre Jacke: Schutz, wo er zählt – Luft, wo du sie brauchst Herzstück der Kollektion ist die neue Vidre Hood Jacket, die ein klassisches Dilemma zu lösen versucht: Wie viel Wetterschutz brauche ich und wie viel Atmungsaktivität opfere ich dafür? – Klättermusen kombiniert bei der neuen Jacke gezielt wasserdichtes Ripstop-Material an den exponierten Stellen mit einer belüfteten Rückenpartie. So bist du vor Wind und Regen geschützt, während überschüssige Wärme bei harten Anstiegen entweichen kann.

Klättermusen

Details wie Mesh-Einsätze zur Wärmeabgabe, ein Zwei-Wege-Frontreißverschluss für flexible Belüftung und reflektierende Elemente zeigen, dass hier jemand mitgedacht hat, der oft in den Bergen unterwegs ist. Kurz gesagt: Wasserdicht, wo es darauf ankommt – atmungsaktiv, wenn du es brauchst.

Bygvir Hose: Superleicht, winddicht und im Nu verpackt Ebenfalls neu ist die Bygvir Pant: Laut Klättermusen die leichteste Trekkinghose, die sie bisher entwickelt haben. Sie ist winddicht, ultraleicht und hat einen schlanken Schnitt, der für maximale Bewegungsfreiheit gemacht ist. Dafür sorgen auch elastische Einsätze in den Kniekehlen, die dich bei technischen An- und Abstiegen nicht einschränken. Praktisch für unterwegs: Reißverschlusstaschen vorn, eine komprimierbare Gesäßtasche und das Beste – die ganze Hose lässt sich in ihrer eigenen Tasche verstauen. Ideal, wenn im Laufrucksack jeder Zentimeter zählt.

Diser Shorts und die allerersten Klättermusen-Socken

Klättermusen

Für schnelle Läufe bei wärmerem Wetter runden die Diser Shorts die Trailrunning-Kollektion ab. Eine superleichte Außenhose ist hier mit einer stützenden Innenhose kombiniert, um Reibung zu verhindern. Der elastische Bund bietet integrierte Staumöglichkeiten für Gels oder Schlüssel, ohne die Luftzirkulation zu blockieren.

Eine kleine Premiere gibt es darüber hinaus noch: Klättermusen bringt zum ersten Mal überhaupt eigene Socken auf den Markt – speziell ausgelegt für Trailrunning und schnelle Wanderungen.

Die neue Trailrunning-Kollektion von Klättermusen ist somit ein durchdachtes System, das dir auf dem Trail den Rücken freihält. Ausrüstung, die zuverlässig funktioniert und dich das tun lässt, wofür du draußen bist!