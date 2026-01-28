Auf diese Ausrüstungs-Neuheiten freuen wir uns 2026!

Wer noch kein Fan des Petzl Grigri+ ist, könnte mit dem überarbeiteten Modell einer werden. Der Halbautomat wird nicht nur günstiger (110 statt 120 Euro, ab März), sondern auch sicherer. Wichtigstes Update: Beim Ablassen stehen nur noch zwei Stufen zur Verfügung, die dritte, mit der durch weiteres Ziehen am Hebel die Blockierung der zweiten Stufe aufgehoben werden konnte, entfällt. Auch verzichtet Petzl auf das Edelstahlinsert an der (Alu-)Seitenwange, das Gewicht bleibt bei rund 200 Gramm.

Ebenfalls einen Blick wert: die stylische Affinity-Sportkletterlinie von Ortovox. Neben Hoodys, Softshells, Hosen & Co. gehen auch ein neu gedachter Seilsack und mit dem Affinity 42 ein Sportkletterrucksack mit cleveren Features an den Start (170 €).

Und von Kaptain Ohlsen ("Flossenfett") gibt es ab dem Frühjahr auch die "Feste Fusscreme", die geschundene Kletterfüße mit Lavendel, Thymian, Eukalyptus, Nelke und Citronella verwöhnt – vor und nach der Session.