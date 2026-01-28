Auf diese Ausrüstungs-Neuheiten freuen wir uns 2026!

Neben unzähligen bunten, zunehmend recycelbaren oder aus Naturstoffen gefertigten Griffen zeigte die Alpinmesse Innsbruck und die Vertical Pro in Friedrichshafen viele spannende Produktneuheiten für 2026.
Das erwartet euch 2026
Petzl mit neuem Grigri+, Ortovox Affinity
Wer noch kein Fan des Petzl Grigri+ ist, könnte mit dem überarbeiteten Modell einer werden. Der Halbautomat wird nicht nur günstiger (110 statt 120 Euro, ab März), sondern auch sicherer. Wichtigstes Update: Beim Ablassen stehen nur noch zwei Stufen zur Verfügung, die dritte, mit der durch weiteres Ziehen am Hebel die Blockierung der zweiten Stufe aufgehoben werden konnte, entfällt. Auch verzichtet Petzl auf das Edelstahlinsert an der (Alu-)Seitenwange, das Gewicht bleibt bei rund 200 Gramm.
Ebenfalls einen Blick wert: die stylische Affinity-Sportkletterlinie von Ortovox. Neben Hoodys, Softshells, Hosen & Co. gehen auch ein neu gedachter Seilsack und mit dem Affinity 42 ein Sportkletterrucksack mit cleveren Features an den Start (170 €).
Und von Kaptain Ohlsen ("Flossenfett") gibt es ab dem Frühjahr auch die "Feste Fusscreme", die geschundene Kletterfüße mit Lavendel, Thymian, Eukalyptus, Nelke und Citronella verwöhnt – vor und nach der Session.
Evolv, Mad Rock, Ocún, Tenaya & Co.
Wer neue Kletterschuhe braucht, steht ab März vor einer noch größeren Auswahl. Für Ambitionierte spannend: die besonders sensiblen High-End-Modelle Evolv Shaman 2S, Tenaya Aruma sowie Mad Rock Remora Pro. Letztere konnten wir bereits ausprobieren, er kommt mit zwei Klettverschlüssen und superber 3D-Fersenbox, supersensibler Drei-MillimeterSohle und einer perfekten Balance aus Komfort und Performance. Noch komfortorientierter zeigt sich der Ocún Jett S, er rundet die (preisgünstige) Jett- Familie der Tschechen nach oben ab, Kostenpunkt: 110 Euro. Mit geringer Vorspannung und geschmeidigem Chassis empfiehlt er sich eher für längere Touren sowie Gym-Sessions. Und sonst? Scarpa hat seinem Leichtschuh Furia Air ein Update spendiert, Red Chili seinem Performance-Dauerbrenner Voltage. Und La Sportiva? Wird im Herbst mit drei noch geheimen Schuh-Newcomern an den Start gehen.
Edelrid: Eisschrauben und mehr
Leicht, langlebig und effizient – diese Eigenschaften sind bei Eisschrauben kaum unter einen Hut zu bringen. Mit den Raya Lite ist Edelrid jetzt der magische Dreiklang gelungen. Die Aluminiumschraube besitzt eine austauschbare Stahlspitze. Sollte sie verschlissen oder beschädigt sein, drehst du sie einfach ab und schraubst eine neue drauf, den Aluschaft kannst du weiterverwenden. Das reduziert Abfall und schont das Budget. Mit nur 70 Gramm in der mittleren Größe ist Raya Lite die leichteste Eisschraube am Markt (Größen: 12, 15, 18 cm, Preis: je 95 €). Außerdem haben die Allgäuer ihre High-End- Klettergurte Helia und Helios überarbeitet und verzichten bei sämtlichen Bergsportseilen auf PFAS.
Blue Ice und Beal: Gurte, Helme, Crashpads & Co.
Von Blue Ice gibt es ab März den beliebten wie günstigen Vista (65 €) mit verstellbaren Beinschlaufen: den Vista Adjust (95 €, 370 g/M). Highlight der Franzosen aber ist der Helm Blast – mit 120 Gramm die Leichtgewichtskrone am Markt. Gefertigt aus EPP & EPS, erhöht eine zusätzliche Aramidschicht unter dem Polycarbonat-Patch die Schutzwirkung (120 €).
Ebenfalls mit neuen Helmen startet Beal in die neue Saison: Der auch für den Verleih interessante Hybridhelm Bobby und der Kinderhelm Pixie locken mit Robustheit, einfachem Handling und günstigen Preisen (je 58 €). Dazu bringen die Franzosen drei neue, leichte Crashpads plus ein Addition Pad auf den Markt. Leckerbissen: das Triple Air Light (1,5 x 1 m, 5,6 kg) – Test folgt.
Die Messe Highlights 2024
Neues für Kletter- und Boulderhallen
Boulder- und Kletterhallen boomen nach wie vor – weshalb die Messe Friedrichshafen gemeinsam mit ihrem Partner DAV dem Format "Halls & Walls" erstmals zwei Hallen widmet. Hier dreht sich fast alles um Griffe und Volumen – die nicht nur bunter, sondern auch nachhaltiger werden: Neben Holz- und Holz-Kunststoff-Elementen entwickeln einige Anbieter wie Auftriib auch recycelte, fossilfreie und kreislauffähige Modelle. Weiteres Highlight: der Vorstiegs-Sicherungsautomat ProGrade, der Stürze abhängig von Höhe und aus- gegebenem Seil mehr oder weniger sanft abfängt.
Leicht-, Alpin- und Allroundgurte
Viel Neues bei Sitzgurten: Wer auf Komfort abfährt und einen Gurt mit verstellbaren Beinschlaufen sucht, findet ihn ab Herbst bei Edelrid mit den Newcomern Jay und Jayne. Ab jetzt erhältlich sind hingegen Levit und Levit Women von Ocún. Die beiden in Tschechien gefertigten Modelle zeichnen sich durch fünf Materialschlaufen und hohen Sitzkomfort aus, wie ein Kurztest bereits zeigen konnte. Kostenpunkt: unter 100 Euro. Noch preisgünstiger geht im Spätsommer das Allroundmodell Vista von Blue Ice (Foto) an den Start sowie drei neue Gurte von Beal. Die Preise der Newcomer liegen zwischen 56 und 85 Euro. Leichtgewichtsfans können sich hingegen auf die Blue Ice-Modelle Choucas Light (89 g), den Choucas Pro (145 g), den ebenfalls aufgefrischten Ace von Edelrid sowie auf den Whisper von Petzl freuen.
Expeditions- und Hochtourenbekleidung
Aus Rot-Schwarz wird Neongelb: Berghaus frischt zum 40. Jahrestag seiner "Alpine Extrem"-Serie sein Farbkonzept auf und zeigt es erstmals an der neuen Extrem-Vanguard-GTX-Kombi. In enger Zusammenarbeit mit Bergführern und Athleten entwickelt, verspricht die 3-Lagen-Gore-Tex-Pro-Shell mit umweltfreundlicher ePE-Membran und unkaputtbarem 70-Denier-Außenstoff soliden Schutz in Fels und Eis. Auf grobe Stoffe, extradicke Zipper und Gore-ePE-Membran setzt auch Mammut bei seiner in klassischem Orange-Blau gehaltenen Eiger Nordwand Pro Shell Jacket, Pants und Daunenjacke. Im Fokus stehen Reparierbarkeit und ein hoher Anteil von Recyclingstoffen – die finden sich auch bei Patagonias neuer Super-Pluma-Pro-Shell sowie der Expeditions-Daunenjacke Grade VII.
Kletter- & Boulderschuhe
Weich, supersticky und fast immer mit starken Toe Patches bestückt, gehen bereits im Frühjahr einige neue Schuhe an den Start. So präsentiert Scarpa mit dem Drago XT (Foto) einen dank zweier Velcros im Zehenbereich extrem präzisen Wettkampfschuh mit neuer Fersenkonstruktion sowie mit dem Instinct VSR LV einen besonders sensiblen, schmalen Vertreter mit geringem Volumen, der vor allem Füßen mit flachem Rist gut passen soll. Boreal überarbeitet zum Saisonstart sein Wettkampfmodell Synergy, der jetzt das Suffix 2.0 trägt, und Red Chili schickt den Voltage X mit agressivem Spannungsvelcro und feinfühliger Sohle in den Handel. Ebenfalls für harte Moves geschaffen, steigt mit dem Diamond S von Ocún ein neuer Stern am Schuhhimmel auf – wie erste Tests mit einem Vorabmodell zeigten.
Einfachseile
Seile werden nicht nur nachhaltiger, sondern auch sicherer. So gibt es von Mammut bereits seit letztem Herbst das als schnitt- und kantenfest gelabelte Alpine Core Dry Protect mit zusätzlicher Aramidlage zwischen Mantel und Kern – als Einfach- und Halbseil. Edelrid präsentiert sogar gleich drei neue Modelle: mit dem Siskin Eco Dry (8,6 mm) das wohl zurzeit leichteste Einfachseil (48 g/m), mit dem Birdlime 1R (9,8 mm) das erste Seil, das fast zur Hälfte aus biobasiertem, aus der Rizinuspflanze gewonnenem Polyamid besteht sowie mit dem NEO 100 3R ein komplett aus Seilresten aus der eignen Produktion gefertigte Einfachseil (9,6 mm) – eine starke Leistung! Die ersten komplett aus Recyclingpolyamid bestehenden Seile hat hingegen Beal seit 2024 mit Sunrise und Sunup im Angebot – hier stammt der Grundstoff allerdings aus Autoreifen. Und Petzl? Bringt ab 2025 ausschließlich PFAS-freie Seile an den Start.
Alpin- und Sportkletterhelme
Nachdem vor kurzem Mammut mit dem Haute Route einen dreifach zertifizierten Helm zum Klettern, Skitouring und Biken präsentierte, sorgt nun C.A.M.P. mit dem stylischen wie günstigen (85 €) Ikon für Aufsehen. Durch die Konstruktion mit ABS-Außen- und EPP-Innenschale sowie 18 Belüftungsöffnungen verbindet der Ikon den Schutz und die Robustheit von Hartschalenhelmen mit der Leichtigkeit und Belüftung von In-Mould-Modellen. Er wird in drei Farben, zwei Größen sowie als Ikon Nova auch in einer Damenversion erhältlich sein.
Sicherungsgeräte & Vorschaltwiderstände
Für Furore sorgte auf der Vertical Pro vor allem der neue Vorschaltwiderstand Ohmega, den Daniel Gebel präsentiert, "Head of Innovation" bei Edelrid (Foto). Das Gerät fällt so klein wie leicht aus (170 g) und gleicht den Gewichtsunterschied einer Seilschaft in drei einstellbaren Bremsstufen aus. Außerdem reduziert es dank integrierter Rolle die Reibung in der ersten Zwischensicherung. In den Handel kommt das Ohmega im Sommer 25. Ein mit 40 Euro günstiges Sicherungsgerät ist schon jetzt zu haben: das Bow von Ocún (siehe Bild links). Das nach dem Tuber-Prinzip funktionierende Leichtgewicht (73 g) lässt Einfachseile mit einem Durchmesser von 8,5–11 mm zu und eignet sich prima zum dynamischen Sichern, wie wir bereits feststellen konnten. Und Beal? Hat das Birdie überarbeitet – den Halbautomaten gibt es nun in stylischen Farbkombinationen, auch weist der Sicherungshebel nun kein Spiel mehr auf.
Hochtouren-Ausrüstung: Eisgeräte, Steigeisen und Rucksäcke
Hochtouren- und Eiskletter-Fans können sich auf viele Neuheiten von C.A.M.P. freuen. Die Italiener machen das Steileisgerät X-Dream mit neuem Griff, neuen Hauen und Zubehör noch leistungsfähiger, dazu gibt es das X-Dream Total Dry für extremes Drytooling und Wettkampf. Moderater zur Sache geht der überarbeitete Tourenpickel Corsa Alpine sowie das mit 235 Gramm ultraleichte Corsa Nanotech. Von Edelrid kommt mit dem Revolt ein leichtes (438 g), technisches Universal-Eisgerät, das sowohl in steilen Schlüsselstellen wie in vereisten Couloirs und auf Gletschertouren Höchstleistung verspricht. Ebenfalls auf Leichtigkeit getrimmt: das Griffin12-Steigeisen von Blue Ice: nur 760 Gramm soll das Paar mit leicht verstellbarem Stahlsteg wiegen. Bei Alpinrucksäcken stechen zwei Dyneema-Modelle heraus: der Blue Ice Alpine Hauler (570 g, 45 l) und der Deuter Guide Ultra (540 g, 26 l).
Outdoor-Bekleidung
Bei der Bekleidung steht eine Regenjacke ganz oben auf der Liste unserer Ausrüstungsspürhunde: das Haglöfs L.I.M Airak GTX Jacket, ein minimalistisches Dreilagenmodell, das weniger als 300 Gramm wiegt. Gefertigt aus nachhaltigem ePe-Gore-Tex mit hauchdünnem 15D-Oberstoff, dürfte es die Messlatte in Sachen Atmungsaktivität in seiner Klasse weiter nach oben schieben. Dagegen setzt Schöffel beim Flaggschiff Mountain Jacket (360 g) auf extra Features wie Pitzips und Dermizax NX, eines der leistungsfähigsten Stretchdreilagenlaminate auf dem Markt. Auch vielversprechend: das NorrØna Falketind Dri1 Jacket. Es bietet die gleiche Ausstattung wie der outdoor-Testsieger Falketind Gore-Tex Paclite Jacket, besteht aber aus einem nachhaltigeren 2,5-Lagenmaterial.
Daunen- und Kunstfaserschlafsäcke
Auch wenn es große Innovationen im Schlafsacksegment kaum noch gibt, feilen die Hersteller fleißig an ihren Modellen. Mountain Equipment, einer der wichtigsten Player am Markt, zeigte die frisch überarbeitete Leichtgewichtslinie Xero mit höchst wasserabwei-sendem 10D-Gewebe und ultrabauschkräftiger 900-cuin-Daune. Dagegen lag das Ziel bei der Entwicklung der Mad-River-Linie von Marmot bei einem bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Füllung: wasserabweisende 650-cuin-Daune. Am meisten Gas gibt allerdings Nordisk: Die Skandinavier bringen ein komplett neues, auf Nachhaltigkeit getrimmtes Schlafsackprogramm an den Start, vom Federgewicht bis zum Luxuscamper mit Daune und Synthetik. Weitere Newcomer: Kunstfasermodelle von Sea to Summit, Exped und Bach.
Zelte
Wer mit einem neuen Zelt liebäugelt, für den hat das nächste Frühjahr einige Schmankerl zu bieten: Big Agnes spendiert seinen ultraleichten Bestsellern Tiger Wall Ul und Copper Spur UL eine neue, PFC-freie Außenhaut aus Recycelnylon. Es wiegt weniger als das aktuelle Material, ist aber 50 Prozent robuster und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Vaude hingegen zielt mit seinen überarbeiteten Allroundzelten, die zukünftig komplett aus PFC-freien Recycelstoffen bestehen, auf preisbewusste Käufer ab. Ebenfalls für preiswerte Zelte aus Recycelmaterial steht die noch junge Marke Tambu, im aktuellen outdoor-Test gewann man den Kauftipp. Neu im Sortiment: eine sturmfeste Dreibogenkuppel für zwei Personen. Sie heißt Kamalo und soll knapp drei Kilo auf die Waage bringen.
Wander- und Trekkingrucksäcke
Im Rucksacksegment geht es 2025 hoch her: Marktführer Deuter erweitert seine Leichtwanderrucksacklinie mit den Speed Lite Pros und frischt sein Trekkingflaggschiff Aircontact Pro auf. Osprey verfeinert seine Multisportbestseller Talon (Herren) und Tempest (Damen). Auch die preiswerte Kindertrage Toco Soft ist neu. Tatonka feilte ebenfalls an einem Verkaufsschlager: dem Trekkingrucksack Yukon, der mit modernerem Look punktet. Highlight bei Gregory: die Leichttrekkingrucksäcke Paragon (Herren) und Maven (Damen) – sie konnten uns in ersten Tests schon begeistern. Auch die überarbeiteten Vaude-Wanderrucksäcke mit Aeroflex-3D-Rücken sollen noch komfortabler sein als die Vorgänger. Rab und Exped legen sich ebenfalls ins Zeug und bauen ihr Programm aus.
Kocher, Stöcke & Alpin-Equipment
Auf dem Kochermarkt war es lange still – jetzt aber können sich Gourmets auf gleich zwei Kochsysteme freuen: den MSR Switch Stove sowie den Utli von Primus, beides All-in-one-Modelle, die aus Gasbrenner, Topf, Deckel und Griff bestehen. Während sich MSR an Allrounder richtet und nicht nur den serienmäßigen 0,6-Liter-Topf, sondern auch Wokpfannen & Co tragen kann, zielt Primus auf extreme (Winter-)Einsätze, feuert der Ulti doch mit einem flammenlosen, windunempfindlichen Strahlungsbrenner. Neues auch von Leki: Der Stockhersteller bringt mit Skysolo und Skyterra zwei vielversprechende High-End-Modelle an den Start – und Mammut das innovative Core-Protect-Rope mit kantenfester Kevlar-Schicht zwischen Seilkern und -mantel.
Isomatten für Zelttouren und Camping
Bei den Isomatten gibt es nach wie vor viel Bewegung. Sea to Summit zum Beispiel macht seine Leichtluftmatratzen Ether Light noch leistungsfähiger: Durch die neue Synthetikfüllung isolieren sie besser und lassen sich kleiner verpacken. Bei den selbstaufblasenden Matten Pursuit und Pursuit+ werden besonders nachhaltige Materialien verarbeitet. Therm-a-Rest präsentiert nur ein neues Modell – das es aber in sich hat, handelt es sich doch um die Luxusversion der Neoair. Sie hört auf den Namen Neoloft, lockt mit fast zwölf Zentimeter Dicke, angenehmem Stretchmaterial und breiter Liegefläche. Gewicht: 850 g (Gr. Regular Wide). Auch stark: die neue Trekkingmatte von Grüezi Bag und zwei mit Daunen gefüllte, superb isolierende Modelle von Rab.
Outdoor-Schuhe
Für Wander-, Trailrunning- und Berg-Fans gibt es einige spannende Schuh-News – vor allem von Lowa. Die Bayern spendieren dem Alpin-Klassiker Cevedale eine aggressive Pro-Version, sie verspricht geringes Gewicht und hohes Kraxelvergnügen. Der Fokus von Lowa liegt aber auf der Maddox-Familie: dynamische Low- und Midcut-Multifunktionsschuhe, die sowohl bei leichten Aktivitäten als auch bei knackigen Tagestouren Komfort, Präzision und Halt vereinen sollen. Auch die Trailrunning-Kollektion bekommt Zuwachs: mit dem Performance-Modell Madrix und dem Amplux 2. Ebenfalls verlockend: die Approachschuh-Offensive von Garmont, die nachhaltigen Omni-V-Lite-Modelle von Aku sowie der stylische Soft-Hikingschuh Mammut Aenergy Ultra Mid.