Strava erweitert Wander-Features: Navigation & Routenplanung

Strava macht ernst mit dem Wandern: Für die Fitness-App mit weltweit über 195 Millionen Nutzer:innen wurde ein umfangreiches Update der Wander-Features vorgestellt – und damit positioniert sie sich als ernstzunehmende Alternative zu etablierten Outdoor-Navigationslösungen.

Wandern wird digital – und sozial Der Zeitpunkt ist kein Zufall: Laut Stravas eigenem Year-in-Sport-Report ist die Zahl der Wanderclubs auf der Plattform 2025 um das 5,8-fache gewachsen. Wandern entwickelt sich von der stillen Solotour zur vernetzten Community-Aktivität – und Strava liefert jetzt die passenden Tools dazu.

Das Update 2026 deckt alle Phasen einer Wanderung ab: von der Planung über die Navigation bis zum Teilen der Erlebnisse. Dabei gibt's eine Mischung aus kostenlosen Features für alle und Premium-Funktionen für zahlende Abonnent:innen.

Bessere Karten, intelligentere Planung Die überarbeiteten Karten zeigen ab diesem Sommer deutlich mehr Details: Wegbeschaffenheit, Wandereinstiege, Picknickplätze und Campingspots werden übersichtlich dargestellt. Beliebte Trails erkennt ihr auf einen Blick – dank der globalen Heatmap, die zeigt, wo die Community unterwegs ist.

Abonnent:innen können mit dem Route Builder individuelle Touren planen – mit Live-Anzeige von Distanz, Höhenprofil und Untergrund. Praktisch: Gespeicherte Routen lassen sich jetzt aus verschiedenen Bereichen der App abrufen und direkt für die nächste Tour nutzen.

Navigation, die auch offline funktioniert Auf dem Trail wird's konkret: Die neue Off-Route-Warnung (nur für Abos) meldet sich, sobald du vom geplanten Weg abweichst. Routen lassen sich vorab herunterladen und funktionieren dann auch ohne Handynetz – ein Muss für abgelegene Regionen.

Besonders clever: die Integration mit Smartwatches. Routen, die du in Strava erstellst, werden automatisch mit kompatiblen Garmin-, Apple-Watch- und Coros-Geräten synchronisiert. Navigation direkt am Handgelenk, ohne dass du ständig das Smartphone zücken musst.

Die Vollbild-Karte während der Aufzeichnung und die Live-Höhenanzeige helfen dir, dein Tempo bei Anstiegen zu steuern und die Kraft über die gesamte Route einzuteilen.

Social Media trifft Bergsport Nach der Tour wird geteilt – und hier legt Strava richtig nach. Die 3D-Aktivitätskarte zeigt deine Wanderung als dreidimensionale Landschaft im Feed. Neu sind die Activity Replays (nur für Abos), bei denen Freund:innen deine Route als Animation von Anfang bis Ende mitverfolgen können.

Das Highlight für Effekt-Liebhaber: Der Flyover. Diese cinematische 3D-Animation deiner Route basiert auf echten Höhendaten und verwandelt jede Gipfeltour in einen teilbaren Wow-Moment – allerdings nur für Abonnent:innen.

Wanderclubs bieten zudem einen Raum für gemeinsame Routen, Gruppenherausforderungen und Ranglisten. Die Trail-Community wächst zusammen.