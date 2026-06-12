Die Hauptstadt der Alpen

Zirbenweg Zillertaler Alpen

Idyllische Grat-Tour zwischen den prägnanten Hausbergen im Süden Innsbrucks. Der Name ist Programm, es geht recht eben durch alten Zirbenwald, garniert mit tollen Blicken. Am besten bis zur Tulfeinalm wandern, hinab via Glungezerbahn oder Abstieg und mit Öffis zurück. 7,5 km, 220 Hm, ca. 3 h; Start: Patscherkofel-Bergstation; Ziel: Glungezerbahn Berg oder Tal.

Der komplette Reisebericht zum Download Der Duft ist das Erste, was auf dem Zirbenweg auffällt: Das Aroma von Harz liegt in der Luft, und zwischen knorrigen Bäumen öffnen sich weite Blicke ins Inntal. Die Strecke auf dem Grat südlich von Innsbruck zählt zu den schönsten Panoramawegen Tirols – und zu den entspanntesten Höhenwanderungen auf 2000 Metern.

Zur Pfeis-Hütte Karwendel

Von der Bergstation leitet der Goetheweg durch die dramatisch-wilde Welt des Karwendels zur Pfeis-Hütte im Osten (2,5 h einfach). Eine tolle Grat-Tour, die Erfahrung und Trittsicherheit erfordert. Zurück nach Innsbruck oder über die Vintlalm, Rumer Alm und Arzler Alm hinunter zur Hungerburg. 15,5 km, 300 Hm (1600 Tm), ca. 8 h; Start: Hafelekar-Bergstation; Ziel: Hungerburg oder Startort.

Zum Solsteinhaus Karwendel

Die andere Seite des Karwendels erkundet man auf dem Karwendelhöhenweg zum Solsteinhaus im Westen. Von der Bergstation Seegrube führt die teils schwere Tour zunächst zum Frau-Hitt-Sattel, dann verblockter und durch Geröll Richtung Herz des Karwendels und schließlich nördlich des Kleinen und Großen Solsteins zum traumhaft gelegenen Solsteinhaus (6 h). Tipp: übernachten und nach Hochzirl absteigen (2,5 h), zurück nach Innsbruck via S-Bahn. 12 km, 900 Hm, 6 h; Start: Seegrube-Station; Ziel: Solsteinhaus.

Salfeiner-See-Runde Stubaier Alpen

Rund 30 Autominuten südwestlich von Innsbruck: eine tolle Runde ab der Kemater Alm (gebührenpflichtiger Parkplatz). Von dort über Almwiesen zum Grieskogel hoch und am Grat mit herrlichen Blicken zum See, dem »Spiegel der Kalkkögel«. Gen Westen sieht man über die Hohe Munde bis zum Arlberg. Auch toll als Sunset-Tour geeignet. Nach dem Abstieg bietet sich eine Stärkung in der Alm an. 10 km, 850 Hm, 4,5 h; Start und Ziel: Kemater Alm.

Auf die Nockspitze Stubaier Alpen

Die Nockspitze westlich des Eingangs zum Stubaital wird gern als Sonnenaufgangstour begangen, denn man ist vom Parkplatz Axamer Lizum trotz 2404 Meter Gipfelhöhe recht schnell oben: zu Fuß oder im Sessellift zum Birgitzköpflhaus, ab da sind es 360 Hm und 1,5 Stunden (mittelschwer) zum Gipfel. 9 km, 850 Hm, 4,5 h; Start und Ziel: Parkplatz Axamer Lizum.

Auf dem Adlerweg Mehrtagestour