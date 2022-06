Zelttest und-ratgeber Wetterfeste Trekkingzelte für Zwei

Gut

Wechsel Outpost 2

Fazit: Auch wenn das Outpost recht viel wiegt, gibt es zu diesem Preis kein besseres Zelt für Nordlandtreks.

Aufbau: Außenzelt zuerst, 3 min

Reissfestigkeit Außenzelt: 2,5 kg

Wassersäule Boden: 7000 mm

Nutzfläche IZ/Apsis: 2,3/2,0 m2

Liegelänge/IZ-Höhe: 205/100 cm

205/100 cm Lieferumfang: 20 einfache Alunägel à 16 g (nötig sind 5, bei Wind bis zu 20), Reparaturhülse, Flicken

Wetterschutz: Trotzt Wolkenbrüchen und Sturm.

Das Wechsel Outpost besitzt ein asymmetrisches Innenzelt, in dem sich zumindest eine große Person so richtig ausstrecken kann. Sitzhöhe gibt es am Eingang – oder du hängst in der sehr geräumigen Apsis des Dreibogentunnels ab. Deren vorderer Eingang erlaubt einem aus dem Innenzelt heraus den Blick in die Landschaft. Außerdem gibt es eine Seitentür. Auch klasse: Aufbau, Wetterschutz und Verarbeitung. Das Gewicht geht noch in Ordnung.