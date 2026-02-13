Kletterkultur live: Release-Event des "Boulderführer Eifel" in Köln

In genau einem Monat, am 13. März 2026 wird in der Einstein Boulderhalle in Köln-Ehrenfeld nicht nur geschraubt und gebouldert, sondern auch gefeiert.

Ab 15 Uhr steht die Veröffentlichung des neuen Boulderführer Eifel im Mittelpunkt eines vielseitigen Outdoor-Nachmittags.

Das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen: Comiczeichner Erbse begleitet die Veranstaltung mit einem Live-Act-Zeichnen und gibt Einblicke in seine unverwechselbare Kletterszene-Kunst. Darüber hinaus erwartet die Besucher ein Impulsvortrag zum Klettern in der Türkei – inklusive praktischer Reiseberatung für alle, die es in südliche Gefilde zieht.

Mit dem Kurzvortrag Den Himalaya verstehen richtet sich der Blick noch weiter in die Ferne: Vorgestellt werden die Besonderheiten der Region sowie konkrete Tipps zu Kletter-, Boulder- und Reisemöglichkeiten im höchsten Gebirge der Welt. Natürlich darf auch die heimische Szene nicht fehlen – ein eigener Vortrag widmet sich dem Bouldern in der Eifel und liefert Hintergründe und Inspiration passend zum frisch erschienenen Führer.

tmms-Verlag / Martin Schepers

Beim gemütlichen Abendausklang mit Musik, gemeinsamem Bouldern und Freibier klingt die Veranstaltung entspannt aus. Ein Pflichttermin für alle, die die Eifel neu entdecken oder den Horizont in Richtung großer Wände erweitern möchten.

Auch dieses Buch lohnt sich: KICHERN MIT ERBSE Eberhard Köpf genießt als Comiczeichner Erbse in der Klettergemeinschaft Kultstatus. Nach sechzehn Jahren Wartezeit können sich Fans nun über den siebten Band "Klettern ist Kopfsache" freuen. Auf 42 Seiten nimmt er die Eigenheiten und neuesten Trends der Szene aufs Korn, mal in gewohnt minimalistischer Linienführung, mal in opulenten Tableaus.

Eberhard Köpf

Der 57-Jährige Erbse hat gleich drei Hobbys zum Beruf gemacht. Zeichnen, Klettern und Gitarre spielen. Anlässlich des dreißigjährigen Jubiläums seines Schaffens wollte er es nochmal wissen, hat sein Bühnenprogramm "Liederliches" aktualisiert und einen neuen Comicband gezeichnet.