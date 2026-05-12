Huawei Watch Fit 5 Pro im ersten Praxischeck

Auch die Anmutung der neuen Huawei-Smartwatch gefällt: Das Aluminium-Gehäuse mit Titan-Lünette wirkt hochwertig und modern. Insgesamt macht sie als Gesundheits-Uhr beim Sport und im Alltag eine sehr gute Figur. Das mitgelieferte orangefarbene Band mit Klettverschluss (siehe Video unten) wirkt im Vergleich dazu weniger edel und fühlte sich auf der Haut auch nicht so angenehm an. Gut zu wissen: Die schwarze und weiße Pro-Version kommen mit einem Fluorelastomerband. Wer möchte, kann sich im Store alternative Bänder besorgen (z. B. auch ein orangenes Fluorelastomerband). Zum Launch gibt es außerdem einen kostenlosen Strap dazu – damit lässt sich das Tragegefühl bei Bedarf schnell und ohne große Zusatzkosten aufwerten.

Pro & Contra zur neuen Huawei Watch Fit 5 Pro leicht

hochwertiges Gehäuse mit Titan-Lünette

scharfes Display, flüssige Touch-Bedienung

schnelles Nachladen

gute Bluetooth-Konnektivität und Sprachqualität

Display bei starker, direkter Sonne schwer ablesbar

das mitgelieferte Nylonband (der orangenen Pro-Version)

Display, Bedienung und Funktionen im Test Für eine stabile, konstante Pulsmessung muss die Uhr (wie bei den meisten Wearables) recht eng am Handgelenk sitzen – beim Laufen oder Radfahren kann das etwas stören. Draußen zeigte sich noch eine weitere kleine Schwäche: Bei starker, direkter Sonneneinstrahlung war das Display nur schwer ablesbar. Bedienen ließ es sich weiterhin, aber gerade fürs schnelle Checken von Daten im grellen Licht nicht optimal. Ansonsten ist das Display sehr scharf, der Touchscreen reagierte im Test auch stets zuverlässig. Sportmodi und Trainingsfunktionen gibt es reichlich; für die meisten Anwendungen von Laufen über Fitness bis Wandern ist das Paket praxisnah. Im Test waren Bluetooth-Konnektivität und Sprachqualität unauffällig gut: Verbindungen standen stabil, und auch die Verständigung funktionierte sauber.

Ralf Bücheler

Bei der Pro-Version zusätzlich: Navigation, Rad, Golf Die Huawei Watch Fit 5 Pro legt gegenüber der normalen Huawei Watch Fit 5 vor allem mit Outdoor- und Sport-Extras nach. Dazu zählen Trail-Navigation, eine automatische Radfahrerkennung sowie Golfkarten von über 17.000 Plätzen weltweit. Sie bietet auch eine Sturzerkennung, die bei Bedarf einen Notfall-SOS-Ruf absetzen kann. Für den vollen Funktionsumfang der beiden Uhren wird ein Huawei-Account mit persönlicher ID benötigt.

Beim Thema GPS bin ich mit meinem Testergebnis noch vorsichtig: Huawei spricht von verbessertem Dual-Band-GPS für präzisere Streckenaufzeichnung beim Laufen oder Wandern. Das möchte ich für ein endgültiges Urteil noch mit Referenztracks gegenchecken.

Bezahlen per Uhr: Geht – aber nicht so "easy" wie bei anderen Im Alltag angenehm ist die Option, direkt mit der Uhr zu bezahlen. Das läuft hier über Curve Pay und funktioniert in 31 europäischen Ländern auch ohne Smartphone. Die Einschränkung: Bezahlen klappt nur über Huawei Wallet in Kombination mit Curve. Google Wallet und andere Lösungen werden nicht unterstützt. Wer bereits komplett auf Google Wallet setzt, sollte das vor dem Kauf berücksichtigen. War für mich weniger entscheidend, denn meistens hat man das Smartphone oder die Bankkarte ja eh noch zusätzlich dabei. Ebenso das Telefonieren ohne Smartphone-Kopplung (Stand-alone-Telefonie nicht möglich, da keine integrierte eSIM). Benachrichtigungen via Whatsapp werden auf der Uhr zwar angezeigt, sind jedoch stark eingeschränkt und oft nur über vordefinierte Kurzantworten möglich.

Akkulaufzeit bei gut einer Woche Huawei nennt 7 bis 10 Tage Akkulaufzeit bei typischer Nutzung. Das konnte ich im Vorab-Test so nicht bestätigen: Bei mir waren maximal 6 bis 7 Tage drin. Das ist immer noch ordentlich, wie ich finde. Das Laden gehört zu den Stärken der Smartwatch: Mit dem mitgelieferten Kabel ist die Uhr in kurzer Zeit wieder voll. Für 30% braucht man ca. 25 Minuten – ideal, wenn du vor einer Tour noch schnell aufladen willst.

Technische Daten im Überblick + Angebote zum Launch Gehäuse/Design : Aluminiumgehäuse mit Titan-Lünette

: Aluminiumgehäuse mit Titan-Lünette Display: 1,92 Zoll, 2,5D-Saphirglas (künstliches Saphirglas), ultradünner Rahmen (1,8 mm), Spitzenhelligkeit bis 3.000 Nits

1,92 Zoll, 2,5D-Saphirglas (künstliches Saphirglas), ultradünner Rahmen (1,8 mm), Spitzenhelligkeit bis 3.000 Nits Akkulaufzeit : bis zu 10 Tage bei leichter Nutzung, bis zu 7 Tage bei normaler Nutzung

: bis zu 10 Tage bei leichter Nutzung, bis zu 7 Tage bei normaler Nutzung Health/Wellbeing: EKG, Vorhofflimmer-Erkennung, HRV; Messung der arteriellen Steifigkeit (im Rahmen einer Studie über die Huawei Research App). Schlafphasen und deren Dauer lassen sich ebenfalls tracken.

EKG, Vorhofflimmer-Erkennung, HRV; Messung der arteriellen Steifigkeit (im Rahmen einer Studie über die Huawei Research App). Schlafphasen und deren Dauer lassen sich ebenfalls tracken. Female Wellbeing: Temperatursensor am Handgelenk für Temperaturtrend und Zyklusvorhersagen; Clue-Integration inkl. automatischer Synchronisation von Schlaf- und Temperaturdaten; 3 Monate Clue Plus (laut Presseinfo)

Temperatursensor am Handgelenk für Temperaturtrend und Zyklusvorhersagen; Clue-Integration inkl. automatischer Synchronisation von Schlaf- und Temperaturdaten; 3 Monate Clue Plus (laut Presseinfo) Training/Sport (Pro): Mini-Workout-Modus mit "Panda"-Coach; automatische Radfahrerkennung, virtueller Powermeter; Trail-Run-Modus mit Navigation und Höhenprofil; Golfkarten für über 17.000 Golfplätze weltweit. Tauchen auf bis zu 40 Meter Tiefe. Weitere Funktionen wie Trainingskurse, Atemübungen etc. bekommst du, wenn du eine Huawei Health+‑Mitgliedschaft abschließt (7,99 €/Monat).

Mini-Workout-Modus mit "Panda"-Coach; automatische Radfahrerkennung, virtueller Powermeter; Trail-Run-Modus mit Navigation und Höhenprofil; Golfkarten für über 17.000 Golfplätze weltweit. Tauchen auf bis zu 40 Meter Tiefe. Weitere Funktionen wie Trainingskurse, Atemübungen etc. bekommst du, wenn du eine Huawei Health+‑Mitgliedschaft abschließt (7,99 €/Monat). Bezahlen: Huawei Wallet mit Curve Pay (kontaktloses Bezahlen), verfügbar in 31 europäischen Ländern; Sicherheitsfunktion: Passwortabfrage nach dem Wiederanlegen (laut Presseinfo)

Huawei Wallet mit Curve Pay (kontaktloses Bezahlen), verfügbar in 31 europäischen Ländern; Sicherheitsfunktion: Passwortabfrage nach dem Wiederanlegen (laut Presseinfo) Armband (je nach Farbvariante): Schwarz/Weiß mit Fluorelastomerband, Orange mit Nylonstrap; alternative Bänder erhältlich (zum Launch kostenloser Strap) Farben: Orange, Weiß, Schwarz (alles Herstellerangaben)

(je nach Farbvariante): Schwarz/Weiß mit Fluorelastomerband, Orange mit Nylonstrap; alternative Bänder erhältlich (zum Launch kostenloser Strap) Farben: Orange, Weiß, Schwarz (alles Herstellerangaben) Gewicht (nachgewogen, inkl. Nylonstrap): 41 g

(nachgewogen, inkl. Nylonstrap): 41 g Preis (UVP, Stand: Mai 2026): 299 Euro

(UVP, Stand: Mai 2026): 299 Euro Verfügbarkeit: seit 07. Mai 2026 erhältlich im Huawei Online Store, im Huawei Flagshipstore Berlin sowie bei ausgewählten Händlern und gängigen E-Commerce-Plattformen, wie z.B. bei Amazon Launch-Deal bis 30. Juni 2026 (Huawei Online Store oder Flagshipstore Berlin):