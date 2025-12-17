Klettern im Winter: El Chorro, Sardinien, Kreta, Calanques

Wenn in Deutschland Schneematsch angesagt ist, zieht es uns zum Klettern gern in wärmere Gefilde. Hier präsentieren wir fünf geniale Klettergebiete, die richtig Lust auf Kletter-Urlaub machen:

5 Top-Reviere für die kalte Jahreszeit

1 Thailand - Tropenklettern direkt am Strand Die Halbinsel Railay und die benachbarte Bucht Tonsai im Südwesten Thailands sind seit den 1990er-Jahren Sehnsuchtsziel für Kletternde aus aller Welt. Die imposanten Kalkwände bieten spektakuläre Kulissen mit Höhlen, Sintern, gewaltigen Stalaktiten, Tropflöchern und steilen, teils dramatisch überhängenden Wänden – oft mit direktem Blick auf das türkisfarbene Meer. In den Sektoren rund um Railay Beach, Tonsai Beach und dem benachbarten East Railay warten Hunderte Sportkletterrouten in den Graden von 5a bis 8c. Hin geht es barfuß über den Strand, über Felsenpfade oder per Longtail-Boot vom nahegelegenen Ao Nang. Topo: Rock Climbing in Thailand, 34,90 Euro. 2 Türkei: Ganz entspannt in Geyikbayiri Dreißig Kilometer westlich von Antalya wartet Geyikbayiri. Die Felsriegel mit ihrem teils grobkörnigen Kalk werden seit 1995 erschlossen und haben eine steile Karriere hingelegt. In den Wintermonaten geht es mittlerweile sehr international zu, man trifft sich in Camps wie dem Flying Goat Camp oder Josito und teilt sich die etwa 1200 Routen – die im längsten Fall in einer halben Stunde zu Fuß erreichbar sind. Fast alle Sektoren sind solide mit Bohrhaken abgesichert; viele Routen wurden in den letzten Jahren saniert. Im Winter liegen die Temperaturen tagsüber zwischen zehn und zwanzig Grad, die südexponierten Wände fangen viel Sonne ein. Topo: A Rock Climbing Guide to Antalya, 42 Euro 3 Eine Schlucht für den Winter: Arico auf Teneriffa Das größte Sportklettergebiet liegt im Südosten von Teneriffa, nur wenige Fahrminuten von der Küste entfernt. Rund 300 Routen verteilen sich auf mehrere Sektoren, die sich entlang eines tief eingeschnittenen Barrancos erstrecken. Es erwartet euch kompaktes Vulkangestein mit scharfen Löchern und Leisten sowie mitunter bizarr geformtem Tuff. In Arico Arriba überwiegen kurze, pumpige Touren, wer es länger mag, geht nach Arico Abajo – ein 70-Meter-Seil reicht aber. Von den wenigen Trad-Routen abgesehen sind die Wände gut eingebohrt, große Runouts selten. Und das Ganze bei Wintertem- peraturen um die 20 Grad. Topo: Escalada en Tenerife, 28,90 Euro 4 USA: Red River Gorge, Kentucky Sandstein vom Feinsten: Die Red River Gorge im Daniel Boone National Forest, Kentucky, ist berühmt für ihren griffigen Sandstein. Unzählige Überhänge und Dächer an oft guten Griffen stehen zur Auswahl – wenn die Ausdauer stimmt, ein Vergnügen. Das Gebiet umfasst über 3500 Sportkletterrouten sowie einige Trad-Linien, mit Schwierigkeitsgraden von 5.6 bis 5.14c (ungefähr UIAA 4 bis 11+). Das Klima erlaubt fast ganzjähriges Klettern. Im Winter gibt es dank südexponierter Wände und sonniger Tage oft hervorragende Bedingungen – allerdings können kalte Fronten auch längere Pausen erzwingen, weswegen viele Herbst und Frühjahr vorziehen. Topo: Red River Gorge Select, 36,90 Euro 5 Der große Riegel: San Vito lo Capo auf Sizilien Über drei Kilometer ziehen sich die süd- bis westseitig exponierten Kalkklippen an der nordwestlichen Spitze Siziliens entlang – solider Fels direkt am türkisblauen Meer, modern abgesichert. Typisch für San Vito lo Capo sind lange Genussrouten an der teils überhängenden Hauptwand "Scogliera di Salinella", einige Mehrseillängen finden sich am Monte Monaco hinter dem Ort San Vito lo Capo. Vom Camping Bahira am Fuß des gigantischen Felsriegels kommt man leicht zu den Einstiegen, an windstillen Tagen klettert man auch im Winter oft im T-Shirt. Vom Flughafen Palermo braucht man mit dem Auto etwa anderthalb Stunden bis San Vito lo Capo. Topo: Rockfax-Kletterführer Sicily, 41,90 Euro

Weitere "warme Winterziele" im Süden Europas Klettern in El Chorro El Chorro ist das traditionsreichste Klettergebiet im Süden Spaniens. Bereits Anfang der 80er-Jahre wurden hier die ersten Sportkletterrouten eingebohrt. Seither hat sich viel getan, der alte berüchtigte Camino del Rey ist nicht mehr. Seit 2015 verläuft der neue Caminito direkt über dem alten und ist inzwischen die Touristenattraktion der Gegend. Dass deswegen die Routen direkt in der Schlucht nicht mehr beklettert werden dürfen, wurde durch zahlreiche Neuerschließungen an den Frontales, der großen Wand über dem Ort, und in anderen Sektoren mehr als wettgemacht.

Mit Los Cotos, El Polverin und Makinodromo sind drei Sektoren in der Schlucht erhalten geblieben. Das Gros der Kletterei spielt sich heute aber außerhalb der Schlucht ab. Geboten wird alles, was das Sportkletterherz begehrt. Mit rund 250 Routen bis maximal 6a+ ist El Chorro auch ein ideales Wintergebiet für Einsteiger. El Chorro ist von Malaga aus mit der Bahn leicht zu erreichen. Wer will, kommt so auch ohne Mietwagen aus. Viele Sektoren sind zudem vom Ort problemlos zu Fuß zu erreichen.

Kieran J Duncan Leevi Toratti probiert 'Sandokina' (8a+) im Sektor Desplomilandia.

Info zum Klettern in El Chorro Lage: Im Herzen Andalusiens rund 60 Kilometer nordwestlich von Malaga. El Chorro ist von dort auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.

Routen: El Chorro selbst bietet rund 1000 Routen in allen Graden, darunter auch einige lohnende Mehrseillängenrouten. Nimmt man die in der Nähe liegenden Gebiete El Torcal, Valle del Abdalajis und Túron dazu sind es über 1200.

Führer und Infos: Ende 2018 ist die neue Auflage des El Chorro Führers aus dem englischen Rockfax Verlag erschienen. Neben El Chorro enthält er noch vier weitere Gebiete im Landesinneren und drei an der Küste. Gute Infos im Web gibt es unter www.cartowall.com (Wandfotos mit Linien und Infos) und auf der Webseite von Bernabe Fernandez (bernabefernandez.com). Dort finden sich hauptsächlich Infos und Topos von Mehrseillängenrouten.

Ebenfalls empfehlenswert in Spanien: Calpe Monumental erhebt sich der Peñón de Ifach auf seiner Halbinsel vor den Toren der Touristenstadt Calpe an der Costa Blanca. 50 Mehrseillängentouren durchziehen den 330 Meter hohen, turmartigen Klotz, der aussieht, als hätte ihn Gott eigens zum Klettern gebaut. Die Absicherung ist vor allem in den leichteren, teils abgespeckten Routen eher luftig und traditionell, Keile, Friends, Helm, Erfahrung und ein kühler Kopf sind gefragt. Plus die Ausdauer für bis zu elf Seillängen und 450 Meter. Neben dem Peñón bieten im Winter Sportklettergebiete wie Morro de Toix, Echo Valley und Olta jede Menge Möglichkeiten. Von Alicante 70 Kilometer Nordost an der Küste entlang. Topo: Roca España, Costa Blanca Süd, 29,80 Euro

Klettern in Griechenland Klassisch schön: Kalymnos Was als Geheimtipp begann, ist heute ein Klassiker: Kalymnos lockt auch in der Nebensaison mit Sonne, Meerblick und Fels der Weltklasse. Der scharfe, graue bis orangefarbene Kalk begeistert mit Sintern, Löchern und Höhlen – ein Spielplatz für Ausdauerfans. Weit über 4000 Routen im Grad 4 bis zu Adam Ondras 30-Meter-Hammer Los Revolucionarios (9a) verteilen sich auf rund 80 Sektoren. Die Kletterei fällt meist überhängend und pumpig aus, alle Routen sind hervorragend mit Bolts abgesichert. Beste Zeit: Mitte September bis Mitte/Ende November. Im Winter wird es oft windig, viele Unterkünfte haben geschlossen. Ein Mietroller genügt, um die besten Sektoren zu erreichen. Topo: Climbing Guidebook Kalymnos 2025, 50 Euro.

Gesichert wie in der Halle: Leonidio Lange waren die Felsen um die Kleinstadt Leonidio nur Insidern bekannt, doch seit 2008 wird hier eine Route nach der anderen erschlossen – unter anderem von den unermüdlichen Remy-Brüdern. Mächtige rote und graue Wände flankieren nur drei Kilometer von der Ostküste des Peloponnes entfernt Leonidio, der kompakte Kalk beißt und ist mitunter messerscharf. Freundliche Hakenabstände machen das Klettern zum Genuss, am Hausberg Kokkinovrachos warten Routen mit bis zu acht Seillängen. Viele der 70 Sektoren und 2500 Routen erreicht man vom Ort aus gut zu Fuß, Klassiker wie Twin Caves, Elona oder Mars sind oft stark frequentiert. Saison von Oktober bis April. Topo: Climbing Guidebook Leonidio, Kyparissi, 42 Euro

Fels in rauen Mengen: Kreta Auch die südlichste und größte Insel Griechenlands bietet viele Möglichkeiten entlang der schier endlosen Küste, in einer der zahlreichen Schluchten oder in den Bergen, die bis 2000 Meter Höhe aufragen. Das bekannteste Gebiet aus einem knappen Dutzend ist Agiofarango an der Südküste Kretas mit rund 125 Routen von 4b bis 8b. Geklettert wird an den Wänden einer wunderschönen Schlucht, die mit einem Traumstrand direkt am Meer endet.

Aber auch die anderen Gebiete lohnen einen Besuch. Da wäre etwa die senkrechte Kalkplatte von Plakias. Das Routenangebot reicht hier von extrem kleingriffig über Risse bis zu Sintern. Freunden von Sinterüberhängen wird beim Anblick der Tersanas Cave der Mund offen stehen bleiben. Bei Kapetania im Süden der Insel wartet in der Nähe des 1230 Meter Berges Kofinas ein weiteres Klettergebiet mit über 100 Routen mit vorwiegend leichteren Routen. Während auf Kalymnos oder in Leonidio ein Sektor nach dem anderen aus dem Boden schießt, liegt das Kletterpotenzial von Kreta noch im Dornröschenschlaf. Für ambitionierte Erschließer und solche, die es werden wollen, gibt es hier also noch viel zu entdecken.

Zu entdecken gibt es aber nicht nur Felsen. Denn Kreta hat seine eigene bewegte Geschichte, die von der minoischen Kultur bis in die Neuzeit reicht, einen speziellen Dialekt und eine formidable Küche. Auch wenn die Strände dann nicht mehr zum Baden locken: Dem ungemütlichen Winterwetter in unseren Breiten kann man auf Kreta ausgezeichnet aus dem Weg gehen.

Jim Thornburg Gabrielle Nobrega klettert 'Minotaurus' (7b) in Plakias.

Lage: Aktuell verteilt sich etwa ein Dutzend Klettergebiete auf die ganze Insel, die über die Flughäfen Chania und Heraklion auch im Winter von verschiedenen Reiseanbietern angeflogen wird.

Routen: Aktuelle Information sind zu den meisten Gebieten schwer zu erhalten. Grob geschätzt gibt es derzeit über 500 Routen von 3c bis 8c.

Touristische Infos gibt es im Web zuhauf, etwa visitcrete.com

Weitere Führer und Infos: Die Auflage 2017 von "Greece, the best of sport climbing" enthält drei Gebiete auf Kreta (climbgreece.com ). Alle weiteren Gebiete finden sich in zwei älteren Führern von La Corditelle (lacorditelle.com).

Jim Thornburg Erst klettern, dann baden lautet das Motto nicht nur in Agiofarango auf Kreta.

Klettern in den Calanques Schmale, felsgesäumte Buchten mit weißen Steilwänden, die tief in eine von Pinien bestandene Hochfläche einschneiden, dahinter das tiefe Blau des Mittelmeers: Die Calanques, zwischen Marseille und Cassis an der Côte d‘Azur gelegen, sind eines der landschaftlich schönsten, größten und ältesten Klettergebiete Südfrankreichs. Die Calanques stellen den einzigen ökologisch noch halbwegs intakten Küstenabschnitt zwischen Spanien und Italien. Viele der zahllosen Routen liegen an nach Süden ausgerichteten und vor dem kalten Mistral geschützten Wänden. Ein Traum von warmem Fels im Winter!

In rund 150 Sektoren der Calanques warten hauptsächlich Mehrseillängen, aber es gibt uch überhängende Sportklettereien, Pfeiler, Kanten. Freut euch auf richtige Gipfel und ausgesetzte Klippen! Eine Spezialität sind dabei die teils berüchtigten, ewig langen Quergänge direkt über dem Meer. Auch hier gibt es die ganze Palette von gut gesichert und in angenehmen Schwierigkeitsgraden bis schwer und abenteuerlich. Neben der Tatsache, dass bei Quergängen Vor- und Nachsteiger gleich stark sein sollten, können einem Wind und Wellen die Kletterei gut würzen.

Die Nähe der Großstadt Marseille hat Nachteile (Staus und Diebstahlgefahr), dafür aber den Vorteil, dass manche Ausgangspunkte auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind. In den Sommermonaten von Anfang Juni bis zum zweiten Wochenende im September kann der Zugang bei hoher Waldbrandgefahr verboten werden. Zudem gelten im Sommer zeitliche Beschränkungen.

Sam Bié Stephane Doye und Gilles Bernhard in der letzten Seillänge des Quergangs 'Pen-Duick' (7a, 6b obl, 7SL).

Info zum Klettern in den Calanques Lage: Das "Massif des Calanques" erstreckt sich über 20 Kilometer zwischen Marseille und Cassis. Als Ausgangspunkt bietet sich Cassis mit Campingplätzen und vielen Ferienwohnungen an.

Routen: Über 3500 Routen (2 bis 9a)von der gut gesicherten Sportkletterei bis zum alpinen Technohammer.

Führer und Infos: Der aktuelle Führer "Escalade les Calanques", erschienen 2017, liefert auf über 600 Seiten alle erdenklichen Infos zum Klettern in den Calanques. Hilfreich zur Orientierung ist eine gute Wanderkarte: "Les Calanques de Marseille à Cassis", IGN 3615, 1:15 000. Unter calanques-parcnational.fr gibt es Infos zum Nationalpark.

Sam Bié Für sonnenhungrige Kletterer im Winter empfohlen: die faszinierende Kletterei der Calanques.

Klettern auf Sardinien Man braucht nicht unbedingt ein Boot, um in dieser etwas anderen Ecke Sardiniens klettern zu gehen. Die Landschaft ist geprägt von einer schroffen Felsküste, dicht bewaldeten Hügeln im Hinterland und vom Bergbau. Doch es locken viele extrem abwechslungsreiche Felswände von unterschiedlichster Länge.

An den Küstenfelsen beim Porto Flavia gibt es einige beeindruckende Mehrseillängenrouten und nebenan im Castello dell‘Iride kommen Sportkletterer auf ihre Kosten. Sportklettern pur ist rund um die Grotta di San Giovanni bei Domusnovas angesagt. Kaum zu glauben, dass auf der Straße durch die riesige Grotte früher der Verkehr rollte. Rund 600 Routen warten allein in diesem Gebiet. In der Nähe der ehemaligen Bergbausiedlung Arenas verstecken sich in den Wäldern die Sektoren der Punta Pilocca mit ihrem unglaublich kompakten Traumkalk. Letzterer entschädigt allemal für die etwas abenteuerliche Anfahrt und den Zustieg.

Das Tüpfelchen auf dem i sind für den einen oder anderen zwei Trad-Gebiete: Sard Grit auf der Insel Isola San Pietro und die Granittürme und Wände am Capo Pecora. Es lohnt sich also durchaus, beim nächsten Trip nach Sardinien auch Keile und Friends einzupacken.

Joachim Stark Joe Lunger klettert 'Metafisica della Qualita' (6b+, 130m) in Porto Flavia, Masua.

Info zum Klettern auf Sardinien Lage: Die hier vorgestellten Gebiete liegen im Südwesten rund um Domusnovas, Iglesias und Masua.

Routen: Über 1300 Routen von 3 bis 9a+. Davon rund 1100 Sportklettereien und knapp 200 Trad- und Mehrseillängenrouten bis 210 Meter Länge.